Nicușor Dan și-a restricționat comentariile pe Facebook. Ce schimbare au observat utilizatorii pe pagina președintelui

Restricția de pe Facebook apare după protestul din Piața Victoriei și valul de reacții politice

Modificarea a fost remarcată după protestul organizat în Piața Victoriei, unde aproximativ 2.000 de persoane au participat la manifestație și au transmis mesaje critice la adresa președintelui. Printre scandările participanților s-au numărat mesaje împotriva lui Nicușor Dan, dar și sloganuri de susținere pentru Ilie Bolojan.

În zilele următoare, mai mulți utilizatori au semnalat că nu mai pot comenta la postările recente ale președintelui. Verificările au arătat că nu este vorba despre o blocare completă a secțiunii de comentarii, ci despre o condiție suplimentară impusă celor care vor să participe la conversație.

Cei care nu urmăresc pagina de minimum 24 de ore nu sunt afectați doar la nivelul publicării mesajelor. Aceștia nu pot vedea nici comentariile lăsate deja de ceilalți utilizatori, ceea ce schimbă modul în care este afișată interacțiunea de pe pagină.

În schimb, utilizatorii care urmăresc pagina de mai mult timp pot continua să lase comentarii. La una dintre cele mai recente postări, o transmisiune live de la Istanbul alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, secțiunea de comentarii rămâne activă, cu numeroase reacții.

Mesajele publicate de urmăritori sunt împărțite. Unii utilizatori au transmis felicitări pentru participarea la ceremonia de acordare a pavilionului corvetei „Contraamiral August Roman”, în timp ce alții au folosit spațiul de comentarii pentru critici și nemulțumiri.

Facebook permite astfel de restricții pentru administrarea paginilor publice

Funcția folosită pe pagina lui Nicușor Dan nu este una nouă și poate fi activată de administratorii paginilor de Facebook. Platforma a introdus această opțiune pentru a reduce apariția comentariilor venite de la conturi nou create, boți sau utilizatori care urmăresc o pagină doar pentru a interveni într-o anumită dezbatere.

Administratorii pot decide dacă permit comentarii tuturor utilizatorilor sau doar celor care urmăresc pagina de o anumită perioadă. Astfel de instrumente sunt folosite frecvent de pagini publice, instituții sau organizații care gestionează volume mari de interacțiuni online.