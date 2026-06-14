Micul oraș din România care are cea mai scumpă apă din țară. Facturile la întreținere sunt printre cele mai mari

Conform datelor oficiale ANRSC, operatorul regional Ecoaqua din Călărași practică în prezent cel mai mare tarif cumulat pentru apă și canalizare din România: 23,23 lei pe metru cub, fără TVA.

Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai ridicate tarife se află Vaslui, prin operatorul Aquavas, cu 21,49 lei/mc, și Iași, unde APAVITAL aplică un tarif de 21,17 lei/mc.

Prin comparație, media națională a serviciilor de apă și canalizare se situează în jurul valorii de 16 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă că locuitorii din Călărași plătesc cu aproximativ 45% mai mult decât media din România.

Practic, pentru o familie care consumă lunar 10 metri cubi de apă, diferența față de zonele cu cele mai mici tarife poate depăși 130 de lei pe lună.

Unde se găsește cea mai ieftină apă

La polul opus se află marile centre urbane și localitățile care beneficiază de infrastructură extinsă și de un număr mare de consumatori.

Cel mai mic tarif din România este practicat de Apa Nova Ploiești, în județul Prahova, unde serviciile de apă și canalizare costă 10,02 lei pe metru cub.

Pe locul al doilea se află Bucureștiul, unde Apa Nova București aplică un tarif de 10,43 lei/mc, urmat de Chiajna, în județul Ilfov, unde Veolia România percepe 10,48 lei/mc.