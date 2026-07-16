„Mirage”, thrillerul de pe Netflix care demonstrează că nu ai nevoie de efecte speciale ca să rămâi cu mintea blocată ore întregi REVIEW

Nu este genul de producție pe care o urmărești în timp ce faci altceva. Dacă pierzi câteva minute sau nu ești atent la un dialog aparent banal, există șanse mari să nu mai înțelegi de ce personajele iau anumite decizii. Și tocmai aici stă unul dintre cele mai mari atuuri ale filmului.

O furtună, un televizor și o decizie care schimbă două vieți

Fără să intru în zona spoilerelor, am să zic că povestea începe cu un eveniment petrecut în timpul unei furtuni puternice, în urmă cu 25 de ani. Un băiat asistă accidental la o crimă și încearcă să fugă pentru a cere ajutor. Destinul lui ia însă o întorsătură tragică.

Ani mai târziu, o altă furtună creează un fenomen inexplicabil care permite comunicarea dintre două momente diferite în timp. Vera, personajul principal, reușește să vorbească cu băiatul înainte ca tragedia să se producă și încearcă să îi schimbe destinul. Doar că orice modificare a trecutului vine cu un preț.

Când se trezește a doua zi, viața pe care o cunoștea a dispărut complet. Soțul nu mai este soțul ei, fiica nu mai există, iar oamenii din jur se comportă ca și cum lumea în care Vera trăia nu ar fi existat niciodată. De aici începe adevăratul film.

Un puzzle construit cu răbdare

„Mirage” nu este un thriller care oferă răspunsurile imediat. Din contră, ridică permanent întrebări noi. Fiecare scenă pare să adauge încă o piesă unui puzzle care devine tot mai complicat. Tocmai când ai impresia că ai înțeles ce se întâmplă, scenariul schimbă direcția și te obligă să regândești tot ceea ce credeai că ai descifrat.

Este genul de film care respectă inteligența spectatorului. Nu explică obsesiv fiecare detaliu și nu tratează publicul ca pe cineva care trebuie ghidat din cinci în cinci minute.

Oriol Paulo are talentul rar de a construi suspans fără să recurgă la artificii ieftine. Nu mizează pe sperieturi gratuite și nici pe scene exagerate. Tensiunea vine din întrebările care se acumulează și din sentimentul permanent că fiecare alegere produce consecințe imposibil de anticipat.