Mii de zboruri din iarnă ar putea fi anulate, avertizează companiile aeriene. Se fac reduceri masive de personal

Directorul executiv al ITA, Joerg Eberhart, a explicat că situația rămâne incertă și că multe depind de evoluția pieței.

„Totul depinde de evoluția situației”, a spus el. „Poate va fi nevoie de ajutor din partea guvernelor, nu știm încă… sunt multe variabile.”

În cel mai pesimist scenariu, compania italiană ar putea reduce cu până la 20% capacitatea disponibilă în sezonul de iarnă, care se desfășoară între octombrie și aprilie.

Eberhart a precizat că ITA este protejată doar pentru o perioadă limitată prin contractele existente pentru combustibil.

„Pentru prima parte a iernii, până la sfârșitul anului, suntem acoperiți, dar este vorba doar de două luni”, a spus acesta. „Adevărata problemă începe abia în ianuarie.”

Prețul combustibilului poate decide soarta a zeci de mii de zboruri

Mai mulți directori din industrie consideră că evoluția costului combustibilului va fi factorul decisiv pentru programul de zbor din sezonul rece.

Președintele Turkish Airlines, Murat Şeker, a declarat că operatorul speră la o reducere a prețurilor până la sfârșitul anului. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, compania este pregătită să intervină asupra rețelei sale.

„Dacă situația se îmbunătățește mai repede, nu va fi nevoie să facem nicio modificare la programul nostru de iarnă”, a declarat acesta.

Totuși, Şeker a avertizat că un scenariu diferit ar putea aduce măsuri semnificative.

„Dar dacă prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane continuă după iulie până, să zicem, în septembrie, atunci vom începe să reducem frecvența zborurilor sau chiar să renunțăm la anumite destinații, încetând să mai operăm în anumite orașe.”

La rândul său, directorul executiv al ANA, Juichi Hirasawa, a declarat că societatea se așteaptă la o revenire a prețurilor la niveluri mai scăzute, însă nu exclude măsuri interne dacă situația actuală persistă.