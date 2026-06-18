Românii care pot primi bani în plus față de șomaj. Ajutorul se acordă timp de până la doi ani în anumite situații

Persoanele care își pierd locul de muncă în urma unor concedieri colective pot beneficia nu doar de indemnizația de șomaj, ci și de un sprijin financiar suplimentar oferit de stat. Este vorba despre venitul lunar de completare, o măsură menită să reducă impactul pierderii locului de muncă și să faciliteze reintegrarea pe piața muncii.

Acest ajutor poate fi acordat pe perioade care ajung până la 24 de luni, în funcție de vechimea în muncă a beneficiarului, iar în anumite cazuri continuă să fie plătit chiar și după expirarea indemnizației de șomaj.