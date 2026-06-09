Aeroportul considerat cel mai periculos din lume. Pista îngustă care a provocat zeci de tragedii

Pentru a primi aprobarea necesară, piloții trebuie să acumuleze cel puțin 100 de decolări și aterizări scurte, să aibă minimum un an de experiență de zbor în Nepal și să finalizeze zece zboruri perfecte alături de un instructor certificat.

Măsurile au fost introduse din cauza dificultăților întâlnite în apropierea aeroportului, unde condițiile de zbor se pot modifica într-un timp foarte scurt.

Un pilot a descris experiența pentru CNN:

„Ești copleșit de locul în sine, de prăpăstiile extrem de abrupte și de versanții foarte accidentați.”

Acesta a explicat și cât de repede se poate transforma vremea în zonă:

„Vremea se poate schimba foarte repede. Poate trece de la cer senin și vânt calm la situații în care, în 10 minute, începe să bată vântul, plouă, se formează nori și, dintr-odată, nu mai vezi nimic.”

Pilotul a povestit inclusiv o situație în care condițiile atmosferice s-au modificat brusc în timpul survolării aeroportului, când o briză de cinci noduri s-a transformat într-un vânt din spate de 14 noduri.

Pista care nu lasă loc pentru erori

Faima aeroportului este strâns legată de caracteristicile pistei sale. În timp ce un aeroport internațional obișnuit dispune de aproximativ 3.048 de metri de pistă, la Lukla lungimea acesteia este de doar aproximativ 527 de metri.

Mai mult decât atât, pista are doar 20 de metri lățime și este construită cu o pantă ascendentă de 12%, menită să ajute aeronavele să încetinească rapid după aterizare.