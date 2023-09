Ai o musculiță în paharul cu băutură, cum procedezi. Motivul pentru care nu trebuie să arunci lichidul, vei fi surprins

Poate ți s-a întâmplat ca o musculiță de oțet să „aterizeze” fix în paharul cu băutură din care te pregăteai să sorbi. Probabil că te-ai enervat și ai aruncat lichidul la chiuvetă, după care ai schimbat chiar și paharul ori l-ai spălat foarte bine. Nu te-ai fi așteptat, dar un studiu recent arată de ce acest gest nu e neapărat necesar, cu excepția cazului în care, pur și simplu, ți se întoarce stomacul pe dos de la imaginea musculiței în pahar.

Ai o musculiță în paharul cu băutură, cum procedezi

Îți torni într-un pahar din vinul alb și rece, numai bun pentru o zi toridă, când ghinionul se abate asupra ta: o musculiță de oțet „plonjează” în lichidul din care abia așteptai să sorbi. Musca e deja moartă, în mod evident, iar tu te întrebi, eventual, dacă mai e sigur să bei vinul ori mai bine renunți la el.

Probabil că în marea majoritate a cazurilor, vinul ajunge la chiuvetă. Multe persoane sunt cuprinse de greață, dacă văd o asemenea vietate în paharul lor. Alții, mai căliți, o scot cu degetul și nu irosesc niciun strop din băutură. Și, culmea, nici nu riscă aproape nimic din punct de vedere al sănătății.

Muștele de oțet (Drosophila species) – sau de fructe – se hrănesc cu alimentele degradate. Micile insecte se găsesc mai mereu pe lângă tomberoanele cu gunoi, grămezile de compost sau orice alt loc unde mâncarea este prezentă.

Mâncarea alterată este plină de microbi, de bacterii pe care orice asemenea muscă le poate lua pe corpul ei, transferând-o în locul următoarei aterizări. Inclusiv în paharul tău de vin.

Aceste bacterii includ E. coli, Listeria, Shigella și Salmonella, fiecare dintre ele putând cauza probleme serioase, chiar și la persoanele sănătoase. Astfel, musculițele de oțet devin adevărate „bombe biologice”, așa că reacția de a arunca vinul în care a căzut vreuna este justificată, la prima vedere.

Motivul pentru care nu trebuie să arunci lichidul, vei fi surprins

Totuși, oamenii de știință au dovedit că s-ar putea doar să fi irosit un pahar bun de vin, de fapt, conform unui studiu publicat în The Conversation. Vinul are o alcoolemie, în mod normal, între 8-14% și un pH de 4-5, în condițiile în care ph-ul sub 7 este considerat acid.

Alcoolul, pe de altă parte, este binecunoscut prin capacitatea sa de a inhiba microbii, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care vinul poate fi păstrat pentru multă vreme.

Mai multe studii de laborator au arătat, de asemenea, că efectele combinate ale alcoolului din vin și ale acizilor organici, precum acidul malic, poate preveni înmulțirea bacteriilor de E. coli și Salmonella.

Astfel, chiar dacă microbii transmiși de micile insecte în vin poate provoca, teoretic, infecții, acest lucru depinde de numărul de bacterii depozitate („doza infecțioasă”) și de cât de pregătiți metabolic sunt respectivii agenți patogeni. Dacă vinul este și rece, atunci metabolismul bacteriilor transmise de musculițe va intra în șoc, oprind creșterea acestora.

În plus, toate tipurile de vin – roșu, alb, rosé – indiferent dacă sunt consumate reci ori la temperatura camerei, sunt în mod natural antibacteriale, microbii din vinuri fiind, în general, afectați, ceea ce le reduce semnificativ capacitatea de infectare.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă respectivele bacterii sunt prezente în vin într-o cantitate suficientă pentru a produce probleme de sănătate, sunt mari șanse ca acest lucru să nu se întâmple, de fapt, deoarece microbii sunt prea afectați.

Iar dacă nu vor fi anihilați de vin, orice microb încă viu provenit de la musculițele de oțet va trebui să înfrunte, fără șanse de scăpare, barajul de fluide acide din stomacul uman, ce le „avariază” însuși ADN-ul. Aceste bacterii sunt foarte sensibile la bariere precum enzimele digestive și neobositul sistem imunitar de apărare al ogranismului.

Așa că, exceptând cazurile în care poți avea o fobie la microbi sau te scârbește simpla imagine a prezenței unei musculițe în paharul tău, cercetătorii sugerează că măsura cea mai indicată este să înlături vietatea și să te delectezi, în continuare, cu licoarea respectivă. Riscurile de a avea probleme ulterioare de sănătate sunt, practic, zero.