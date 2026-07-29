Mii de limbi au dispărut fără să lase nicio urmă. Marile imperii ar fi început extincția înaintea colonialismului

Procesul pare să fi început înaintea expansiunii coloniale europene. Formarea statelor mari, apariția imperiilor și înlocuirea comunităților locale ar fi contribuit la dispariția unor limbi despre care nu mai există astăzi nicio înregistrare.

Câte limbi se vorbeau în urmă cu 12.000 de ani

Nu există documente suficient de vechi pentru ca cercetătorii să numere direct limbile folosite la începutul Holocenului. Multe comunități nu aveau sisteme de scriere. Chiar și acolo unde existau inscripții, numai o parte foarte mică a fost păstrată.

Echipa a pornit de la datele a 171 de societăți mobile de vânători-culegători și pescari. Dimensiunile tipice ale comunităților au fost folosite pentru a estima numărul grupurilor etnolingvistice care puteau exista în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

Populația globală era atunci estimată la 4,4–7 milioane de oameni. Modelele indică existența a aproximativ 4.500–6.200 de limbi. Estimarea pornește de la presupunerea că fiecare comunitate cu o identitate culturală distinctă vorbea, de regulă, propria limbă.

Agricultura a schimbat treptat acest echilibru. Creșterea populației a permis unor comunități să se dividă. Grupurile separate puteau dezvolta vocabular, pronunție și reguli gramaticale diferite. Așa apăreau limbile noi.

Astăzi, oamenii de știință încearcă să recupereze măcar fragmentele rămase. Algoritmii moderni pot ajuta la descifrarea limbilor pierdute, inclusiv atunci când nu există traduceri directe sau texte bilingve.

Imperiile ar fi redus diversitatea înaintea colonialismului

În paralel cu apariția limbilor noi, societățile au devenit tot mai mari. Mai mulți oameni au început să folosească aceeași limbă pentru administrație, comerț, religie și comunicarea dintre regiuni.