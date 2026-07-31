Moștenitorii aflați în această situație nu vor plăti taxa pe succesiune. Proiectul a fost adoptat de Senat

Cine beneficiază de scutire

În prezent, Codul Fiscal prevede că moștenirea este scutită de impozit dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la decesul proprietarului. După expirarea acestui termen, moștenitorii trebuie să achite un impozit de 1% din valoarea masei succesorale.

Noua derogare se aplică exclusiv persoanelor al căror termen legal de doi ani expiră în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2026. Pentru a beneficia de scutire, procedura succesorală trebuie finalizată până cel târziu la 30 septembrie 2026, inclusiv.

Astfel, măsura nu elimină definitiv impozitul pe succesiune, ci creează o excepție temporară pentru persoanele afectate de circumstanțe independente de voința lor.

De ce a fost necesară modificarea

Pe 14 iulie, sistemele informatice ale ANCPI au fost afectate de un atac cibernetic, ceea ce a dus la suspendarea mai multor servicii esențiale. Activitatea birourilor de cadastru și publicitate imobiliară a fost grav perturbată, iar numeroase proceduri notariale care depind de informațiile furnizate de instituție au fost întârziate.

În lipsa accesului la bazele de date și la documentele necesare, notarii nu au mai putut finaliza numeroase succesiuni, chiar dacă dosarele erau deja în lucru.

Din acest motiv, exista riscul ca unele persoane să piardă scutirea fiscală doar pentru că procedurile administrative nu au putut fi încheiate la timp.

Ce prevede proiectul votat de Senat

Proiectul introduce o derogare punctuală de la Codul Fiscal și stabilește că nu se datorează impozit pentru succesiunile finalizate până la 30 septembrie 2026, în cazul în care termenul de doi ani de la decesul autorului succesiunii se împlinește în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.