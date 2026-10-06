Nathan Drake ar putea reveni în „Uncharted 5”. Nolan North spune că ar accepta imediat, dar pune o condiție
Nathan Drake ar putea să nu fi spus ultimul cuvânt. În timp ce tot mai multe informații neoficiale indică faptul că Naughty Dog ar lucra la un nou joc „Uncharted”, Nolan North, actorul care i-a dat voce și mișcare celebrului aventurier, spune că ar reveni fără ezitare. Într-o declarație făcută la Gamergy Puerto Rico și relatată de GameSpot, North a răspuns „110%. Absolut” când a fost întrebat dacă ar interpreta din nou personajul.
Există însă o condiție importantă: actorul nu vrea ca o eventuală continuare să existe doar pentru a profita de popularitatea francizei. North spune că noul joc ar trebui să fie suficient de bun încât să respecte moștenirea seriei. Declarațiile apar exact în momentul în care mai multe surse susțin că „Uncharted 5” ar fi deja în dezvoltare, deși Sony și Naughty Dog nu au anunțat oficial jocul.
Nolan North ar reveni imediat în rolul lui Nathan Drake
Nolan North nu pare să aibă prea multe dubii în privința unei eventuale reveniri. Actorul a spus că un nou „Uncharted” ar putea deveni unul dintre cele mai mari jocuri lansate vreodată și a glumit că decizia depinde pur și simplu de cât de mult își dorește Sony „să facă bani”.
North a mers chiar mai departe, spunând că încearcă să se mențină în formă „pentru orice eventualitate” și că nu își poate imagina un scenariu în care ar refuza o ofertă pentru revenirea lui Nathan Drake. Entuziasmul actorului nu reprezintă însă o confirmare a proiectului. El a precizat clar că nu a primit informații de la Naughty Dog despre un nou joc și nu a fost contactat pentru rol.
Condiția sa este legată de calitatea unei eventuale continuări. North a folosit „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” drept exemplu de continuare care, în opinia sa, nu a reușit să se ridice la nivelul filmelor precedente. Actorul nu și-ar dori ca același lucru să se întâmple cu „Uncharted”.
Este o preocupare ușor de înțeles având în vedere statutul seriei. „Uncharted” este una dintre francizele care au definit generațiile moderne PlayStation, iar „Uncharted 4: A Thief’s End” din 2016 a fost construit explicit ca final al poveștii lui Nathan Drake.
Zvonurile despre „Uncharted 5” devin tot mai serioase
Contextul face declarațiile lui Nolan North mult mai interesante. Un raport publicat inițial de MP1st susține că Naughty Dog dezvoltă un nou „Uncharted”, iar VGC spune că a putut confirma parțial informațiile prin propriile surse. Potrivit acestor informații, proiectul ar urma să fie lansat după „Intergalactic: The Heretic Prophet”.
Jocul ar fi coordonat de Shaun Escayg, care a lucrat deja la „Uncharted: The Lost Legacy”, însă nici această informație nu a fost confirmată oficial. Raportul susține și că Nathan Drake ar apărea într-o anumită formă, fără să fie clar dacă el ar fi din nou protagonistul.
O posibilitate discutată este ca următoarea aventură să o aducă în prim-plan pe Cassie, fiica lui Nathan Drake și Elena Fisher. Finalul din „Uncharted 4” o arată pe Cassie descoperind trecutul părinților ei, o scenă care ar putea funcționa foarte ușor ca punct de plecare pentru o nouă generație de aventurieri. Deocamdată însă, aceasta rămâne doar o ipoteză.
Naughty Dog s-a ferit în ultimii ani să spună că franciza este închisă definitiv. Studioul rămâne cunoscut pentru jocurile sale extrem de ambițioase, dar și pentru procesul dificil din spatele lor, iar un fost dezvoltator a vorbit recent despre presiunea enormă din timpul dezvoltării jocurilor „Uncharted” și „The Last of Us”.
Următorul joc Naughty Dog este deocamdată „Intergalactic”
În mod oficial, atenția studioului este îndreptată acum spre „Intergalactic: The Heretic Prophet”, noua proprietate intelectuală creată de Naughty Dog. Neil Druckmann s-a retras inclusiv din activitatea zilnică a serialului „The Last of Us” pentru a se concentra mai mult asupra studioului și asupra „Intergalactic: The Heretic Prophet”.
Rapoartele despre „Uncharted 5” susțin că acesta ar deveni următorul proiect important al Naughty Dog după „Intergalactic”. Tocmai de aceea, chiar dacă zvonurile se confirmă, lansarea pare încă îndepărtată.
GameSpot speculează că un eventual „Uncharted 5” ar putea ajunge chiar pe generația următoare de console, având în vedere calendarul de dezvoltare. Informațiile despre PlayStation 6 rămân la rândul lor neoficiale, iar lansarea noii console Sony este vehiculată în jurul anului 2028.
Deocamdată, singura certitudine este disponibilitatea lui Nolan North. Actorul care l-a interpretat pe Nathan Drake în toate cele patru jocuri principale spune că ar reveni imediat, atât timp cât Naughty Dog are o poveste suficient de bună pentru a justifica întoarcerea personajului.
Iar aceasta ar putea fi cea mai mare provocare pentru „Uncharted 5”. „A Thief’s End” i-a oferit lui Drake unul dintre cele mai clare și satisfăcătoare finaluri din gaming. Revenirea lui ar produce fără îndoială un anunț uriaș pentru PlayStation, dar ar trebui să ofere și un motiv suficient de bun pentru ca Nathan să-și abandoneze încă o dată viața liniștită și să plece după o nouă comoară.