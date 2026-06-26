NAS-ul Synology devine semnificativ mai deștept cu DSM 7.4. Funcțiile noi din sistemul de operare actualizat

Administrare asistată de AI direct pe NAS

Cea mai interesantă noutate din DSM 7.4 este DSM Agent, un asistent AI integrat în sistemul de operare. Acesta nu este gândit doar ca un chatbot decorativ, ci ca un instrument care analizează contextul NAS-ului, modelul folosit, versiunea DSM și serviciile active, pentru a oferi recomandări relevante în interfață.

Pentru utilizatorii mai puțin tehnici, acest lucru poate simplifica semnificativ administrarea unui NAS. Configurările avansate, verificările de sistem, recomandările privind serviciile active sau pașii necesari pentru o administrare mai bună pot deveni mai ușor de înțeles. În loc să cauți prin meniuri, forumuri sau documentație, DSM Agent ar trebui să ofere îndrumare contextuală chiar acolo unde ai nevoie.

Synology pregătește și DSM Agent 2.0, o versiune viitoare care va extinde funcțiile către fluxuri de lucru agentice. Practic, utilizatorii vor putea folosi comenzi în limbaj natural pentru sarcini mai complexe, precum monitorizarea stării sistemului, validarea backup-urilor, editarea documentelor sau automatizarea unor procese din ecosistemul Synology.

Această direcție este importantă mai ales pentru companiile mici, care nu au mereu un administrator IT dedicat. Un NAS Synology este folosit adesea în birouri unde aceeași persoană se ocupă și de facturi, și de site, și de backup, și de accesul colegilor la fișiere. Dacă AI-ul integrat poate reduce riscul de configurări greșite sau poate semnala mai clar problemele înainte să devină critice, DSM 7.4 poate aduce un avantaj real.

Trebuie reținut însă că DSM Agent nu va fi disponibil imediat pentru toți utilizatorii odată cu descărcarea DSM 7.4. Synology precizează că această funcție va fi disponibilă în trimestrul al treilea din 2026, ceea ce înseamnă că lansarea actualizării este doar primul pas al unei tranziții mai ample către administrare inteligentă.

Colaborare locală, căutare AI și mai mult control asupra datelor

DSM 7.4 introduce și versiunile open beta pentru Synology ChatPlus și Meet, două instrumente de comunicare dezvoltate pentru echipe care vor colaborare de nivel enterprise, dar fără să renunțe la controlul asupra datelor. Acestea sunt gândite pentru implementare on-premises, cu permisiuni granulare și funcții moderne, inclusiv traducere live asistată de AI.

Pentru companiile care lucrează cu date sensibile, această abordare poate fi mai atractivă decât trimiterea tuturor conversațiilor și întâlnirilor prin servicii cloud externe. Cabinete de avocatură, firme de contabilitate, clinici, agenții, studiouri de producție sau companii care lucrează cu documente confidențiale pot avea un interes direct pentru soluții de colaborare găzduite local.