Nathan Drake ar putea reveni în „Uncharted 5”. Nolan North spune că ar accepta imediat, dar pune o condiție

Nolan North ar reveni imediat în rolul lui Nathan Drake

Nolan North nu pare să aibă prea multe dubii în privința unei eventuale reveniri. Actorul a spus că un nou „Uncharted” ar putea deveni unul dintre cele mai mari jocuri lansate vreodată și a glumit că decizia depinde pur și simplu de cât de mult își dorește Sony „să facă bani”.

North a mers chiar mai departe, spunând că încearcă să se mențină în formă „pentru orice eventualitate” și că nu își poate imagina un scenariu în care ar refuza o ofertă pentru revenirea lui Nathan Drake. Entuziasmul actorului nu reprezintă însă o confirmare a proiectului. El a precizat clar că nu a primit informații de la Naughty Dog despre un nou joc și nu a fost contactat pentru rol.

Condiția sa este legată de calitatea unei eventuale continuări. North a folosit „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” drept exemplu de continuare care, în opinia sa, nu a reușit să se ridice la nivelul filmelor precedente. Actorul nu și-ar dori ca același lucru să se întâmple cu „Uncharted”.

Este o preocupare ușor de înțeles având în vedere statutul seriei. „Uncharted” este una dintre francizele care au definit generațiile moderne PlayStation, iar „Uncharted 4: A Thief’s End” din 2016 a fost construit explicit ca final al poveștii lui Nathan Drake.

Zvonurile despre „Uncharted 5” devin tot mai serioase

Contextul face declarațiile lui Nolan North mult mai interesante. Un raport publicat inițial de MP1st susține că Naughty Dog dezvoltă un nou „Uncharted”, iar VGC spune că a putut confirma parțial informațiile prin propriile surse. Potrivit acestor informații, proiectul ar urma să fie lansat după „Intergalactic: The Heretic Prophet”.

Jocul ar fi coordonat de Shaun Escayg, care a lucrat deja la „Uncharted: The Lost Legacy”, însă nici această informație nu a fost confirmată oficial. Raportul susține și că Nathan Drake ar apărea într-o anumită formă, fără să fie clar dacă el ar fi din nou protagonistul.

O posibilitate discutată este ca următoarea aventură să o aducă în prim-plan pe Cassie, fiica lui Nathan Drake și Elena Fisher. Finalul din „Uncharted 4” o arată pe Cassie descoperind trecutul părinților ei, o scenă care ar putea funcționa foarte ușor ca punct de plecare pentru o nouă generație de aventurieri. Deocamdată însă, aceasta rămâne doar o ipoteză.