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de Alexandru Puiu
AUTO

Motocicleta electrică retro care atinge 135 km/h primește o versiune pregătită pentru drumuri rele

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Motocicleta electrică retro care atinge 135 km/h primește o versiune pregătită pentru drumuri rele
RGNT Street Scrambler combină designul retro cu o propulsie electrică de 135 km/h

Motocicletele electrice nu trebuie să arate ca niște prototipuri desprinse dintr-un laborator. Producătorul suedez RGNT mizează exact pe această idee cu Street Scrambler, o versiune mai robustă a modelului său retro, gândită pentru asfalt imperfect, străzi pavate și escapade ocazionale pe drumuri neamenajate. Aspectul clasic ascunde însă o propulsie electrică suficient de puternică pentru performanțe serioase.

Modelul poate ajunge la 135 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,9 secunde. Aceste cifre îl așază departe de scuterele electrice lente, dar nu îl transformă într-o motocicletă de enduro. Este, în primul rând, un vehicul urban cu poziție mai înaltă și cu o rezervă de capacitate pentru drumurile pe care asfaltul românesc nu se află în cea mai bună formă.

Garda la sol crește, iar motorul rămâne în roata spate

Street Scrambler are o roată de 18 inci în față și una de 17 inci în spate, ghidon mai lat și o gardă la sol de 260 de milimetri, cu 30 de milimetri peste versiunea clasică. Șaua urcă la 830 de milimetri, ceea ce poate avantaja un pilot înalt, dar merită verificată înainte de cumpărare dacă ai o statură mai mică. La oprire, cei doi centimetri în plus față de modelul standard pot conta.

Motorul electric cu transmisie directă este montat în butucul roții spate și dezvoltă o putere maximă declarată de 46 kW. Producătorul indică un cuplu maxim de 540 Nm la roată, cifră care nu trebuie comparată direct cu valoarea măsurată la arborele unui motor termic. Lipsa lanțului sau a curelei simplifică transmisia, însă masa nesuspendată mai mare poate influența reacția suspensiei pe denivelări scurte.

Echiparea include frânare ABS, control al tracțiunii, recuperare de energie, pornire fără cheie, lumini LED și un ecran rotund de trei inci cu Apple CarPlay și Android Auto. Combinația dintre designul vechi și conectivitatea modernă este una dintre principalele atracții ale modelului.

Autonomia și încărcarea decid dacă prețul are sens

Bateria standard are 8,3 kWh și promite o autonomie de până la 139 de kilometri. Pachetul opțional de 10,1 kWh ridică valoarea declarată la aproximativ 170 de kilometri. În utilizare reală, viteza ridicată, temperaturile scăzute și drumurile rapide pot reduce sensibil aceste cifre, așa că modelul este mai potrivit pentru navetă și ieșiri scurte decât pentru turism pe distanțe mari.

Încărcătorul standard de 1,8 kW are nevoie de aproximativ patru ore și 35 de minute pentru o alimentare completă. Opțiunea de 6 kW reduce timpul total la circa o oră și 25 de minute, iar trecerea de la 20% la 80% poate dura aproximativ 50 de minute. Performanța costă însă 1.895 de euro în plus, o sumă semnificativă raportată la prețul de bază de 9.495 de euro. Rezervarea presupune un avans de 100 de euro.

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Pentru România, avantajul este că motocicleta este pregătită pentru piața europeană, deși disponibilitatea printr-o rețea locală trebuie verificată. Dacă o iei în calcul, analizează nu doar autonomia, ci și service-ul, garanția bateriei și accesul la piese. Stilul poate atrage primul click, dar infrastructura de după vânzare va decide dacă experiența rămâne plăcută.

 

 

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O postare distribuită de RGNT Motorcycles (@rgntmotorcycles)

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