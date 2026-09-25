Nicolas Cage se transformă în legenda fotbalului american John Madden. Trailerul noului film dezvăluie o poveste spectaculoasă, cu Christian Bale în distribuție
Potrivit publicației americane Engadget, noul lungmetraj este regizat de David O. Russell și îl are în distribuție și pe Christian Bale, care îl interpretează pe Al Davis, proprietarul echipei Oakland Raiders. Cei doi actori aduc pe ecran relația profesională care a contribuit la transformarea echipei într-una dintre cele mai importante din fotbalul american.
Filmul urmărește însă mai mult decât performanțele sportive ale lui Madden. Povestea explorează și problemele de sănătate care l-au determinat să renunțe la antrenorat, începuturile carierei sale în televiziune și întâlnirea care avea să ducă la apariția celebrului joc video Madden NFL.
Nicolas Cage și Christian Bale, două transformări pentru o poveste despre fotbalul american
În trailer, Nicolas Cage apare cu un machiaj elaborat, proteze faciale și o perucă menite să reproducă înfățișarea lui John Madden. Interpretarea sa este energică, cu gesturi ample și replici rostite apăsat, surprinzând personalitatea exuberantă pentru care antrenorul și comentatorul sportiv era cunoscut.
Christian Bale adoptă o abordare mai reținută în rolul lui Al Davis, omul de afaceri care a deținut echipa Oakland Raiders și a colaborat cu Madden într-una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului. Parteneriatul lor a culminat cu victoria echipei în Super Bowl XI, disputat în ianuarie 1977.
Distribuția îi include și pe Kathryn Hahn, în rolul Virginiei Madden, soția antrenorului, și pe Sienna Miller, care o interpretează pe Carol Davis, soția lui Al Davis.
Pentru Nicolas Cage, filmul reprezintă o nouă ocazie de a interpreta un personaj real, după o carieră în care a alternat între producții dramatice, comedii și filme de acțiune. De această dată, actorul trebuie să surprindă nu doar înfățișarea unui personaj public cunoscut, ci și personalitatea care l-a transformat pe Madden într-o figură emblematică a culturii sportive americane.
De la câștigarea Super Bowl la jocul video Madden NFL
Una dintre cele mai interesante părți ale poveștii este trecerea lui John Madden de la fotbalul profesionist la industria jocurilor video. După ce problemele de sănătate l-au determinat să renunțe la cariera de antrenor, Madden a devenit comentator sportiv, câștigând popularitate prin explicațiile sale entuziaste și stilul direct de a prezenta meciurile.
Trailerul prezintă și întâlnirea cu Trip Hawkins, fondatorul Electronic Arts, interpretat de actorul și comediantul John Mulaney. Acesta încearcă să îl convingă pe Madden că jocurile video reprezintă viitorul divertismentului sportiv, însă fostul antrenor nu este dispus să facă compromisuri în privința realismului.
Într-una dintre scene, Madden respinge propunerea de a realiza un joc cu doar șapte jucători în fiecare echipă, insistând asupra respectării regulilor fotbalului american. Momentul ilustrează contribuția sa la dezvoltarea unui simulator sportiv care avea să devină un succes comercial.
Lansat inițial în 1988, jocul John Madden Football a stat la baza francizei Madden NFL, care a ajuns să fie asociată cu fotbalul american la nivel mondial. Seria a evoluat de-a lungul deceniilor, odată cu dezvoltarea consolelor și a tehnologiilor grafice, păstrând numele fostului antrenor chiar și după moartea acestuia, în 2021.
Când apare Madden în cinematografe și pe Prime Video
Filmul regizat de David O. Russell va avea premiera în cinematografe pe 11 noiembrie 2026, urmând să fie disponibil pe platforma de streaming Prime Video începând cu 18 noiembrie. Astfel, spectatorii vor avea posibilitatea să urmărească povestea lui John Madden acasă la numai o săptămână după lansarea pe marile ecrane. Datele anunțate vizează calendarul de lansare al producției, fără să fie confirmată separat disponibilitatea în cinematografele din România.
Madden se alătură producțiilor biografice care explorează poveștile unor personalități din sport și divertisment, într-o perioadă în care filmele inspirate din povești reale continuă să atragă atenția publicului. Dincolo de performanțele obținute pe teren, lungmetrajul urmărește felul în care un antrenor de fotbal american a ajuns să influențeze televiziunea și industria jocurilor video, lăsând în urmă un nume recunoscut de mai multe generații.