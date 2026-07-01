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Nicușor Dan și-a publicat averea, deși nu mai era obligat. Cum explică suma de peste 1,2 milioane de lei rămasă după campania electorală

Nicușor Dan și-a publicat averea, deși nu mai era obligat. Cum explică suma de peste 1,2 milioane de lei rămasă după campania electorală
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Ce avere are președintele României (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Administrația Prezidențială a publicat noua declarație de avere a președintelui Nicușor Dan, chiar dacă, în urma deciziei Curții Constituționale din mai 2025, șeful statului nu mai avea obligația legală de a face public acest document. Pe lângă informațiile despre bunurile și veniturile sale, declarația aduce în prim-plan și explicația privind suma de peste 1,2 milioane de lei rămasă în cont după campania pentru alegerile prezidențiale.

Cuprins
  1. Cum a rămas Nicușor Dan cu peste 1,2 milioane de lei
  2. Ce avere are președintele României
  3. Ce datorii are Nicușor Dan
  4. Cine a finanțat campania prezidențială

Potrivit documentului, președintele are în conturi aproximativ 1,25 milioane de lei, bani proveniți din diferența dintre împrumuturile și donațiile utilizate în campanie și sumele rambursate ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă.

Cum a rămas Nicușor Dan cu peste 1,2 milioane de lei

În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a contractat împrumuturi în valoare de 58,5 milioane de lei și a atras donații de aproximativ 3,6 milioane de lei. Deși a avut la dispoziție întreaga sumă, în campania oficială a cheltuit 57,3 milioane de lei, nu toate fondurile strânse.

Diferența de aproximativ 1,2 milioane de lei a rămas în contul personal și, potrivit explicațiilor oferite anterior pentru Snoop.ro, a fost utilizată pentru acoperirea unor cheltuieli din perioada de precampanie, desfășurată înainte de debutul oficial al campaniei electorale.

Ulterior, Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat cea mai mare parte a cheltuielilor electorale, însă cu aproape 930.000 de lei mai puțin decât suma solicitată. Nicușor Dan a contestat decizia în instanță și a câștigat în primă fază procesul, însă diferența nu i-a fost încă plătită.

După rambursarea banilor și restituirea tuturor împrumuturilor contractate în campanie, în cont au rămas aproximativ 1,42 milioane de lei. Din această sumă au fost achitate ulterior impozitul pe venit și contribuția la sănătate (CASS), astfel că în declarația de avere figurează 1.248.092 de lei.

Președintele anunțase anterior că intenționează să doneze acești bani unui ONG, însă Administrația Prezidențială a precizat că încă nu a fost aleasă organizația beneficiară.

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Ce avere are președintele României

Noua declarație de avere arată că Nicușor Dan nu deține nicio locuință și continuă să locuiască cu chirie într-un apartament din București. În schimb, este proprietarul unui teren intravilan de 7.460 de metri pătrați, situat în Predeal, județul Brașov, cumpărat în anul 2007.

La capitolul autoturisme figurează un Citroën fabricat în 1986, iar în conturile bancare președintele are două depozite în lei, care însumează peste 1,28 milioane de lei, precum și un cont în euro în care se află 167,28 euro.

De asemenea, Nicușor Dan a acordat un împrumut de 20.000 de euro unei persoane fizice.

Ce datorii are Nicușor Dan

Șeful statului are în continuare trei împrumuturi de rambursat. Este vorba despre un credit bancar de 100.000 de euro, contractat în 2007 și scadent în 2032, precum și două împrumuturi către persoane fizice: unul de 27.000 de euro, scadent în 2028, și unul de 25.000 de euro, contractat în 2022 de la sora sa, cu aceeași scadență.

În ceea ce privește veniturile, declarația arată că în perioada în care a fost primar general al Capitalei a încasat 127.146 de lei, iar pentru perioada petrecută la Palatul Cotroceni figurează venituri de 93.567 de lei.

Cine a finanțat campania prezidențială

Declarația de avere cuprinde nu mai puțin de 29 de pagini dedicate donațiilor primite în campania electorală. Printre cei mai importanți donatori se numără Florin și Măriuca Roxana Talpeș, care au contribuit cu 810.000 de lei, Dan-Constantin Ostahie, cu aceeași sumă, precum și Aurel și Petronela Iancu, care au donat 500.000 de lei. Alte contribuții importante au venit din partea Ana-Maria și Bogdan Petru Mihai, care au susținut campania cu 250.000 de lei.

În total, campania prezidențială a lui Nicușor Dan a reprezentat una dintre cele mai costisitoare din ultimii ani, iar noua declarație de avere oferă pentru prima dată o imagine completă asupra modului în care au fost administrate fondurile, asupra bunurilor pe care le deține șeful statului și asupra sumei care a rămas în cont după încheierea alegerilor.

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