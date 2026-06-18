Românii care pot primi bani în plus față de șomaj. Ajutorul se acordă timp de până la doi ani în anumite situații
Persoanele care își pierd locul de muncă în urma unor concedieri colective pot beneficia nu doar de indemnizația de șomaj, ci și de un sprijin financiar suplimentar oferit de stat. Este vorba despre venitul lunar de completare, o măsură menită să reducă impactul pierderii locului de muncă și să faciliteze reintegrarea pe piața muncii.
Acest ajutor poate fi acordat pe perioade care ajung până la 24 de luni, în funcție de vechimea în muncă a beneficiarului, iar în anumite cazuri continuă să fie plătit chiar și după expirarea indemnizației de șomaj.
Cine poate beneficia de venitul lunar de completare
Venitul lunar de completare este destinat persoanelor disponibilizate în cadrul programelor de restructurare și concediere colectivă prevăzute de legislația în vigoare.
Valoarea acestui sprijin se calculează ca diferența dintre salariul mediu net realizat de angajat în ultimele trei luni înainte de concediere și indemnizația de șomaj primită ulterior. Totuși, la stabilirea sumei se aplică anumite limite prevăzute de lege.
Practic, măsura are rolul de a compensa parțial pierderea veniturilor și de a oferi persoanelor afectate un sprijin financiar suplimentar până la găsirea unui nou loc de muncă.
Cât timp se acordă ajutorul
Durata acordării venitului lunar de completare variază în funcție de vechimea în muncă a persoanei disponibilizate.
Astfel, sprijinul poate fi acordat:
- 12 luni pentru persoanele cu o vechime între 3 și 10 ani;
- 20 de luni pentru persoanele cu o vechime între 10 și 15 ani;
- 22 de luni pentru persoanele cu o vechime între 15 și 25 de ani;
- 24 de luni pentru persoanele care au lucrat cel puțin 25 de ani.
După încetarea plății indemnizației de șomaj, beneficiarii pot continua să primească venitul de completare până la expirarea perioadei stabilite prin lege.
Situațiile în care plata poate fi oprită
Acordarea acestui sprijin financiar este condiționată de respectarea unor obligații impuse beneficiarilor.
Plata venitului de completare poate înceta dacă persoana refuză în mod nejustificat un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, refuză participarea la programe de formare profesională sau la serviciile de consiliere și mediere oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
De asemenea, beneficiul poate fi pierdut dacă autoritățile constată că persoana desfășoară activități lucrative fără forme legale.
Când nu este considerat refuz nejustificat
Legislația prevede și situații în care refuzul unui loc de muncă nu atrage pierderea venitului de completare.
De exemplu, beneficiarul poate invoca motive medicale care îl împiedică să presteze activitatea respectivă, cu condiția prezentării documentelor justificative în termenul prevăzut de lege.
Agențiile pentru ocuparea forței de muncă monitorizează permanent beneficiarii acestui ajutor și verifică ofertele disponibile pentru a facilita reintegrarea lor cât mai rapidă pe piața muncii.
Venitul de completare încetează și la pensionare
Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele care solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensie prevăzute de lege nu mai pot beneficia de acest sprijin financiar.
Totodată, venitul lunar de completare este un drept personal și încetează automat în cazul decesului beneficiarului.
Măsura reprezintă una dintre formele de protecție socială destinate persoanelor afectate de restructurări și concedieri colective, oferindu-le un sprijin financiar temporar până la revenirea pe piața muncii.