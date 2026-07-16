Cum poți vinde un apartament cu datorii la întreținere. Excepția din lege pe care puțini proprietari o cunosc

Cum poți vinde un apartament cu datorii la întreținere. Excepția din lege pe care puțini proprietari o cunoscAdeverința de la asociația de proprietari este obligatorie

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Actul normativ stabilește că proprietarii care doresc să își vândă locuința trebuie să obțină o adeverință eliberată de asociația de proprietari.

Documentul atestă dacă proprietarul și-a achitat toate obligațiile de plată sau dacă înregistrează restanțe la întreținere ori la alte cheltuieli comune. În cazul în care există datorii, acestea vor fi înscrise în adeverință, împreună cu valoarea actualizată a debitelor.

Prezentarea acestui document este obligatorie în fața notarului public, care nu poate autentifica actul de vânzare-cumpărare în lipsa lui.

Excepția care permite vânzarea apartamentului

Chiar dacă proprietarul are datorii la întreținere, legea permite finalizarea tranzacției într-o situație clar prevăzută.

Mai exact, cumpărătorul trebuie să își exprime în mod explicit acordul că va prelua toate debitele existente către asociația de proprietari. Dacă locuința are și datorii către furnizorii de utilități facturate individual, noul proprietar trebuie să accepte și preluarea acestora.

Legea nr. 196/2018 prevede că notarul poate autentifica actul de înstrăinare doar dacă dobânditorul își asumă în mod expres plata tuturor obligațiilor restante ale vânzătorului.

Ce trebuie să știe cumpărătorii înainte de semnarea actelor

Acceptarea preluării datoriilor înseamnă că, după încheierea tranzacției, noul proprietar va deveni responsabil pentru achitarea acestora.