Mituri despre Excel care îți complică munca fără să-ți dai seama

De ce unele dintre cele mai populare sfaturi despre Excel nu mai sunt valabile

Unul dintre cele mai răspândite mituri este legat de unirea celulelor. Mulți aleg această variantă pentru a crea antete sau pentru a face tabelele să arate mai ordonat. În practică însă, celulele unite pot crea probleme atunci când încerci să sortezi sau să filtrezi informațiile. O alternativă mai sigură este funcția care centrează conținutul pe o selecție de celule fără să modifice structura tabelului, scrie How to Geek.

La fel de greșită este și convingerea că ascunderea unor rânduri, coloane sau foi de calcul oferă protecție datelor sensibile. În realitate, orice persoană care are acces la fișier poate readuce rapid la vedere informațiile ascunse. Chiar și opțiunile mai puțin cunoscute de ascundere nu reprezintă o măsură reală de securitate. Pentru documentele care conțin date confidențiale, este recomandată utilizarea protecției prin parolă și păstrarea informațiilor sensibile în fișiere separate.

Un alt mit întâlnit frecvent este ideea că folosirea coloanelor auxiliare reprezintă un semn de lipsă de experiență. De fapt, specialiștii recomandă adesea împărțirea calculelor complexe în mai mulți pași. Astfel, formulele devin mai ușor de verificat, de înțeles și de corectat atunci când apar erori. În plus, colaborarea cu alte persoane este mult mai simplă atunci când logica unui document poate fi urmărită fără dificultate.

Mulți utilizatori cred și că Excel nu este potrivit pentru volume mari de date. Această percepție vine din limita de puțin peste un milion de rânduri pe care o poate afișa o foaie de calcul. Totuși, instrumentele moderne integrate în Excel permit încărcarea și analiza unor seturi de date mult mai mari prin intermediul modelului de date și al tabelelor pivot. În multe situații, aplicația poate gestiona milioane de înregistrări fără probleme majore.

Cum poți lucra mai rapid în Excel fără soluții complicate

Există și mitul conform căruia salvarea documentelor în format XLSB rezolvă automat problemele de performanță. Este adevărat că acest format poate reduce dimensiunea anumitor fișiere și poate accelera unele operațiuni, însă nu reprezintă o soluție universală. Dacă structura documentului este ineficientă sau conține formule excesiv de complexe, schimbarea formatului nu va elimina cauza principală a încetinirii.

În același timp, mulți utilizatori continuă să creadă că automatizarea în Excel este imposibilă fără cunoștințe de programare VBA. În trecut, această afirmație era parțial adevărată, însă aplicația oferă astăzi numeroase instrumente care permit automatizarea sarcinilor fără scrierea unei singure linii de cod. Tabelele inteligente, funcțiile dinamice, Power Query și tabelele pivot pot elimina o mare parte dintre operațiunile repetitive care consumă timp.

Evoluția Excel din ultimii ani a schimbat radical modul în care pot fi gestionate datele. Multe dintre recomandările considerate cândva esențiale au devenit depășite, iar utilizatorii care continuă să le urmeze riscă să își îngreuneze singuri activitatea.