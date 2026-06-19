Noi drepturi pentru victimele Mineriadei: indemnizație viageră, transport gratuit și scutiri de taxe.Legea merge la promulgare
La mai bine de 35 de ani de la evenimentele violente din București din perioada 13-15 iunie 1990, Parlamentul a adoptat o lege prin care victimele Mineriadei și urmașii celor decedați ar putea primi despăgubiri sub forma unei indemnizații viagere de 5.000 de lei pe lună, dar și numeroase alte facilități sociale și medicale. Totuși, măsura nu este încă în vigoare, fiind necesară promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.
Cine va fi recunoscut drept victimă a Mineriadei
Actul normativ stabilește pentru prima dată un cadru clar privind statutul victimelor evenimentelor din București din iunie 1990. Potrivit textului adoptat de Camera Deputaților, vor putea beneficia de noile drepturi următoarele categorii de persoane:
- urmașii celor care și-au pierdut viața în timpul Mineriadei;
- persoanele rănite în timpul evenimentelor;
- persoanele arestate ca urmare a participării la manifestațiile din acea perioadă;
- persoanele reținute în contextul acțiunilor desfășurate între 13 și 15 iunie 1990.
Legea vine în contextul în care autoritățile au recunoscut oficial existența a cel puțin 1.390 de persoane vătămate în urma acelor evenimente, potrivit dosarului instrumentat de Parchetul Militar.
Indemnizație lunară pe viață
Cea mai importantă prevedere a legii este acordarea unei indemnizații viagere reparatorii în valoare de 5.000 de lei pe lună. Suma aceasta va fi neimpozabilă și va fi acordată pe întreaga durată a vieții beneficiarului.
Mai mult, începând cu al doilea an de plată, indemnizația va fi actualizată automat în fiecare lună ianuarie, în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.
Ce alte beneficii vor primi beneficiarii
Pe lângă indemnizația lunară, beneficiarii vor avea acces la mai multe facilități menite să le îmbunătățească nivelul de trai. Printre acestea se numără servicii medicale și tratamente acordate în condițiile prevăzute de lege, reduceri sau gratuități la transportul public și feroviar, precum și anumite avantaje fiscale și scutiri de taxe, în funcție de categoria din care fac parte.
Aceste măsuri completează sprijinul financiar și urmăresc să ofere un sprijin mai amplu persoanelor eligibile.
Pensionare mai devreme și transport gratuit
Printre amendamentele introduse de deputați se află și posibilitatea pensionării cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, fără aplicarea vreunei penalizări. Este important de menționat faptul că pentru a beneficia de această facilitate, persoana trebuie să fi realizat un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani.
În ceea ce privește transportul, beneficiarii vor putea circula gratuit cu mijloacele de transport urban și vor avea dreptul la 12 călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, la clasa I, cu toate categoriile de trenuri de călători.
Persoanele din mediul rural vor beneficia și de 12 călătorii gratuite anual până în municipiul reședință de județ.
Ce documente vor fi necesare pentru dosar
Pentru obținerea acestor drepturi, persoanele interesate vor trebui să demonstreze că au fost afectate direct de evenimentele din iunie 1990. Practic, vor fi necesare documente medicale care să ateste leziunile suferite, acte care să dovedească reținerea sau arestarea în timpul Mineriadei ori certificate de deces și documente care să confirme calitatea de urmaș.
Desigur, legea stabilește și o serie de excluderi. Astfel, nu vor putea beneficia de aceste drepturi persoanele care au susținut regimul comunist, cele care au contribuit la dezinformarea populației în timpul Revoluției din 1989 pentru menținerea structurilor comuniste și nici persoanele care au fost deja despăgubite de statul român pentru aceleași fapte.
O măsură cerută inclusiv de CEDO
Inițiatorii proiectului susțin că legea reprezintă o formă de reparare morală și materială pentru victimele Mineriadei și pune în aplicare recomandările formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
În hotărârea pronunțată în 2014, CEDO a cerut României să continue anchetele privind responsabilitatea pentru violențele din iunie 1990 și să ofere victimelor acces la justiție și măsuri reparatorii. După mai bine de trei decenii, statul român face astfel un pas către recunoașterea oficială a suferințelor provocate de unul dintre cele mai controversate episoade din istoria postdecembristă a României.
Atenție însă: legea nu produce încă efecte. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie promulgată de președintele României și publicată ulterior în Monitorul Oficial.