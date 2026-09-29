Noi reguli la Palatele Copiilor. Profesorii ar putea avea norme mai mari și mai mulți elevi în grupe. Ce se schimbă pentru activitățile din weekend

Activitățile din weekend ar urma să intre în norma didactică

Proiectul prevede și includerea activităților desfășurate sâmbăta și duminica în norma didactică a personalului de predare.

Schimbări sunt prevăzute și pentru cercurile conduse de maiștri instructori, maiștri coregrafi, antrenori, institutori sau învățători. Pentru o normă întreagă ar urma să fie necesari minimum 130 de copii, iar norma didactică ar ajunge la 26 de ore pe săptămână.

În cazul cercurilor în care pregătirea copiilor se realizează individual, numărul minim de participanți, calculat pentru toate grupele, ar urma să fie de 40.

Mai mulți copii în grupele de dans și muzică

Proiectul aduce modificări și în ceea ce privește numărul copiilor din anumite grupe. Pentru unele grupe de începători este propusă o medie de 22 de copii sau tineri, dar nu mai puțin de 18.

În cazul cercurilor de dans modern sau sportiv, numărul mediu ar urma să fie de 16 elevi, dar nu mai puțin de 14. Pentru dans popular sunt propuși în medie 18 elevi, cu un minimum de 16.

Modificări sunt prevăzute și pentru cercurile de muzică. La grupurile vocale ar urma să fie în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 12. În cazul ansamblurilor vocale sau corurilor, media propusă este de 20 de elevi, cu minimum 16.

Ce se schimbă pentru conducerea Palatului Național al Copiilor

Proiectul vizează și directorul și directorul adjunct ai Palatului Național al Copiilor din București. Aceștia ar putea fi degrevați parțial de norma didactică de predare, în condițiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului Educației.