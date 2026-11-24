Exemplarul va fi scos la licitație pe 3 februarie 2027, prin intermediul casei RM Sotheby’s. Potrivit Carscoops, automobilul este evaluat la peste 27,5 milioane de dolari, iar vânzarea reprezintă o premieră în istoria constructorului german. Dintre cele 17 exemplare construite inițial, doar 13 mai există, toate aflându-se în proprietatea Mercedes-Benz.

Mercedes C 111, supermașina pe care nici milionarii nu au putut să o cumpere

Povestea Mercedes-Benz C 111 a început în 1969, când constructorul german a prezentat conceptul în cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Mașina impresiona prin caroseria portocalie, silueta aerodinamică, farurile escamotabile și portierele care se deschideau vertical, asemenea celor întâlnite pe emblematicul Mercedes-Benz 300 SL.

Automobilul trebuia să reprezinte o reinterpretare modernă a celebrului model sportiv, însă a devenit, în cele din urmă, un laborator tehnologic pe patru roți. Mercedes a experimentat cu diferite motorizări și soluții tehnice, fără să ajungă vreodată la producția de serie.

Interesul publicului a fost atât de mare încât colecționarii bogați ar fi trimis constructorului german inclusiv cecuri în alb, în speranța că vor putea cumpăra un exemplar. Mercedes a refuzat însă toate ofertele.

Printre motivele pentru care proiectul nu a fost comercializat s-au numărat dificultățile de conformare cu reglementările americane. Potrivit RM Sotheby’s, existau 38 de norme în vigoare sau aflate în pregătire pe care automobilul nu le-ar fi respectat, inclusiv cele referitoare la consumul de combustibil.

Motor rotativ și performanțe impresionante chiar și în 2026

Exemplarul care va ajunge la licitație, cunoscut sub denumirea „Wagen 33”, a fost construit în 1970 și face parte dintr-o serie de numai opt prototipuri C 111-II.

Mașina este echipată cu motorul rotativ Wankel original, de 2,4 litri, cu patru rotoare, capabil să dezvolte 345 de cai-putere la 7.700 rpm și un cuplu maxim de 392 Nm. Puterea este transmisă către puntea spate prin intermediul unei cutii de viteze manuale cu cinci trepte.

Conform cifrelor comunicate la vremea respectivă, automobilul putea accelera de la 0 la 100 km/h în numai 4,8 secunde și putea atinge o viteză maximă de 300 km/h. Sunt performanțe remarcabile pentru o mașină construită în urmă cu peste 56 de ani.

Prototipul a fost utilizat în cadrul unor teste desfășurate pe circuitul Hockenheimring, după care a apărut inclusiv în prima ediție germană a revistei Playboy. În 1975, automobilul a intrat oficial în colecția Mercedes-Benz.

De-a lungul deceniilor, acesta a fost expus în mai multe muzee și la evenimente dedicate automobilelor de colecție. În 2024, specialiștii Mercedes-Benz Classic l-au repus în stare de funcționare pentru participarea la Pebble Beach Concours d’Elegance, iar în iulie 2025 a fost condus de pilotul de Formula 1 George Russell cu ocazia Marelui Premiu al Marii Britanii.

În prezent, automobilul are aproximativ 24.766 de kilometri parcurși.

Mercedes nu va mai vinde un asemenea exemplar timp de cel puțin 25 de ani

Licitația va avea loc la Palatul Luvru din Paris, iar fondurile obținute vor contribui la dezvoltarea Muzeului Mercedes-Benz. Constructorul german a luat însă o măsură suplimentară pentru a proteja exclusivitatea automobilului.

Compania și-a asumat contractual obligația de a nu mai vinde niciun alt exemplar C 111 pentru o perioadă de cel puțin 25 de ani. Astfel, viitorul proprietar ar putea rămâne, până cel puțin în 2052, singurul colecționar privat care deține un asemenea automobil.

Mercedes-Benz nu este străină de tranzacțiile spectaculoase din lumea auto. În 2022, constructorul german a vândut un exemplar 300 SLR Uhlenhaut Coupé pentru 135 de milioane de euro, acesta devenind cea mai scumpă mașină vândută vreodată la licitație.

Deși C 111 nu este estimat să depășească această sumă, raritatea sa și faptul că nu a fost niciodată disponibil publicului ar putea determina colecționarii să ofere sume considerabil mai mari decât evaluarea inițială. Prețul final va fi cunoscut abia în februarie 2027.