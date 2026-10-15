Apple ajunge din nou la o evaluare de 5.000 de miliarde de dolari. Cererea pentru iPhone 18 Pro pare să susțină acțiunile companiei

Cererea pentru iPhone 18 Pro susține creșterea Apple

Interesul pentru modelele iPhone 18 Pro pare să fi contribuit decisiv la revenirea acțiunilor Apple. Evoluția este notabilă în condițiile în care, la începutul lunii octombrie, au apărut informații potrivit cărora comenzile de producție pentru aceste telefoane ar fi fost reduse. Aceste relatări au alimentat îngrijorările investitorilor, iar acțiunile au înregistrat o scădere temporară, înainte de a-și reveni în aceeași săptămână.

În iulie 2026, Tim Cook avertizase că oferta nu va putea ține pasul cu cererea pentru iPhone în trimestrul care include luna septembrie. Directorul Apple a subliniat atunci că situația nu era provocată de problemele unui furnizor sau partener, ci de interesul foarte mare pentru telefoane.

În prezent, comenzile online pentru iPhone 18 Pro Max indică termene de livrare de aproximativ trei săptămâni. Deși acest interval arată că disponibilitatea modelelor este limitată, evoluția comenzilor a fost mai lentă decât în alte perioade de lansare. Acest lucru sugerează că Apple ar fi reușit să răspundă cererii mai bine decât se anticipa inițial.

Ce înseamnă pragul de 5.000 de miliarde de dolari

Apple a încheiat pentru prima dată o ședință bursieră cu o evaluare de peste 4.000 de miliarde de dolari în octombrie 2025. Pe 28 iulie 2026, compania a depășit pentru prima dată pragul de 5.000 de miliarde, însă valoarea acțiunilor a scăzut ulterior sub acest nivel.

Revenirea la o capitalizare de aproximativ 5.005 miliarde de dolari arată cât de mult contează așteptările investitorilor privind vânzările de iPhone și capacitatea Apple de a menține interesul pentru produsele sale. Capitalizarea bursieră reflectă valoarea de piață a acțiunilor companiei, nu suma disponibilă în conturile acesteia.

Rezultatul este susținut de perspectiva unor vânzări puternice, dar evoluția viitoare depinde și de factori care pot afecta producția și livrările. Printre aceștia se numără deficitul global de cipuri, care continuă să pună presiune asupra industriei tehnologice.

Lansările din 2027 și serviciile Apple pot influența evoluția acțiunilor

Perioada sărbătorilor de iarnă este, de regulă, una dintre cele mai importante pentru vânzările Apple. Calendarul lansărilor ar putea arăta însă diferit în acest an, deoarece modelele iPhone 18 și, posibil, iPhone 18e sau iPhone Air 2 ar urma să apară abia în primăvara lui 2027.