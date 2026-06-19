Noi drepturi pentru victimele Mineriadei: indemnizație viageră, transport gratuit și scutiri de taxe.Legea merge la promulgare

urmașii celor care și-au pierdut viața în timpul Mineriadei;

persoanele rănite în timpul evenimentelor;

persoanele arestate ca urmare a participării la manifestațiile din acea perioadă;

persoanele reținute în contextul acțiunilor desfășurate între 13 și 15 iunie 1990.

Legea vine în contextul în care autoritățile au recunoscut oficial existența a cel puțin 1.390 de persoane vătămate în urma acelor evenimente, potrivit dosarului instrumentat de Parchetul Militar.

Indemnizație lunară pe viață

Cea mai importantă prevedere a legii este acordarea unei indemnizații viagere reparatorii în valoare de 5.000 de lei pe lună. Suma aceasta va fi neimpozabilă și va fi acordată pe întreaga durată a vieții beneficiarului.

Mai mult, începând cu al doilea an de plată, indemnizația va fi actualizată automat în fiecare lună ianuarie, în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

Ce alte beneficii vor primi beneficiarii

Pe lângă indemnizația lunară, beneficiarii vor avea acces la mai multe facilități menite să le îmbunătățească nivelul de trai. Printre acestea se numără servicii medicale și tratamente acordate în condițiile prevăzute de lege, reduceri sau gratuități la transportul public și feroviar, precum și anumite avantaje fiscale și scutiri de taxe, în funcție de categoria din care fac parte.

Aceste măsuri completează sprijinul financiar și urmăresc să ofere un sprijin mai amplu persoanelor eligibile.

Pensionare mai devreme și transport gratuit

Printre amendamentele introduse de deputați se află și posibilitatea pensionării cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, fără aplicarea vreunei penalizări. Este important de menționat faptul că pentru a beneficia de această facilitate, persoana trebuie să fi realizat un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani.

În ceea ce privește transportul, beneficiarii vor putea circula gratuit cu mijloacele de transport urban și vor avea dreptul la 12 călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, la clasa I, cu toate categoriile de trenuri de călători.