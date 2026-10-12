Europa are nevoie de 105.000 de mecanici pentru biciclete până în 2032. Mașinile electrice pe două roți au creat o problemă neașteptată
Europa a investit în ultimii ani în promovarea bicicletelor electrice, dezvoltarea pistelor dedicate și reducerea dependenței de automobile pentru deplasările urbane. În numeroase orașe, această strategie începe să dea rezultate, iar bicicletele electrice sunt folosite tot mai frecvent pentru navetă, transportarea copiilor sau livrări comerciale. Succesul lor a generat însă o problemă pe care industria pare să o fi subestimat: numărul mecanicilor capabili să repare și să întrețină aceste vehicule nu mai ține pasul cu cererea.
Un raport prezentat la Bruxelles de European Cycling Industries și inițiativa NextGen Mechanics estimează că industria europeană va avea nevoie să recruteze aproximativ 105.000 de mecanici suplimentari până în 2032. În prezent, sectorul are aproximativ 175.000 de angajați specializați în reparații, iar deficitul imediat este estimat la 45.000 de persoane.
Problema nu se limitează la disponibilitatea service-urilor. Pe măsură ce bicicletele electrice devin mai sofisticate, repararea lor presupune cunoștințe de electronică, diagnosticare software și gestionare a bateriilor. Pentru România, unde livrările prin platforme digitale, deplasările urbane și interesul pentru biciclete electrice au creat o piață tot mai diversificată, situația europeană poate reprezenta atât un avertisment, cât și o oportunitate profesională.
Bicicletele electrice au devenit prea complexe pentru service-urile tradiționale
O bicicletă convențională poate fi reparată, în numeroase situații, cu un set relativ simplu de instrumente. Reglarea schimbătorului, înlocuirea lanțului sau repararea unei pene de cauciuc sunt operațiuni cunoscute de mecanicii tradiționali.
În cazul bicicletelor electrice moderne, lucrurile devin mai complicate. Motorul, bateria, controllerul și sistemele electronice de asistență trebuie să funcționeze împreună, iar anumite defecțiuni necesită instrumente de diagnosticare și acces la software specializat.
Un mecanic trebuie să poată identifica problemele electrice, să interpreteze codurile de eroare și să cunoască procedurile de siguranță pentru bateriile litiu-ion. În unele cazuri, producătorii folosesc ecosisteme software proprii, care necesită instruire și echipamente dedicate.
Bicicletele cargo amplifică dificultățile, deoarece sunt proiectate pentru transportarea unor încărcături considerabile. Sistemele de frânare, suspensiile și componentele transmisiei pot fi supuse unei uzuri mai intense decât în cazul bicicletelor utilizate ocazional.
În paralel, dezvoltarea serviciilor de livrare și a flotelor de închiriere determină acumularea rapidă a kilometrilor. O bicicletă folosită zilnic pentru livrări poate necesita intervenții de întreținere mult mai frecvente decât una utilizată exclusiv în weekend.
Raportul NextGen Mechanics estimează că Europa are în prezent aproximativ 175.000 de mecanici specializați, dar ar fi nevoie de încă 45.000 pentru acoperirea cererii existente.
Până în 2032, industria ar urma să necesite o forță de muncă totală de aproximativ 247.000 de mecanici, ceea ce presupune o creștere de peste 40% față de nivelul actual. Necesarul de recrutare de 105.000 de persoane include și înlocuirea angajaților care vor ieși din sector, nu doar crearea unor posturi suplimentare.
Consecințele se văd deja în comportamentul utilizatorilor. Potrivit unui studiu Shimano citat în raport, aproximativ 212 milioane de europeni întâmpină obstacole atunci când încearcă să își întrețină bicicletele.
Dintre aceștia, 121 de milioane declară că folosesc bicicleta mai rar din cauza dificultăților de service, iar 7,6 milioane ar fi renunțat complet la ciclism din acest motiv.
România ar putea avea nevoie de o nouă generație de mecanici specializați în electronică
Una dintre principalele cauze identificate în raport este atractivitatea redusă a profesiei. Salariile relativ mici, oportunitățile limitate de dezvoltare profesională și fragmentarea sistemelor de pregătire descurajează intrarea unor angajați noi în industrie.
Aproximativ 72% dintre respondenții consultați în cercetare au indicat remunerația și statutul social redus drept factori importanți care contribuie la deficitul de personal.
În Germania, salariul mediu anual al unui mecanic de biciclete este estimat la aproximativ 30.000 de euro, comparativ cu o medie salarială națională de 43.000 de euro.
În Italia și Spania, veniturile medii anuale raportate pentru această profesie sunt de aproximativ 16.000 de euro.
Diferențele arată că problema nu ține exclusiv de lipsa programelor de formare, ci și de capacitatea companiilor de a transforma meseria într-o carieră atractivă pe termen lung.
European Cycling Industries propune introducerea unei calificări profesionale de bază recunoscute la nivel european, care să combine mecanica tradițională cu diagnosticarea electrică și procedurile de siguranță.
Ulterior, mecanicii ar putea urma programe suplimentare oferite de producători, pentru familiarizarea cu sistemele specifice fiecărei mărci.
Pentru România, o asemenea standardizare ar putea facilita dezvoltarea unor programe profesionale și crearea unor service-uri specializate în biciclete electrice.
În orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara, utilizarea bicicletelor electrice pentru navetă și activități comerciale poate genera o cerere constantă de întreținere. Totuși, nu există în datele prezentate o estimare separată a deficitului de mecanici din România, astfel încât cifra europeană nu trebuie extrapolată automat la piața locală.
Oportunitatea este relevantă inclusiv pentru mecanicii auto interesați de reconversie profesională. Cunoștințele de electricitate, electronică și diagnosticare pot constitui un avantaj, deși sistemele utilizate pe biciclete presupun și competențe specifice.
În cele din urmă, succesul mobilității electrice pe două roți depinde de mai mult decât vânzarea unor vehicule noi. Bicicletele trebuie reparate rapid și în condiții de siguranță, mai ales atunci când utilizatorii se bazează zilnic pe ele pentru transport.
Europa începe să descopere că infrastructura de service este la fel de importantă precum infrastructura de deplasare. Cele 105.000 de recrutări necesare până în 2032 arată că dezvoltarea unei economii bazate pe mobilitate electrică poate crea numeroase locuri de muncă, dar numai dacă pregătirea profesională și remunerația evoluează odată cu tehnologia.