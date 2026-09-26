Miros de umezeală în dulap odată cu venirea toamnei. Ce funcționează și ce doar maschează problema
Odată cu răcirea vremii, mulți români observă că hainele din dulap capătă un miros neplăcut, chiar dacă au fost spălate înainte de depozitare. Săculeții parfumați pot ascunde temporar problema, însă soluția începe cu verificarea umidității, aerisirea și câteva schimbări în organizarea dulapului.
Verifică sursa mirosului înainte să parfumezi dulapul
Toamna, ferestrele stau mai mult închise, rufele sunt uscate frecvent în casă, iar pereții exteriori se răcesc. În aceste condiții, umezeala se poate acumula în zonele slab ventilate, inclusiv în spatele mobilierului.
Primul pas este să scoți hainele și să verifici rafturile, colțurile, spatele dulapului și peretele. Petele, materialul umflat sau mirosul persistent pot indica o problemă care nu se rezolvă prin schimbarea detergentului. Dacă există infiltrații, cauza trebuie reparată; altfel, umezeala va reveni după curățare.
Hainele care au prins miros se spală conform etichetei și se pun înapoi numai după uscarea completă. Verifică în special buzunarele, glugile și cusăturile groase, unde umezeala poate persista.
Lasă spațiu între dulap și perete
Mai mult, un dulap lipit de un perete exterior rece limitează circulația aerului și favorizează apariția condensului în spatele lui. Lasă câțiva centimetri între mobilier și perete, dacă montajul permite, fără să compromiți sistemele de fixare.
Nici interiorul nu trebuie îndesat până la refuz. Lasă spațiu între umerașe și evită să presezi hainele pe panoul din spate. Dacă reorganizezi camera, amplasarea dulapului lângă un perete interior poate reduce riscul asociat unei suprafețe exterioare reci.
Un alt sfat util este să deschizi periodic ușile dulapului când aerisești încăperea, astfel încât aerul să circule și printre haine.
Măsoară umiditatea, nu te baza doar pe miros
Un higrometru arată dacă problema privește întreaga cameră. Agenția americană pentru Protecția Mediului recomandă menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%, dacă este posibil. Urmărește valorile dimineața și după activități care produc abur.
Aerisește zilnic, în reprize scurte, cu fereastra larg deschisă. Dacă umiditatea rămâne ridicată, un dezumidificator electric dimensionat pentru încăpere poate ajuta, împreună cu eliminarea sursei de umezeală. Încălzirea singură nu evacuează apa din locuință.
Absorbanții ajută, parfumul doar acoperă mirosul
Absorbanții cu granule pot reține o parte din umezeala unui spațiu mic, precum dulapul, dar au capacitate limitată. Sunt o măsură suplimentară, nu o soluție pentru infiltrații, pereți umezi sau condens persistent.
Alege produse destinate dulapurilor, respectă instrucțiunile și verifică periodic recipientul ori săculețul. Amplasează-le astfel încât lichidul colectat să nu ajungă pe haine sau mobilier.
De asemenea, lavanda, săpunurile parfumate și odorizantele schimbă mirosul perceput, fără să îndepărteze cauza umezelii. Folosește-le abia după ce dulapul este curat și uscat.
Ce mai poți face toamna
Nu pune în dulap încălțăminte udă, umbrele sau geci purtate prin ploaie. Depozitează hainele de vară numai complet uscate și verifică periodic colțurile ascunse ale camerei. De asemenea, când gătești, folosește hota cu evacuare la exterior și acoperă oalele. După duș, evacuează aburul prin ventilator sau fereastră. Dacă usuci rufe în interior, asigură ventilație și urmărește umiditatea.
Mai mult, dacă petele ori mirosul reapar, cere verificarea infiltrațiilor, izolației și ventilației: parfumarea repetată doar amână rezolvarea.