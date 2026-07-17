Spotify pe Android Auto sau Apple CarPlay? Testul care arată diferențe mai mari decât te-ai aștepta
Dacă folosești frecvent sistemul multimedia al mașinii pentru muzică, navigație sau mesaje, probabil ai presupus că Android Auto și Apple CarPlay oferă o experiență aproape identică. În realitate, diferențele dintre cele două platforme devin evidente atunci când începi să folosești aplicațiile în timpul condusului.
Un utilizator a comparat unele dintre cele mai populare aplicații disponibile pe ambele sisteme, precum Spotify, WhatsApp, Google Meet și Google Maps. Deși, la prima vedere, Android Auto și Apple CarPlay par să ofere aceleași funcții, experiența de utilizare nu este deloc identică. Iar una dintre aplicații a reușit să scoată în evidență avantajele Android Auto mai clar decât oricare alta.
Android Auto oferă o experiență mai practică în Spotify
Spotify rămâne una dintre cele mai folosite aplicații de streaming muzical în mașină, iar funcțiile de bază sunt disponibile atât pe Android Auto, cât și pe Apple CarPlay. Utilizatorii pot accesa playlisturile, albumele preferate, pot schimba melodiile și controla redarea fără limitări importante pe niciuna dintre platforme.
Totuși, atunci când vine vorba despre utilizarea în mers, Android Auto pare să fie gândit mai atent. Butoanele pentru redare și pauză sunt mai mari și mai ușor de apăsat dintr-o privire, ceea ce reduce timpul în care șoferul își mută atenția de la drum către ecranul mașinii.
Un alt avantaj important este prezența barei de progres a melodiei. Aceasta permite deplasarea rapidă către un anumit moment din piesă, fără a fi nevoie să sari repetat între melodii sau să aștepți partea dorită. Apple pregătește introducerea acestei funcții odată cu iOS 27, însă utilizatorii Android Auto beneficiază deja de ea.
Integrarea Gemini schimbă modul în care controlezi muzica
Cea mai mare diferență apare însă atunci când intervine inteligența artificială. Android Auto profită de integrarea cu Gemini, asistentul AI dezvoltat de Google, iar acest lucru transformă comenzile vocale într-o experiență mult mai naturală, scrie XDA Developers.
În loc să ceri doar numele unei melodii sau al unui artist, poți formula cereri mult mai complexe. De exemplu, îi poți spune să redea muzică potrivită pentru o anumită stare de spirit, pentru un drum lung sau chiar să descrii o atmosferă, iar Gemini încearcă să găsească piese care se potrivesc contextului.
Acest tip de interacțiune face ca utilizarea Spotify să fie mai puțin rigidă și reduce nevoia de a naviga prin meniuri în timp ce conduci. Practic, șoferul poate controla mai multe funcții folosindu-și doar vocea.
Trebuie știut că diferențele mici pot conta mai mult decât specificațiile
La nivel de funcții generale, atât Android Auto, cât și Apple CarPlay oferă aproape aceleași opțiuni. Poți asculta muzică, primi indicații de navigație, răspunde la mesaje sau participa la apeluri, indiferent de platforma aleasă.
Totuși, experiența de zi cu zi este influențată de detalii aparent minore. Dimensiunea butoanelor, accesul rapid la anumite funcții și integrarea unui asistent AI capabil să înțeleagă comenzi complexe pot face diferența atunci când ești la volan și ai nevoie de cât mai puține distrageri.
Pentru cei care folosesc Spotify, Android Auto oferă în prezent o experiență mai completă și mai confortabilă. Apple continuă să reducă diferențele prin actualizările aduse CarPlay și iOS, însă, în acest moment, platforma Google are un avantaj vizibil în ceea ce privește controlul muzicii și comenzile vocale inteligente.