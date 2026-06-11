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Mii de zboruri din iarnă ar putea fi anulate, avertizează companiile aeriene. Se fac reduceri masive de personal

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Mii de zboruri din iarnă ar putea fi anulate, avertizează companiile aeriene. Se fac reduceri masive de personal
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Industria aviatică mondială se pregătește pentru o perioadă dificilă în ultimele luni ale anului și la începutul lui 2027. Creșterea puternică a costurilor cu combustibilul pentru avioane, pe fondul efectelor generate de războiul din Iran, îi determină pe operatorii aerieni să analizeze măsuri drastice. Printre scenariile luate în calcul se numără reducerea numărului de zboruri, renunțarea la anumite destinații și diminuarea capacității de transport în sezonul de iarnă.

Cuprins
  1. Adevărata provocare pentru companiile aeriene începe din ianuarie
  2. Prețul combustibilului poate decide soarta a zeci de mii de zboruri
  3. IATA avertizează asupra unei facturi suplimentare de 100 de miliarde de dolari
  4. Falimentele și reducerea capacității, printre cele mai mari temeri ale industriei

Adevărata provocare pentru companiile aeriene începe din ianuarie

Potrivit unei analize realizate de Financial Times, deciziile esențiale privind programul de iarnă vor fi luate în următoarele săptămâni. Operatorii aerieni încearcă să stabilească modul în care vor gestiona impactul costurilor ridicate cu combustibilul, într-un context economic complicat pentru industria turismului.

Directorul executiv al ITA, Joerg Eberhart, a explicat că situația rămâne incertă și că multe depind de evoluția pieței.

„Totul depinde de evoluția situației”, a spus el. „Poate va fi nevoie de ajutor din partea guvernelor, nu știm încă… sunt multe variabile.”

În cel mai pesimist scenariu, compania italiană ar putea reduce cu până la 20% capacitatea disponibilă în sezonul de iarnă, care se desfășoară între octombrie și aprilie.

Eberhart a precizat că ITA este protejată doar pentru o perioadă limitată prin contractele existente pentru combustibil.

„Pentru prima parte a iernii, până la sfârșitul anului, suntem acoperiți, dar este vorba doar de două luni”, a spus acesta. „Adevărata problemă începe abia în ianuarie.”

Prețul combustibilului poate decide soarta a zeci de mii de zboruri

Mai mulți directori din industrie consideră că evoluția costului combustibilului va fi factorul decisiv pentru programul de zbor din sezonul rece.

Președintele Turkish Airlines, Murat Şeker, a declarat că operatorul speră la o reducere a prețurilor până la sfârșitul anului. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, compania este pregătită să intervină asupra rețelei sale.

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„Dacă situația se îmbunătățește mai repede, nu va fi nevoie să facem nicio modificare la programul nostru de iarnă”, a declarat acesta.

Totuși, Şeker a avertizat că un scenariu diferit ar putea aduce măsuri semnificative.

„Dar dacă prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane continuă după iulie până, să zicem, în septembrie, atunci vom începe să reducem frecvența zborurilor sau chiar să renunțăm la anumite destinații, încetând să mai operăm în anumite orașe.”

La rândul său, directorul executiv al ANA, Juichi Hirasawa, a declarat că societatea se așteaptă la o revenire a prețurilor la niveluri mai scăzute, însă nu exclude măsuri interne dacă situația actuală persistă.

„Dacă prețul combustibilului rămâne la nivelul actual, vom purta discuții interne”, a spus acesta.

IATA avertizează asupra unei facturi suplimentare de 100 de miliarde de dolari

Semnalele de alarmă vin și din partea IATA, organizația internațională a transportului aerian. Instituția și-a redus semnificativ estimările pentru acest an, anticipând că profitul global al industriei ar putea scădea de la 43 de miliarde de dolari la 23 de miliarde de dolari.

În plus, IATA estimează că sectorul ar putea suporta o factură suplimentară de aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru combustibil, chiar și în condițiile în care prețurile ar începe să scadă spre finalul anului.

La reuniunea anuală a liderilor din industrie, desfășurată la Rio de Janeiro, atmosfera a fost una pesimistă. Directorul general al IATA, Willie Walsh, a atras atenția că multe companii aeriene operează deja cu marje foarte reduse și au puțin spațiu de manevră.

Analiștii avertizează că presiunea prețurilor ridicate la combustibil s-ar putea suprapune peste o eventuală încetinire economică, ceea ce ar reduce apetitul oamenilor pentru călătorii în perioada care este deja considerată cea mai slabă din an pentru industrie.

Steve Saxon, partener la McKinsey, a avertizat că finalul anului ar putea deveni extrem de dificil dacă prețurile vor continua să urce.

„Vă puteți imagina că sfârșitul anului va fi într-adevăr foarte dificil dacă prețul combustibilului va crește din nou”, a spus acesta. „Iarna va fi destul de urâtă.”

Falimentele și reducerea capacității, printre cele mai mari temeri ale industriei

În acest context, directorii din aviație urmăresc cu atenție evoluția cererii. Un consultant din industrie a subliniat importanța gradului de ocupare a aeronavelor.

„Trebuie să vă asigurați că ocupați fiecare loc”, a spus acesta. „Nu puteți zbura cu avioane goale.”

Industria a primit deja o lovitură importantă după falimentul transportatorului american Spirit, survenit la câteva săptămâni după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Roberto Alvo, directorul Latam Airlines, consideră că operatorii mai vulnerabili ar putea întâmpina dificultăți și mai mari dacă prețurile combustibilului rămân ridicate.

„Dacă vom vedea prețuri ridicate la combustibil spre sfârșitul anului, cred că bilanțurile transportatorilor mai slabi, care au încercat să reziste impactului, vor începe să sufere și mai mult.”

Pe de altă parte, nu toate semnalele sunt negative. Unii reprezentanți ai industriei spun că cererea pentru călătorii s-a menținut peste așteptări.

„Totul se reduce la cerere”, a declarat Peter Carter, președintele Delta Air Lines. „Economia este destul de puternică și consider că acesta este unul dintre aspectele prea puțin mediatizate. Este remarcabil faptul că economiile de care depinde afacerea noastră sunt solide.”

O poziție similară a fost exprimată și de Luis Gallego, directorul executiv al IAG, care a afirmat că cererea pentru perioada iulie-septembrie rămâne puternică și că grupul nu observă deocamdată semne de slăbiciune.

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