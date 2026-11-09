Motor recondiționat fără fișă de măsurători: ce întrebi despre cilindri, arbore și piesele efectiv schimbate

Ce măsurători explică de ce au fost păstrați cilindrii și arborele

Un cilindru nu se verifică într-un singur punct. Diametrul măsurat la mai multe înălțimi și pe direcții diferite poate arăta dacă alezajul are conicitate sau ovalitate. De aceea, o suprafață care arată curată în fotografie și are urme vizibile de honuire nu confirmă că dimensiunile sunt în toleranță. Întreabă ce cote au fost măsurate, cu ce limite au fost comparate și ce s-a verificat din nou după prelucrare.

Dacă atelierul spune că a montat pistoane la o cotă de reparație, cere să vezi dacă dimensiunea lor se potrivește cu cotele finale ale cilindrilor și ce joc piston–cilindru a fost folosit. Dacă au rămas pistoanele vechi, află ce le-a făcut reutilizabile și ce s-a verificat la segmenți și în canalele lor. Unele blocuri au cămăși, acoperiri sau proceduri care limitează tipul de prelucrare. O soluție valabilă pentru un bloc din fontă nu trebuie presupusă potrivită și pentru un motor cu altă construcție.

La arborele cotit, cere dimensiunile fusurilor principale și ale celor de bielă, dacă arborele a fost refolosit, rectificat sau înlocuit și ce clasă ori cotă au avut cuzineții montați. Jocul de ungere se verifică în ansamblu, conform procedurii motorului. Un set nou de cuzineți nu corectează automat fusuri ovale sau un joc prea mare. În funcție de lucrare, pot conta și jocul axial al arborelui și starea bielelor.

Cum legi devizul de piesele schimbate și de proba finală

Cere să fie separate piesele noi, cele reutilizate și operațiunile făcute de atelierul de rectificări. Pentru chiulasă, întreabă dacă s-a verificat planeitatea și dacă s-a făcut o probă de etanșeitate când defectul inițial o justifica. Pentru partea inferioară, află ce s-a întâmplat cu pompa de ulei și cu traseele de ungere, mai ales dacă motorul vechi a produs pilitură. Lista de piese are valoare când arată și cum a fost înlăturată cauza inițială a avariei.

După asamblare, un motor care pornește și sună bine oferă un prim indiciu, dar nu înlocuiește măsurătorile făcute când piesele erau accesibile. Întreabă ce probă s-a făcut, dacă s-a verificat presiunea uleiului în condițiile prevăzute și dacă sunt instrucțiuni privind primele drumuri ori prima revizie. Cere și condițiile garanției în scris, cu precizarea lucrărilor și componentelor acoperite.

Dacă motorul este deja montat și valorile nu au fost păstrate, unele cote nu mai pot fi confirmate fără demontare. Facturile pentru piese, fișa atelierului care a prelucrat blocul și rezultatele probelor de după asamblare pot clarifica o parte din imagine. Când cineva cere un preț mai mare pentru un motor recondiționat, aceste documente arată ce s-a făcut efectiv cu banii.