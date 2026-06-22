Nicușor Dan și-a restricționat comentariile pe Facebook. Ce schimbare au observat utilizatorii pe pagina președintelui
Pagina oficială de Facebook a președintelui Nicușor Dan a introdus o limitare pentru comentarii, iar schimbarea a fost observată de mai mulți utilizatori care au încercat să interacționeze cu postările recente. Practic, persoanele care nu urmăresc pagina de cel puțin 24 de ore nu mai pot lăsa mesaje și nici nu pot vedea comentariile publicate de alți utilizatori.
Noua setare apare într-un moment în care pagina șefului statului a atras numeroase reacții din partea publicului, pe fondul unui context politic tensionat. Utilizatorii care încearcă să comenteze fără să îndeplinească această condiție primesc un mesaj prin care sunt informați că trebuie să urmărească pagina mai mult de o zi înainte de a putea participa la discuții.
Restricția de pe Facebook apare după protestul din Piața Victoriei și valul de reacții politice
Modificarea a fost remarcată după protestul organizat în Piața Victoriei, unde aproximativ 2.000 de persoane au participat la manifestație și au transmis mesaje critice la adresa președintelui. Printre scandările participanților s-au numărat mesaje împotriva lui Nicușor Dan, dar și sloganuri de susținere pentru Ilie Bolojan.
În zilele următoare, mai mulți utilizatori au semnalat că nu mai pot comenta la postările recente ale președintelui. Verificările au arătat că nu este vorba despre o blocare completă a secțiunii de comentarii, ci despre o condiție suplimentară impusă celor care vor să participe la conversație.
Cei care nu urmăresc pagina de minimum 24 de ore nu sunt afectați doar la nivelul publicării mesajelor. Aceștia nu pot vedea nici comentariile lăsate deja de ceilalți utilizatori, ceea ce schimbă modul în care este afișată interacțiunea de pe pagină.
În schimb, utilizatorii care urmăresc pagina de mai mult timp pot continua să lase comentarii. La una dintre cele mai recente postări, o transmisiune live de la Istanbul alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, secțiunea de comentarii rămâne activă, cu numeroase reacții.
Mesajele publicate de urmăritori sunt împărțite. Unii utilizatori au transmis felicitări pentru participarea la ceremonia de acordare a pavilionului corvetei „Contraamiral August Roman”, în timp ce alții au folosit spațiul de comentarii pentru critici și nemulțumiri.
Facebook permite astfel de restricții pentru administrarea paginilor publice
Funcția folosită pe pagina lui Nicușor Dan nu este una nouă și poate fi activată de administratorii paginilor de Facebook. Platforma a introdus această opțiune pentru a reduce apariția comentariilor venite de la conturi nou create, boți sau utilizatori care urmăresc o pagină doar pentru a interveni într-o anumită dezbatere.
Administratorii pot decide dacă permit comentarii tuturor utilizatorilor sau doar celor care urmăresc pagina de o anumită perioadă. Astfel de instrumente sunt folosite frecvent de pagini publice, instituții sau organizații care gestionează volume mari de interacțiuni online.
În cazul paginii președintelui României, momentul activării restricției a atras însă atenția tocmai din cauza perioadei în care a apărut. Decizia vine după proteste și după o serie de evenimente politice și judiciare care au generat numeroase reacții în spațiul public.
Manifestația din Capitală a avut loc în contextul unor decizii cu impact politic, printre care situații legate de Partidul Național Liberal, anchete și hotărâri ale instanțelor care au vizat persoane importante din politica românească.
Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a transmis public explicații despre momentul exact în care a fost activată restricția și despre motivele care au dus la această schimbare. O eventuală reacție oficială ar putea clarifica dacă măsura face parte dintr-o strategie normală de moderare sau dacă a fost luată ca răspuns la valul recent de comentarii.