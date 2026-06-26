NAS-ul Synology devine semnificativ mai deștept cu DSM 7.4. Funcțiile noi din sistemul de operare actualizat
Synology a lansat DiskStation Manager 7.4, cea mai nouă versiune a sistemului său de operare pentru soluțiile NAS, iar actualizarea marchează o schimbare importantă de direcție pentru utilizatorii care își țin datele acasă, la birou sau într-o infrastructură proprie. Dacă până acum un NAS era văzut mai ales ca un spațiu de stocare sigur, cu backup, sincronizare și acces de la distanță, DSM 7.4 mută accentul spre administrare asistată de inteligență artificială, colaborare on-premises și eficiență mai bună a stocării.
Actualizarea vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori din România, de la freelanceri și mici afaceri până la fotografi, videografi, birouri de contabilitate sau departamente IT, caută alternative la stocarea exclusivă în cloud. Costurile recurente, controlul asupra datelor și confidențialitatea au devenit argumente tot mai puternice pentru un NAS modern, iar Synology încearcă să transforme DSM într-o platformă mai apropiată de un ecosistem complet de productivitate.
Administrare asistată de AI direct pe NAS
Cea mai interesantă noutate din DSM 7.4 este DSM Agent, un asistent AI integrat în sistemul de operare. Acesta nu este gândit doar ca un chatbot decorativ, ci ca un instrument care analizează contextul NAS-ului, modelul folosit, versiunea DSM și serviciile active, pentru a oferi recomandări relevante în interfață.
Pentru utilizatorii mai puțin tehnici, acest lucru poate simplifica semnificativ administrarea unui NAS. Configurările avansate, verificările de sistem, recomandările privind serviciile active sau pașii necesari pentru o administrare mai bună pot deveni mai ușor de înțeles. În loc să cauți prin meniuri, forumuri sau documentație, DSM Agent ar trebui să ofere îndrumare contextuală chiar acolo unde ai nevoie.
Synology pregătește și DSM Agent 2.0, o versiune viitoare care va extinde funcțiile către fluxuri de lucru agentice. Practic, utilizatorii vor putea folosi comenzi în limbaj natural pentru sarcini mai complexe, precum monitorizarea stării sistemului, validarea backup-urilor, editarea documentelor sau automatizarea unor procese din ecosistemul Synology.
Această direcție este importantă mai ales pentru companiile mici, care nu au mereu un administrator IT dedicat. Un NAS Synology este folosit adesea în birouri unde aceeași persoană se ocupă și de facturi, și de site, și de backup, și de accesul colegilor la fișiere. Dacă AI-ul integrat poate reduce riscul de configurări greșite sau poate semnala mai clar problemele înainte să devină critice, DSM 7.4 poate aduce un avantaj real.
Trebuie reținut însă că DSM Agent nu va fi disponibil imediat pentru toți utilizatorii odată cu descărcarea DSM 7.4. Synology precizează că această funcție va fi disponibilă în trimestrul al treilea din 2026, ceea ce înseamnă că lansarea actualizării este doar primul pas al unei tranziții mai ample către administrare inteligentă.
Colaborare locală, căutare AI și mai mult control asupra datelor
DSM 7.4 introduce și versiunile open beta pentru Synology ChatPlus și Meet, două instrumente de comunicare dezvoltate pentru echipe care vor colaborare de nivel enterprise, dar fără să renunțe la controlul asupra datelor. Acestea sunt gândite pentru implementare on-premises, cu permisiuni granulare și funcții moderne, inclusiv traducere live asistată de AI.
Pentru companiile care lucrează cu date sensibile, această abordare poate fi mai atractivă decât trimiterea tuturor conversațiilor și întâlnirilor prin servicii cloud externe. Cabinete de avocatură, firme de contabilitate, clinici, agenții, studiouri de producție sau companii care lucrează cu documente confidențiale pot avea un interes direct pentru soluții de colaborare găzduite local.
Synology Drive primește, la rândul său, funcția AI Search pentru sistemele cu suport GPU. Aceasta permite căutarea fișierelor folosind descrieri în limbaj natural, nu doar nume exacte sau fragmente de text. Modelele de embedding rulează local și extind căutarea dincolo de text, ajutând la identificarea conținutului din imagini și documente.
Pentru un fotograf sau videograf, de exemplu, o astfel de funcție poate deveni foarte utilă. În loc să cauți manual prin mii de fișiere, poți descrie ceea ce cauți. Pentru o firmă, funcția poate accelera accesul la documente, imagini scanate sau materiale arhivate. Important este că procesarea locală păstrează filosofia Synology: funcții inteligente, dar cu datele sub controlul utilizatorului.
ChatPlus, Meet și AI Search vor fi disponibile în trimestrul al patrulea din 2026. Asta înseamnă că DSM 7.4 deschide drumul pentru aceste funcții, dar o parte dintre cele mai interesante instrumente AI și de colaborare vor ajunge efectiv mai târziu.
Stocare mai eficientă pentru volumele cu HDD-uri Synology
Pe lângă funcțiile AI, DSM 7.4 aduce și o noutate foarte practică: Storage Efficiency pentru volume bazate pe HDD-uri Synology. Această funcție introduce deduplicare și compresie post-procesare, cu scopul de a reduce spațiul ocupat de date fără să afecteze performanța în utilizarea de zi cu zi.
Deduplicarea este importantă mai ales în scenarii în care aceleași fișiere, backup-uri sau blocuri de date se repetă. Într-un birou, de exemplu, mai mulți angajați pot salva copii similare ale acelorași documente, arhive sau proiecte. În timp, această redundanță consumă spațiu, iar un NAS cu mai multe HDD-uri poate ajunge mai repede la limită decât te-ai aștepta.
Compresia post-procesare completează această abordare prin reducerea dimensiunii datelor după ce acestea au fost scrise pe disc. Synology menționează opțiuni flexibile de programare și administrare, astfel încât procesele de reducere a datelor să poată rula fără impact major asupra performanței sistemului.
Există însă o condiție importantă: pentru funcțiile de deduplicare și compresie post-procesare sunt necesare hard disk-uri Synology. Acest detaliu contează pentru utilizatorii care au deja NAS-uri cu HDD-uri de la alți producători sau pentru cei care își configurează acum un sistem nou și calculează costul total al investiției.
DSM 7.4 este disponibil acum pentru descărcare, iar utilizatorii trebuie să verifice notele oficiale de lansare și lista modelelor compatibile înainte de actualizare. Pentru cei care folosesc NAS-ul în producție, într-o firmă sau pentru backup-uri esențiale, este recomandat ca trecerea la o versiune majoră nouă să fie făcută cu atenție, după verificarea compatibilității aplicațiilor și serviciilor folosite.
În ansamblu, DSM 7.4 arată direcția în care merge Synology: NAS-ul nu mai este doar o cutie cu hard disk-uri în rețea, ci o platformă locală pentru date, colaborare, automatizare și AI. Pentru utilizatorii din România care vor mai mult control decât oferă cloud-ul clasic, dar nu vor să renunțe la funcții moderne, actualizarea poate fi una dintre cele mai importante din ultimii ani.