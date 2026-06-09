Aeroportul considerat cel mai periculos din lume. Pista îngustă care a provocat zeci de tragedii
Pentru mulți călători, zborul reprezintă una dintre cele mai rapide și sigure modalități de transport. Există însă locuri în lume unde fiecare aterizare este privită ca o adevărată provocare, chiar și pentru cei mai experimentați piloți. Un astfel de exemplu este Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, o destinație care și-a câștigat reputația de cel mai periculos aeroport din lume datorită condițiilor extreme în care operează, relatează Express.
Piloții trebuie să treacă printr-o pregătire specială
Nu orice pilot poate prelua comanda unei aeronave care zboară spre Lukla. Autoritățile aviatice din Nepal impun reguli stricte pentru cei care doresc să opereze pe această rută.
Pentru a primi aprobarea necesară, piloții trebuie să acumuleze cel puțin 100 de decolări și aterizări scurte, să aibă minimum un an de experiență de zbor în Nepal și să finalizeze zece zboruri perfecte alături de un instructor certificat.
Măsurile au fost introduse din cauza dificultăților întâlnite în apropierea aeroportului, unde condițiile de zbor se pot modifica într-un timp foarte scurt.
Un pilot a descris experiența pentru CNN:
„Ești copleșit de locul în sine, de prăpăstiile extrem de abrupte și de versanții foarte accidentați.”
Acesta a explicat și cât de repede se poate transforma vremea în zonă:
„Vremea se poate schimba foarte repede. Poate trece de la cer senin și vânt calm la situații în care, în 10 minute, începe să bată vântul, plouă, se formează nori și, dintr-odată, nu mai vezi nimic.”
Pilotul a povestit inclusiv o situație în care condițiile atmosferice s-au modificat brusc în timpul survolării aeroportului, când o briză de cinci noduri s-a transformat într-un vânt din spate de 14 noduri.
Pista care nu lasă loc pentru erori
Faima aeroportului este strâns legată de caracteristicile pistei sale. În timp ce un aeroport internațional obișnuit dispune de aproximativ 3.048 de metri de pistă, la Lukla lungimea acesteia este de doar aproximativ 527 de metri.
Mai mult decât atât, pista are doar 20 de metri lățime și este construită cu o pantă ascendentă de 12%, menită să ajute aeronavele să încetinească rapid după aterizare.
În aceste condiții, spațiul disponibil pentru manevre este extrem de redus. O aterizare ratată poate însemna impactul cu un perete de stâncă aflat la capătul pistei, în timp ce o oprire întârziată poate duce către marginea unei prăpăstii de peste 610 metri.
Din cauza acestor particularități, fiecare operațiune de aterizare sau decolare necesită o precizie aproape perfectă.
Altitudinea și vremea complică și mai mult situația
Aeroportul este amplasat în Munții Himalaya, la o altitudine de 2.844 de metri deasupra nivelului mării. Aerul rarefiat de la această înălțime reduce capacitatea aeronavelor de a genera portanță și putere, ceea ce face controlul și frânarea mai dificile.
Pe lângă provocările generate de relief și altitudine, condițiile meteorologice reprezintă un alt factor important de risc. Ceața densă și ninsorile care apar brusc în regiune determină frecvent întoarcerea aeronavelor către Kathmandu, capitala Nepalului.
În sezonul musonic, aproximativ jumătate dintre zboruri sunt anulate sau redirecționate din cauza vremii nefavorabile.
Cu toate acestea, aeroportul continuă să fie extrem de important pentru transportul din regiune. În perioadele aglomerate, până la 50 de aeronave aterizează și decolează zilnic.
Poarta de acces către Everest
Ascuns în inima Himalayei, Aeroportul Tenzing-Hillary reprezintă principalul punct de acces pentru alpiniștii care se îndreaptă spre Muntele Everest.
Deschis în anul 1964, aeroportul a devenit esențial pentru turismul montan din Nepal. Totuși, de-a lungul timpului, condițiile dificile de operare și-au pus amprenta asupra statisticilor de siguranță.
Potrivit Aviation Safety Network, aeroportul a înregistrat 56 de decese și șapte accidente fatale de la inaugurarea sa.
Deși este considerat de mulți drept cel mai periculos aeroport din lume, Lukla continuă să fie folosit zilnic de mii de călători care pornesc spre unul dintre cele mai cunoscute obiective montane de pe planetă. Pentru pasageri, experiența poate fi impresionantă. Pentru piloți însă, fiecare zbor reprezintă un test continuu de concentrare, experiență și precizie.