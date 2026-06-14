Micul oraș din România care are cea mai scumpă apă din țară. Facturile la întreținere sunt printre cele mai mari
În timp ce mulți români se plâng de creșterea costurilor la energie, gaze sau întreținere, există un județ în care factura la apă și canalizare a devenit una dintre cele mai împovărătoare din țară. Potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la 1 iunie 2026, județul Călărași are cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare din România.
Orașul din România lider la tarifele pentru apă și canalizare
Diferența față de cele mai ieftine zone din țară este uriașă și depășește 13 lei pentru fiecare metru cub consumat, ceea ce se traduce prin facturi considerabil mai mari pentru familiile care locuiesc aici.
Conform datelor oficiale ANRSC, operatorul regional Ecoaqua din Călărași practică în prezent cel mai mare tarif cumulat pentru apă și canalizare din România: 23,23 lei pe metru cub, fără TVA.
Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai ridicate tarife se află Vaslui, prin operatorul Aquavas, cu 21,49 lei/mc, și Iași, unde APAVITAL aplică un tarif de 21,17 lei/mc.
Prin comparație, media națională a serviciilor de apă și canalizare se situează în jurul valorii de 16 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că locuitorii din Călărași plătesc cu aproximativ 45% mai mult decât media din România.
Practic, pentru o familie care consumă lunar 10 metri cubi de apă, diferența față de zonele cu cele mai mici tarife poate depăși 130 de lei pe lună.
Unde se găsește cea mai ieftină apă
La polul opus se află marile centre urbane și localitățile care beneficiază de infrastructură extinsă și de un număr mare de consumatori.
Cel mai mic tarif din România este practicat de Apa Nova Ploiești, în județul Prahova, unde serviciile de apă și canalizare costă 10,02 lei pe metru cub.
Pe locul al doilea se află Bucureștiul, unde Apa Nova București aplică un tarif de 10,43 lei/mc, urmat de Chiajna, în județul Ilfov, unde Veolia România percepe 10,48 lei/mc.
Practic, locuitorii din Călărași plătesc mai mult decât dublu față de cei din Ploiești pentru aceleași servicii de bază.
De ce există diferențe atât de mari
La prima vedere, mulți consumatori se întreabă de ce apa costă atât de diferit în funcție de județ. Specialiștii spun că explicația ține de mai mulți factori. În primul rând, costurile de operare diferă de la o regiune la alta. Acolo unde populația este dispersată pe suprafețe mari, rețelele sunt mai lungi și mai costisitoare de întreținut.
În al doilea rând, numeroși operatori regionali derulează proiecte de modernizare și extindere a infrastructurii finanțate din fonduri europene. O parte din aceste investiții sunt reflectate ulterior în tarife.
Nu în ultimul rând, marile orașe beneficiază de așa-numitele economii de scară. Cu cât numărul consumatorilor este mai mare, cu atât costurile fixe se distribuie mai eficient, ceea ce permite menținerea unor tarife mai reduse.
Cum se vede diferența în factura unei familii
Pentru o gospodărie formată din trei persoane, consumul lunar poate varia între 8 și 12 metri cubi de apă. În Călărași, la un consum de 10 metri cubi, factura pentru apă și canalizare poate ajunge la peste 230 de lei fără TVA. În schimb, aceeași cantitate de apă consumată în Ploiești generează o factură de aproximativ 100 de lei.
Pe parcursul unui an, diferența poate depăși 1.500 de lei pentru o singură familie, o sumă care se adaugă celorlalte cheltuieli de întreținere.
Facturile la utilități continuă să crească
Datele publicate de ANRSC arată că serviciile de apă și canalizare rămân printre utilitățile cu cele mai mari diferențe de preț între regiunile țării. În timp ce unele localități reușesc să mențină costurile la un nivel redus, altele continuă să suporte efectele investițiilor în infrastructură și ale costurilor de operare ridicate.
Pentru locuitorii din Călărași, Vaslui sau Iași, apa a devenit una dintre cele mai costisitoare utilități din bugetul gospodăriei, iar în contextul creșterii generale a cheltuielilor de trai din 2026, factura lunară la întreținere este tot mai greu de ignorat.