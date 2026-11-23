Cum ajunge aerul să ocolească radiatorul

Grila lasă aerul să intre în partea frontală, dar traseul de acolo până la radiator depinde de ghidaje, deflectoare și etanșări. Acestea închid golurile din jurul pachetului de răcire și orientează fluxul către suprafața cu aripioare. Fără un ghidaj inferior sau lateral, o parte din aer poate trece pe lângă radiator, unde întâmpină mai puțină rezistență. Faptul că mașina se deplasează nu garantează că aerul ajunge în cantitatea necesară prin miez.

Dacă radiatorul vechi avea deflectoarele fixate direct pe ramă, întreabă dacă piesa nouă a venit cu ele sau dacă trebuiau transferate de pe ansamblul demontat. Unele garnituri se rup fără să lase o urmă evidentă.

Contează și carcasa ventilatorului, care are un rol diferit de cel al ghidajelor din fața radiatorului. Ea ajută ventilatorul să tragă aer printr-o suprafață cât mai mare, în special când viteza mașinii este mică. Un element greșit montat, o garnitură rămasă prinsă sub suport sau un deflector incompatibil cu noul radiator pot lăsa spații vizibile. Iar dacă radiatorul nou are alte dimensiuni decât piesa prevăzută, ghidajele originale pot să nu mai etanșeze cum trebuie.

Ce verifici înainte să cauți o problemă în motor

Spune-i mecanicului când a apărut problema și descrie panta, viteza și sarcina la care ai observat-o. Atelierul poate compara montajul cu schema pieselor pentru motorizarea și echiparea exactă. Verificarea include ghidajele, clipsurile, poziția radiatorului și distanțele față de condensator și ventilator. Urmele unor prinderi goale sunt un indiciu, dar unele suporturi au din fabrică orificii comune mai multor versiuni.

În paralel, trebuie luate în calcul nivelul măsurat la rece, aerisirea făcută după schimb, eventualele scurgeri și funcționarea ventilatorului, termostatului și pompei, după caz. Dacă apare avertizarea de supraîncălzire, oprește în siguranță și urmează indicațiile din manual. Nu deschide vasul de expansiune fierbinte și nu încerca să reproduci problema pe o pantă cât timp cauza rămâne necunoscută. Confirmarea vine când sistemul refăcut își menține temperatura în condiții comparabile, fără avertizări, iar cauza identificată explică de ce problema a apărut abia după intervenție.