Europa are nevoie de 105.000 de mecanici pentru biciclete până în 2032. Mașinile electrice pe două roți au creat o problemă neașteptată

Problema nu se limitează la disponibilitatea service-urilor. Pe măsură ce bicicletele electrice devin mai sofisticate, repararea lor presupune cunoștințe de electronică, diagnosticare software și gestionare a bateriilor. Pentru România, unde livrările prin platforme digitale, deplasările urbane și interesul pentru biciclete electrice au creat o piață tot mai diversificată, situația europeană poate reprezenta atât un avertisment, cât și o oportunitate profesională.

Bicicletele electrice au devenit prea complexe pentru service-urile tradiționale

O bicicletă convențională poate fi reparată, în numeroase situații, cu un set relativ simplu de instrumente. Reglarea schimbătorului, înlocuirea lanțului sau repararea unei pene de cauciuc sunt operațiuni cunoscute de mecanicii tradiționali.

În cazul bicicletelor electrice moderne, lucrurile devin mai complicate. Motorul, bateria, controllerul și sistemele electronice de asistență trebuie să funcționeze împreună, iar anumite defecțiuni necesită instrumente de diagnosticare și acces la software specializat.

Un mecanic trebuie să poată identifica problemele electrice, să interpreteze codurile de eroare și să cunoască procedurile de siguranță pentru bateriile litiu-ion. În unele cazuri, producătorii folosesc ecosisteme software proprii, care necesită instruire și echipamente dedicate.

Bicicletele cargo amplifică dificultățile, deoarece sunt proiectate pentru transportarea unor încărcături considerabile. Sistemele de frânare, suspensiile și componentele transmisiei pot fi supuse unei uzuri mai intense decât în cazul bicicletelor utilizate ocazional.

În paralel, dezvoltarea serviciilor de livrare și a flotelor de închiriere determină acumularea rapidă a kilometrilor. O bicicletă folosită zilnic pentru livrări poate necesita intervenții de întreținere mult mai frecvente decât una utilizată exclusiv în weekend.

Raportul NextGen Mechanics estimează că Europa are în prezent aproximativ 175.000 de mecanici specializați, dar ar fi nevoie de încă 45.000 pentru acoperirea cererii existente.