Lista analizelor gratuite în 2026. Ce investigații sunt decontate inclusiv pentru românii neasigurați

Ce servicii medicale gratuite pot primi persoanele fără asigurare

Românii neasigurați pot beneficia de consultații preventive la medicul de familie, dacă sunt înscriși pe lista unui medic. Scopul acestor evaluări este depistarea din timp a unor boli precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau diferite forme de cancer.

În funcție de rezultatul consultației, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize și investigații decontate de stat, atunci când sunt identificați factori de risc sau există suspiciuni privind anumite afecțiuni.

Persoanele cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia de până la două consultații preventive anual. Pentru cei care au împlinit 40 de ani și nu suferă de boli cronice sunt decontate până la trei consultații pe an, iar pentru pacienții cu afecțiuni cronice sunt acoperite până la două consultații preventive anual.

În cazul în care medicul suspectează o afecțiune oncologică, pacientul poate primi trimitere pentru analize de laborator, investigații imagistice, consultații de specialitate sau internare de zi, toate decontate conform regulilor CNAS.

Analize gratuite pentru copii și adulți

Lista analizelor de prevenție diferă în funcție de vârsta pacientului.

Pentru copiii cu vârste între 2 și 5 ani pot fi recomandate investigații pentru depistarea anemiei și rahitismului, inclusiv hemoleucograma completă, feritina, calciul seric și fosforul.

La copiii între 6 și 9 ani, medicul poate recomanda analize pentru depistarea sindromului dismetabolic, iar adolescenții pot beneficia, în anumite situații, de investigații pentru depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală sau a anemiei.