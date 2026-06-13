Ultima ora
Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării. Ce se schimbă pentru bugetari din 2027
de Andrei Simion
Sănătate

Musca s-a așezat pe mâncare. O mai mănânci sau o arunci? Adevărul despre germenii lăsați în farfurie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Musca s-a așezat pe mâncare. O mai mănânci sau o arunci? Adevărul despre germenii lăsați în farfurie
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Concept Playtech cu ajutorul AI)

O muscă se așază câteva secunde pe farfurie, o alungi și apare imediat întrebarea: mai este sigură mâncarea sau trebuie aruncată? Răspunsul nu este chiar alb sau negru. Dacă o singură muscă atinge pentru scurt timp un preparat proaspăt, riscul de îmbolnăvire este, în general, redus pentru o persoană sănătoasă.

Totuși, muștele de casă nu sunt tocmai vizitatori curați. Ele intră în contact cu gunoi, carne în descompunere, resturi organice și materii fecale, apoi pot transporta microorganisme pe picioare, corp și în aparatul digestiv.

Ce lasă musca pe mâncare

Potrivit IFLScience, muștele nu pot mesteca alimentele. Pentru a se hrăni, elimină salivă bogată în enzime, care dizolvă parțial mâncarea, apoi aspiră lichidul rezultat. De aici vine și expresia mai puțin apetisantă potrivit căreia musca „vomită” pe mâncare.

Studiile au identificat peste 100 de agenți patogeni asociați muștelor, printre care bacterii, virusuri, fungi și paraziți. Printre microorganismele descoperite se numără Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus.

Playtech.ro a explicat într-un material despre cele mai periculoase insecte din România că musca de casă poate contamina alimentele prin contact direct, regurgitare sau defecare.

Când ar trebui să arunci mâncarea

Dacă o singură muscă a stat câteva secunde pe un aliment proaspăt și bine gătit, nu există, de regulă, motive serioase de panică. Pericolul crește însă dacă pe preparat s-au așezat mai multe muște, dacă mâncarea a fost lăsată descoperită mult timp sau dacă vorbim despre carne, lactate, sosuri ori alimente păstrate la căldură.

Contează și starea de sănătate a persoanei care consumă alimentul. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitatea slăbită sunt mai vulnerabile la contaminările alimentare.

Situația seamănă cu regula celor 5 secunde: bacteriile se pot transfera rapid, însă riscul real depinde de suprafață, de durata contactului și de tipul alimentului.

Durata contactului face diferența

O atingere de câteva secunde nu înseamnă automat toxiinfecție alimentară. În schimb, o farfurie lăsată ore întregi la dispoziția insectelor nu mai merită riscul, mai ales dacă temperatura este ridicată și bacteriile se pot înmulți rapid.

Un caz asemănător este cel al musculițelor ajunse în băuturi. Acestea pot transporta bacterii precum E. coli, Listeria, Shigella sau Salmonella, deși riscul efectiv diferă în funcție de băutură și condițiile de păstrare.

Regula practică rămâne simplă: dacă musca a atins doar pentru o clipă un preparat proaspăt, riscul este mic. Dacă mâncarea a stat descoperită, la căldură sau înconjurată de insecte, este mai sigur să o arunci. Mai multe reguli utile se găsesc și în ghidul Playtech.ro despre cum eviți intoxicația alimentară.

Decizie la Bruxelles: bagajul de mână inclus în prețul biletului de avion, iar întârzierile de trei ore rămân compensate
Revista presei
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Profit.ro
ULTIMA ORĂ O nouă fabrică vândută în România
Romania TV
Veste ȘOC! Simona Halep ar urma să anunțe curând SARCINA! Ea și Dorin Mateiu ar urma să devină părinți. La anul ar urma să nască
Femeia.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Adevarul
Autostrada Transilvania, în fața primei inaugurări din 2026. Cum arată nodurile rutiere care deschid calea spre nord-vest
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Anxietate, tulburări de somn și schimbări emoționale: efectele ascunse ale perimenopauzei și menopauzei
Bucuresti.ro
Plimbarea completă în jurul Lacului Morii: ce găsești pe fiecare mal