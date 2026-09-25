Nicolas Cage se transformă în legenda fotbalului american John Madden. Trailerul noului film dezvăluie o poveste spectaculoasă, cu Christian Bale în distribuție

Nicolas Cage revine pe marile ecrane într-un rol care pare făcut pentru stilul său actoricesc inconfundabil. De această dată, actorul îl interpretează pe John Madden, legendarul antrenor de fotbal american care a devenit ulterior comentator sportiv și a dat numele uneia dintre cele mai cunoscute francize de jocuri video din lume. Primul trailer al filmului biografic Madden oferă o privire asupra transformării lui Cage, dar și asupra poveștii din spatele succesului unui om care a influențat atât sportul, cât și industria divertismentului.

Potrivit publicației americane Engadget, noul lungmetraj este regizat de David O. Russell și îl are în distribuție și pe Christian Bale, care îl interpretează pe Al Davis, proprietarul echipei Oakland Raiders. Cei doi actori aduc pe ecran relația profesională care a contribuit la transformarea echipei într-una dintre cele mai importante din fotbalul american.

Filmul urmărește însă mai mult decât performanțele sportive ale lui Madden. Povestea explorează și problemele de sănătate care l-au determinat să renunțe la antrenorat, începuturile carierei sale în televiziune și întâlnirea care avea să ducă la apariția celebrului joc video Madden NFL.

Nicolas Cage și Christian Bale, două transformări pentru o poveste despre fotbalul american

În trailer, Nicolas Cage apare cu un machiaj elaborat, proteze faciale și o perucă menite să reproducă înfățișarea lui John Madden. Interpretarea sa este energică, cu gesturi ample și replici rostite apăsat, surprinzând personalitatea exuberantă pentru care antrenorul și comentatorul sportiv era cunoscut.

Christian Bale adoptă o abordare mai reținută în rolul lui Al Davis, omul de afaceri care a deținut echipa Oakland Raiders și a colaborat cu Madden într-una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Parteneriatul lor a culminat cu victoria echipei în Super Bowl XI, disputat în ianuarie 1977.

Distribuția îi include și pe Kathryn Hahn, în rolul Virginiei Madden, soția antrenorului, și pe Sienna Miller, care o interpretează pe Carol Davis, soția lui Al Davis.

Pentru Nicolas Cage, filmul reprezintă o nouă ocazie de a interpreta un personaj real, după o carieră în care a alternat între producții dramatice, comedii și filme de acțiune. De această dată, actorul trebuie să surprindă nu doar înfățișarea unui personaj public cunoscut, ci și personalitatea care l-a transformat pe Madden într-o figură emblematică a culturii sportive americane.