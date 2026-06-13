Musca s-a așezat pe mâncare. O mai mănânci sau o arunci? Adevărul despre germenii lăsați în farfurie

Ce lasă musca pe mâncare

Potrivit IFLScience, muștele nu pot mesteca alimentele. Pentru a se hrăni, elimină salivă bogată în enzime, care dizolvă parțial mâncarea, apoi aspiră lichidul rezultat. De aici vine și expresia mai puțin apetisantă potrivit căreia musca „vomită” pe mâncare.

Studiile au identificat peste 100 de agenți patogeni asociați muștelor, printre care bacterii, virusuri, fungi și paraziți. Printre microorganismele descoperite se numără Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus.

Playtech.ro a explicat într-un material despre cele mai periculoase insecte din România că musca de casă poate contamina alimentele prin contact direct, regurgitare sau defecare.

Când ar trebui să arunci mâncarea

Dacă o singură muscă a stat câteva secunde pe un aliment proaspăt și bine gătit, nu există, de regulă, motive serioase de panică. Pericolul crește însă dacă pe preparat s-au așezat mai multe muște, dacă mâncarea a fost lăsată descoperită mult timp sau dacă vorbim despre carne, lactate, sosuri ori alimente păstrate la căldură.

Contează și starea de sănătate a persoanei care consumă alimentul. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitatea slăbită sunt mai vulnerabile la contaminările alimentare.

Situația seamănă cu regula celor 5 secunde: bacteriile se pot transfera rapid, însă riscul real depinde de suprafață, de durata contactului și de tipul alimentului.

Durata contactului face diferența

O atingere de câteva secunde nu înseamnă automat toxiinfecție alimentară. În schimb, o farfurie lăsată ore întregi la dispoziția insectelor nu mai merită riscul, mai ales dacă temperatura este ridicată și bacteriile se pot înmulți rapid.