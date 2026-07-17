Spotify pe Android Auto sau Apple CarPlay? Testul care arată diferențe mai mari decât te-ai aștepta

Android Auto oferă o experiență mai practică în Spotify

Spotify rămâne una dintre cele mai folosite aplicații de streaming muzical în mașină, iar funcțiile de bază sunt disponibile atât pe Android Auto, cât și pe Apple CarPlay. Utilizatorii pot accesa playlisturile, albumele preferate, pot schimba melodiile și controla redarea fără limitări importante pe niciuna dintre platforme.

Totuși, atunci când vine vorba despre utilizarea în mers, Android Auto pare să fie gândit mai atent. Butoanele pentru redare și pauză sunt mai mari și mai ușor de apăsat dintr-o privire, ceea ce reduce timpul în care șoferul își mută atenția de la drum către ecranul mașinii.

Un alt avantaj important este prezența barei de progres a melodiei. Aceasta permite deplasarea rapidă către un anumit moment din piesă, fără a fi nevoie să sari repetat între melodii sau să aștepți partea dorită. Apple pregătește introducerea acestei funcții odată cu iOS 27, însă utilizatorii Android Auto beneficiază deja de ea.

Integrarea Gemini schimbă modul în care controlezi muzica

Cea mai mare diferență apare însă atunci când intervine inteligența artificială. Android Auto profită de integrarea cu Gemini, asistentul AI dezvoltat de Google, iar acest lucru transformă comenzile vocale într-o experiență mult mai naturală, scrie XDA Developers.

În loc să ceri doar numele unei melodii sau al unui artist, poți formula cereri mult mai complexe. De exemplu, îi poți spune să redea muzică potrivită pentru o anumită stare de spirit, pentru un drum lung sau chiar să descrii o atmosferă, iar Gemini încearcă să găsească piese care se potrivesc contextului.

Acest tip de interacțiune face ca utilizarea Spotify să fie mai puțin rigidă și reduce nevoia de a naviga prin meniuri în timp ce conduci. Practic, șoferul poate controla mai multe funcții folosindu-și doar vocea.

Trebuie știut că diferențele mici pot conta mai mult decât specificațiile

La nivel de funcții generale, atât Android Auto, cât și Apple CarPlay oferă aproape aceleași opțiuni. Poți asculta muzică, primi indicații de navigație, răspunde la mesaje sau participa la apeluri, indiferent de platforma aleasă.