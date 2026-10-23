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AUTO

Tesla dă lovitura în Europa și își zdrobește rivalii la vânzări. Chinezii vin puternic din urmă și schimbă regulile pieței auto

Tesla dă lovitura în Europa și își zdrobește rivalii la vânzări. Chinezii vin puternic din urmă și schimbă regulile pieței auto
Foto - Playtech
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Piața auto europeană trece printr-o transformare spectaculoasă, iar competiția dintre producătorii americani, europeni și chinezi devine tot mai intensă. Tesla a reușit să își consolideze poziția pe segmentul automobilelor complet electrice în septembrie 2026, cu două modele care au dominat clasamentele de vânzări. În același timp, constructorii chinezi câștigă teren printr-o strategie diferită, concentrată tot mai mult pe automobilele hibride plug-in. Potrivit publicației Automotive News Europe, Tesla Model Y și Model 3 au înregistrat împreună aproape tot atâtea înmatriculări cât următoarele opt modele electrice din clasamentul european.

Rezultatele confirmă revenirea puternică a producătorului condus de Elon Musk, după o perioadă dificilă pe mai multe piețe europene. Totuși, succesul Tesla nu înseamnă că rivalii chinezi pierd teren. Dimpotrivă, companii precum BYD, Chery și Leapmotor își extind rapid prezența pe continent și profită de interesul tot mai mare pentru vehicule electrificate.

Tesla Model Y și Model 3 domină vânzările din Europa

Septembrie 2026 a fost o lună excepțională pentru Tesla. Potrivit datelor preliminare Dataforce, Model Y a înregistrat 40.971 de înmatriculări în Europa, devenind cel mai vândut automobil al lunii, indiferent de motorizare. Pe poziția a doua s-a clasat Tesla Model 3, cu 25.057 de exemplare.

Împreună, cele două modele au depășit 66.000 de înmatriculări. Pentru comparație, Volkswagen Golf, unul dintre cele mai populare automobile europene, a ocupat locul al treilea, cu 18.088 de unități. Dacia Sandero s-a situat pe poziția a patra, cu 17.547 de exemplare.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Tesla a traversat anterior o perioadă de scădere a cererii pe anumite piețe. În septembrie, înmatriculările Model Y au crescut cu aproximativ 55% față de aceeași lună din 2025, în timp ce Model 3 a înregistrat un avans de peste 105%.

Totuși, rezultatele trebuie privite în context. Tesla concentrează frecvent livrările în ultima lună a fiecărui trimestru, ceea ce poate produce creșteri spectaculoase în martie, iunie, septembrie și decembrie. Prin urmare, o singură lună nu reflectă neapărat evoluția pe termen lung a cererii.

La nivel global, competiția rămâne puternică. Constructorul american se confruntă cu presiunea unor producători precum BYD, care a reușit să depășească Tesla la vânzările de automobile electrice pe anumite perioade de raportare.

Producătorii chinezi cuceresc Europa prin hibride plug-in

În timp ce Tesla mizează exclusiv pe automobile complet electrice, constructorii chinezi își diversifică oferta europeană. Modelele plug-in hybrid au devenit o componentă importantă a strategiei lor comerciale, mai ales după introducerea taxelor vamale suplimentare aplicate de Uniunea Europeană unor automobile electrice fabricate în China.

Hibridele plug-in combină un motor termic cu unul electric și o baterie care poate fi încărcată de la priză. Această configurație permite deplasările scurte în regim electric, dar oferă și posibilitatea utilizării motorului pe combustibil pentru călătoriile mai lungi.

Strategia începe să producă rezultate. Potrivit datelor privind expansiunea mașinilor plug-in hybrid chinezești în Europa, mărcile din China ajunseseră în iunie 2026 la aproximativ 34% din vânzările europene ale acestui segment.

Creșterea continuă pe fondul unei piețe tot mai receptive la propulsiile electrificate. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele nouă luni din 2026 au fost înmatriculate 860.257 de automobile plug-in hybrid în Uniunea Europeană, reprezentând 10,1% din piață.

BYD este unul dintre constructorii care încearcă să profite de această tendință. Compania își extinde gama de automobile hibride și pregătește modele adaptate preferințelor europene, inclusiv vehicule compacte cu autonomie combinată ridicată.

Piața europeană se schimbă rapid. Ce arată cifrele din 2026

Septembrie a fost o lună foarte bună pentru întreaga industrie auto europeană. Înmatriculările de automobile noi au crescut cu aproximativ 10% față de perioada similară din 2025, ajungând la circa 1,36 milioane de vehicule în Uniunea Europeană, Regatul Unit și țările Asociației Europene a Liberului Schimb.

Mașinile electrice au avut o contribuție importantă la această evoluție. În Uniunea Europeană, automobilele exclusiv electrice au ajuns la o cotă de piață de 22,7% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu 16,1% în perioada similară din 2025.

În același timp, automobilele hibride fără încărcare externă au rămas cea mai populară categorie de propulsie, cu o cotă de 36,3%. Modelele pe benzină și motorină au continuat să piardă teren, ajungând împreună la 28,2% din înmatriculările europene.

Această evoluție confirmă o schimbare importantă în preferințele cumpărătorilor. Piața europeană a automobilelor electrice continuă să crească, în timp ce producătorii încearcă să găsească echilibrul între preț, autonomie, infrastructura de încărcare și cerințele de mediu.

Pentru Tesla, rezultatele din septembrie confirmă atractivitatea modelelor sale principale. Pentru constructorii chinezi, succesul hibridelor plug-in arată că piața europeană poate fi câștigată și prin alte tehnologii decât propulsia exclusiv electrică.

Competiția dintre cele două direcții ar putea defini următorii ani ai industriei auto. Tesla continuă să domine clasamente importante ale automobilelor electrice, dar producătorii chinezi devin adversari tot mai puternici, inclusiv pe piețele tradițional controlate de mărcile europene.

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