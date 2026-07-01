Nicușor Dan și-a publicat averea, deși nu mai era obligat. Cum explică suma de peste 1,2 milioane de lei rămasă după campania electorală

Cum a rămas Nicușor Dan cu peste 1,2 milioane de lei

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a contractat împrumuturi în valoare de 58,5 milioane de lei și a atras donații de aproximativ 3,6 milioane de lei. Deși a avut la dispoziție întreaga sumă, în campania oficială a cheltuit 57,3 milioane de lei, nu toate fondurile strânse.

Diferența de aproximativ 1,2 milioane de lei a rămas în contul personal și, potrivit explicațiilor oferite anterior pentru Snoop.ro, a fost utilizată pentru acoperirea unor cheltuieli din perioada de precampanie, desfășurată înainte de debutul oficial al campaniei electorale.

Ulterior, Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat cea mai mare parte a cheltuielilor electorale, însă cu aproape 930.000 de lei mai puțin decât suma solicitată. Nicușor Dan a contestat decizia în instanță și a câștigat în primă fază procesul, însă diferența nu i-a fost încă plătită.

După rambursarea banilor și restituirea tuturor împrumuturilor contractate în campanie, în cont au rămas aproximativ 1,42 milioane de lei. Din această sumă au fost achitate ulterior impozitul pe venit și contribuția la sănătate (CASS), astfel că în declarația de avere figurează 1.248.092 de lei.

Președintele anunțase anterior că intenționează să doneze acești bani unui ONG, însă Administrația Prezidențială a precizat că încă nu a fost aleasă organizația beneficiară.

Ce avere are președintele României

Noua declarație de avere arată că Nicușor Dan nu deține nicio locuință și continuă să locuiască cu chirie într-un apartament din București. În schimb, este proprietarul unui teren intravilan de 7.460 de metri pătrați, situat în Predeal, județul Brașov, cumpărat în anul 2007.

La capitolul autoturisme figurează un Citroën fabricat în 1986, iar în conturile bancare președintele are două depozite în lei, care însumează peste 1,28 milioane de lei, precum și un cont în euro în care se află 167,28 euro.