Miros de umezeală în dulap odată cu venirea toamnei. Ce funcționează și ce doar maschează problema

Primul pas este să scoți hainele și să verifici rafturile, colțurile, spatele dulapului și peretele. Petele, materialul umflat sau mirosul persistent pot indica o problemă care nu se rezolvă prin schimbarea detergentului. Dacă există infiltrații, cauza trebuie reparată; altfel, umezeala va reveni după curățare.

Hainele care au prins miros se spală conform etichetei și se pun înapoi numai după uscarea completă. Verifică în special buzunarele, glugile și cusăturile groase, unde umezeala poate persista.

Lasă spațiu între dulap și perete

Mai mult, un dulap lipit de un perete exterior rece limitează circulația aerului și favorizează apariția condensului în spatele lui. Lasă câțiva centimetri între mobilier și perete, dacă montajul permite, fără să compromiți sistemele de fixare.

Nici interiorul nu trebuie îndesat până la refuz. Lasă spațiu între umerașe și evită să presezi hainele pe panoul din spate. Dacă reorganizezi camera, amplasarea dulapului lângă un perete interior poate reduce riscul asociat unei suprafețe exterioare reci.

Un alt sfat util este să deschizi periodic ușile dulapului când aerisești încăperea, astfel încât aerul să circule și printre haine.

Măsoară umiditatea, nu te baza doar pe miros

Un higrometru arată dacă problema privește întreaga cameră. Agenția americană pentru Protecția Mediului recomandă menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%, dacă este posibil. Urmărește valorile dimineața și după activități care produc abur.

Aerisește zilnic, în reprize scurte, cu fereastra larg deschisă. Dacă umiditatea rămâne ridicată, un dezumidificator electric dimensionat pentru încăpere poate ajuta, împreună cu eliminarea sursei de umezeală. Încălzirea singură nu evacuează apa din locuință.