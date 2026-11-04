„Ministră” sau „ministru”? Academia Română a dat verdictul. Cum este corect să spunem

Potrivit punctului de vedere al institutului, forma feminină, „deși marcată «colocvial», poate fi folosită în comunicarea orală și în scris, în contexte care admit acest registru, inclusiv în intervenții publice și texte cu o componentă personală”.

Așadar, folosirea cuvântului nu este limitată strict la conversațiile private. Poate apărea și într-o intervenție publică sau într-un text personal, dacă stilul comunicării permite acest lucru.

Preferința femeii care ocupă funcția poate fi luată în considerare, precizează specialiștii.

„Preferința titularei poate fi avută în vedere în alegerea desemnării, cu respectarea contextului de comunicare”, se arată în explicația institutului.

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Ce formă este recomandată în actele oficiale

Pentru comunicarea instituțională formală, recomandarea lingviștilor este diferită. În acte, adrese și alte documente oficiale, aceștia indică folosirea formei „ministru”.

„Pentru comunicarea scrisă formală, în special acte, adrese și alte documente instituționale, recomandăm utilizarea masculinului generic ministru, care desemnează funcția oficială din Guvern/Cabinet, independent de genul natural al persoanei care exercită funcția”, precizează institutul.

Recomandarea urmărește păstrarea unui limbaj administrativ unitar și stabil. Forma masculină desemnează, în acest context, funcția, indiferent dacă este ocupată de o femeie sau de un bărbat.

Lingviștii precizează însă că recomandarea „poate fi reevaluată în raport cu evoluția uzului și cu viitoarele precizări normative”. Punctul de vedere ține astfel cont și de posibilitatea schimbării, în timp, a modului în care aceste cuvinte sunt folosite și acceptate.