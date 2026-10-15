Netflix renunță la aproape 1.000 de angajați. Ce le-au transmis directorii companiei

Ce le-au transmis șefii Netflix angajaților

În mesajul intern, Ted Sarandos și Greg Peters au explicat că firma va face mai multe schimbări organizaționale, care vor duce la plecarea a aproximativ 6% dintre angajați. Directorii au recunoscut că astfel de decizii sunt dificile și au precizat că prioritatea imediată este sprijinirea persoanelor care își vor pierde locurile de muncă, scrie Associated Press.

Procesul va varia în funcție de țară, iar managerii urmează să discute cu angajații afectați pentru a le oferi informații despre pașii următori. Cei doi directori au mulțumit personalului pentru contribuția la dezvoltarea companiei și au transmis că munca depusă de acesta va rămâne importantă pentru Netflix.

În același timp, mesajul adresat celor care rămân în companie pune accentul pe folosirea atentă a resurselor și pe investițiile în domeniile considerate prioritare. Conducerea susține că afacerea este solidă și continuă să crească, iar obiectivele financiare pentru întregul an rămân neschimbate.

Ce departamente vor fi afectate de concedieri

Reducerea de personal va viza în special departamentele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane. Acestea sunt zonele în care compania anticipează cel mai mare impact al restructurării, deși nu au fost prezentate public toate detaliile privind distribuția posturilor eliminate.

La finalul anului 2025, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial. O reducere de aproape 1.000 de posturi reprezintă, astfel, o schimbare importantă pentru structura companiei.

Aceasta este cea mai amplă rundă de concedieri anunțată de Netflix din 2022 încoace. În acel an, compania a eliminat aproximativ 450 de locuri de muncă, după ce a raportat o scădere a numărului de abonați, o situație neobișnuită pentru serviciul de streaming la acel moment.

De ce face Netflix concedieri, deși compania este profitabilă

Restructurarea vine într-un context competitiv tot mai complicat. Netflix concurează nu doar cu alte platforme de streaming, precum Amazon Prime Video și Disney+, ci și cu servicii gratuite sau susținute de publicitate, inclusiv YouTube și TikTok. Acestea atrag o parte din timpul pe care publicul îl petrece online, ceea ce face mai dificilă menținerea atenției abonaților.