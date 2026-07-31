Moștenitorii aflați în această situație nu vor plăti taxa pe succesiune. Proiectul a fost adoptat de Senat
O categorie de moștenitori ar putea fi scutită de plata impozitului pe succesiune, după ce Senatul a aprobat un proiect de lege care introduce o derogare temporară de la prevederile Codului Fiscal. Măsura îi vizează pe cei care nu au putut finaliza succesiunea din cauza blocajului provocat de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi „pentru” și două „împotrivă”, iar pentru a intra în vigoare trebuie să primească și votul Camerei Deputaților, care este for decizional.
Cine beneficiază de scutire
În prezent, Codul Fiscal prevede că moștenirea este scutită de impozit dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la decesul proprietarului. După expirarea acestui termen, moștenitorii trebuie să achite un impozit de 1% din valoarea masei succesorale.
Noua derogare se aplică exclusiv persoanelor al căror termen legal de doi ani expiră în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2026. Pentru a beneficia de scutire, procedura succesorală trebuie finalizată până cel târziu la 30 septembrie 2026, inclusiv.
Astfel, măsura nu elimină definitiv impozitul pe succesiune, ci creează o excepție temporară pentru persoanele afectate de circumstanțe independente de voința lor.
De ce a fost necesară modificarea
Pe 14 iulie, sistemele informatice ale ANCPI au fost afectate de un atac cibernetic, ceea ce a dus la suspendarea mai multor servicii esențiale. Activitatea birourilor de cadastru și publicitate imobiliară a fost grav perturbată, iar numeroase proceduri notariale care depind de informațiile furnizate de instituție au fost întârziate.
În lipsa accesului la bazele de date și la documentele necesare, notarii nu au mai putut finaliza numeroase succesiuni, chiar dacă dosarele erau deja în lucru.
Din acest motiv, exista riscul ca unele persoane să piardă scutirea fiscală doar pentru că procedurile administrative nu au putut fi încheiate la timp.
Ce prevede proiectul votat de Senat
Proiectul introduce o derogare punctuală de la Codul Fiscal și stabilește că nu se datorează impozit pentru succesiunile finalizate până la 30 septembrie 2026, în cazul în care termenul de doi ani de la decesul autorului succesiunii se împlinește în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.
Practic, legiuitorul încearcă să îi pună pe moștenitori în aceeași situație în care s-ar fi aflat dacă activitatea ANCPI nu ar fi fost blocată de atacul informatic.
Ce înseamnă această măsură pentru moștenitori
Pentru persoanele vizate, adoptarea proiectului înseamnă evitarea unei cheltuieli suplimentare care, în funcție de valoarea bunurilor moștenite, poate ajunge la sume importante. În cazul unor proprietăți de valoare ridicată, impozitul de 1% poate însemna mii sau chiar zeci de mii de lei.
În același timp, proiectul oferă o soluție pentru situațiile în care întârzierile nu au fost provocate de moștenitori, ci de imposibilitatea autorităților de a asigura funcționarea normală a serviciilor publice.
Ce urmează
După votul favorabil din Senat, proiectul va fi analizat de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz. Dacă deputații îl vor adopta în forma actuală, legea va fi trimisă președintelui României pentru promulgare și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Până atunci, măsura nu produce efecte juridice, însă există șanse ca procedura legislativă să fie finalizată într-un termen scurt, având în vedere caracterul urgent al proiectului și numărul mare de persoane care ar putea fi afectate de blocajul produs în urma atacului cibernetic.