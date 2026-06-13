Musca s-a așezat pe mâncare. O mai mănânci sau o arunci? Adevărul despre germenii lăsați în farfurie
O muscă se așază câteva secunde pe farfurie, o alungi și apare imediat întrebarea: mai este sigură mâncarea sau trebuie aruncată? Răspunsul nu este chiar alb sau negru. Dacă o singură muscă atinge pentru scurt timp un preparat proaspăt, riscul de îmbolnăvire este, în general, redus pentru o persoană sănătoasă.
Totuși, muștele de casă nu sunt tocmai vizitatori curați. Ele intră în contact cu gunoi, carne în descompunere, resturi organice și materii fecale, apoi pot transporta microorganisme pe picioare, corp și în aparatul digestiv.
Ce lasă musca pe mâncare
Potrivit IFLScience, muștele nu pot mesteca alimentele. Pentru a se hrăni, elimină salivă bogată în enzime, care dizolvă parțial mâncarea, apoi aspiră lichidul rezultat. De aici vine și expresia mai puțin apetisantă potrivit căreia musca „vomită” pe mâncare.
Studiile au identificat peste 100 de agenți patogeni asociați muștelor, printre care bacterii, virusuri, fungi și paraziți. Printre microorganismele descoperite se numără Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus.
Playtech.ro a explicat într-un material despre cele mai periculoase insecte din România că musca de casă poate contamina alimentele prin contact direct, regurgitare sau defecare.
Când ar trebui să arunci mâncarea
Dacă o singură muscă a stat câteva secunde pe un aliment proaspăt și bine gătit, nu există, de regulă, motive serioase de panică. Pericolul crește însă dacă pe preparat s-au așezat mai multe muște, dacă mâncarea a fost lăsată descoperită mult timp sau dacă vorbim despre carne, lactate, sosuri ori alimente păstrate la căldură.
Contează și starea de sănătate a persoanei care consumă alimentul. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitatea slăbită sunt mai vulnerabile la contaminările alimentare.
Situația seamănă cu regula celor 5 secunde: bacteriile se pot transfera rapid, însă riscul real depinde de suprafață, de durata contactului și de tipul alimentului.
Durata contactului face diferența
O atingere de câteva secunde nu înseamnă automat toxiinfecție alimentară. În schimb, o farfurie lăsată ore întregi la dispoziția insectelor nu mai merită riscul, mai ales dacă temperatura este ridicată și bacteriile se pot înmulți rapid.
Un caz asemănător este cel al musculițelor ajunse în băuturi. Acestea pot transporta bacterii precum E. coli, Listeria, Shigella sau Salmonella, deși riscul efectiv diferă în funcție de băutură și condițiile de păstrare.
Regula practică rămâne simplă: dacă musca a atins doar pentru o clipă un preparat proaspăt, riscul este mic. Dacă mâncarea a stat descoperită, la căldură sau înconjurată de insecte, este mai sigur să o arunci. Mai multe reguli utile se găsesc și în ghidul Playtech.ro despre cum eviți intoxicația alimentară.