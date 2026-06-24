MrBeast a pulverizat topul Forbes: 300 de milioane de dolari într-un singur an și un imperiu care nu mai încape în YouTube

300 de milioane de dolari, o diferență uriașă față de rivali

Forbes estimează că MrBeast a generat 300 de milioane de dolari în intervalul martie 2025 – martie 2026. Publicația precizează că metodologia ia în calcul câștigurile estimate, nu valoarea acțiunilor sau participațiile pe care creatorii le dețin în companii private ori publice. Cu alte cuvinte, clasamentul măsoară cât de mult au produs efectiv afacerile lor într-un an, nu cât ar putea valora pe hârtie întregul imperiu construit în jurul numelui lor.

Diferența dintre MrBeast și restul clasamentului este impresionantă. Dhar Mann, creatorul aflat pe poziția a doua, a avut câștiguri estimate la 65 de milioane de dolari, în timp ce podcasterul și antreprenorul britanic Steven Bartlett a ajuns la 52 de milioane de dolari. În total, cei 50 de creatori incluși de Forbes au depășit pentru prima dată pragul de un miliard de dolari în venituri anuale, ajungând la 1,02 miliarde de dolari.

YouTube este doar începutul pentru Jimmy Donaldson

Succesul lui MrBeast nu mai poate fi explicat doar prin provocările extravagante, premiile enorme și clipurile care adună sute de milioane de vizualizări. Canalele sale de YouTube au depășit 640 de milioane de abonați, dar adevărata forță a brandului vine din diversificare. Donaldson are un studio de producție, proiecte din zona alimentară, produse comerciale și emisiunea-concurs „Beast Games”, lansată pe Amazon Prime Video.

Asta explică și creșterea spectaculoasă față de estimarea de 85 de milioane de dolari cu care MrBeast a condus clasamentul Forbes anterior. În numai un an, businessul său pare să fi trecut într-o categorie complet diferită, una în care un creator online poate concura cu studiouri, televiziuni și companii tradiționale de divertisment. Nu mai este vorba despre un influencer care obține bani din sponsorizări, ci despre o marcă globală care folosește internetul drept principală rețea de distribuție.

Creatorii au devenit companii media cu audiențe globale

Clasamentul Forbes arată cât de mult s-a schimbat economia creatorilor. Popularitatea rămâne importantă, însă numărul de urmăritori nu este suficient pentru a ajunge în vârful ierarhiei. Publicația ia în calcul dimensiunea audienței, nivelul de interacțiune, inițiativele antreprenoriale și veniturile estimate. Modelul îi avantajează pe cei care au reușit să construiască afaceri în jurul comunităților lor, nu doar să producă videoclipuri care devin virale pentru câteva zile.

MrBeast este cel mai clar exemplu al acestei transformări. Formula lui este aparent simplă: clipuri foarte scumpe, idei ușor de înțeles oriunde în lume, recompense spectaculoase și o atenție permanentă pentru ritmul conținutului. În realitate, în spatele fiecărui proiect se află o infrastructură de producție și un model de business care reinvestește constant în următorul clip, următorul produs sau următoarea extindere. Cele 300 de milioane de dolari estimate de Forbes confirmă că YouTube poate produce astăzi afaceri uriașe, iar MrBeast este, deocamdată, omul care a înțeles cel mai bine cum să transforme atenția publicului într-un fenomen economic global.