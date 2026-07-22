Cu ce document nu poate ieși un copil din România? Confuzia care îi poate lăsa pe mulți părinți în aeroport
Tot mai mulți părinți au nelămuriri în privința documentelor de care au nevoie copiii pentru a călători în străinătate. După introducerea noilor cărți de identitate și aderarea completă a României la spațiul Schengen, pe rețelele sociale apar frecvent întrebări precum: „Mai este obligatoriu pașaportul?”, „Este suficient certificatul de naștere?” sau „Poate copilul să călătorească doar cu buletinul?”.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea că orice carte de identitate poate fi folosită pentru trecerea frontierei. În realitate, nu toate documentele permit ieșirea din țară.
Ce diferență există între cartea electronică de identitate și cea simplă
În prezent, pentru minori pot fi eliberate două tipuri de cărți de identitate:
- cartea electronică de identitate (CEI);
- cartea de identitate simplă (CIS).
Deși ambele servesc la identificarea persoanei în România, doar cartea electronică de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie în statele care acceptă cartea de identitate românească.
În schimb, cartea de identitate simplă nu poate fi folosită pentru ieșirea din țară. Tocmai aici apare confuzia: mulți părinți văd că documentul poartă denumirea de „carte de identitate” și presupun că este suficient pentru o vacanță în străinătate.
Este obligatoriu pașaportul pentru copiii sub 14 ani?
Nu întotdeauna.
Din 2025, și copiii care nu au împlinit 14 ani pot primi carte electronică de identitate, la solicitarea părinților sau a reprezentantului legal.
Dacă minorul deține acest document și călătorește într-un stat care acceptă cartea de identitate românească, pașaportul nu mai este necesar.
În practică, însă, cei mai mulți copii mici continuă să călătorească folosind pașaportul, fie pentru că nu au încă o carte electronică de identitate, fie pentru că destinația aleasă îl impune.
Certificatul de naștere nu este document de călătorie
O altă greșeală întâlnită mai ales în cazul părinților care pleacă pentru prima dată în vacanță cu un bebeluș este convingerea că certificatul de naștere este suficient.
Acesta dovedește identitatea copilului, însă nu poate fi folosit pentru trecerea frontierei.
Indiferent de vârstă, fie că este vorba despre un nou-născut sau despre un adolescent, minorul trebuie să aibă propriul document de călătorie: pașaport sau, după caz, carte electronică de identitate.
În ce țări este suficientă cartea electronică de identitate
Pentru călătoriile în multe state europene, precum Grecia, Italia, Spania, Franța, Germania, Austria sau Portugalia, copilul poate intra folosind cartea electronică de identitate, dacă deține un astfel de document.
Același lucru este valabil și pentru Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, state care acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie.
În schimb, pentru destinații precum Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc sau Tunisia, pașaportul rămâne obligatoriu.
Înainte de plecare este recomandat să fie verificate condițiile de intrare publicate de Ministerul Afacerilor Externe, deoarece regulile pot varia de la o țară la alta.
Schengen nu înseamnă că nu mai ai nevoie de documente
Eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne ale spațiului Schengen nu înseamnă că românii pot călători fără acte.
Autoritățile pot efectua în continuare verificări de identitate, iar fiecare persoană trebuie să dețină un document de călătorie valabil.
Cu cine poate ieși minorul din România
Pe lângă documentul de călătorie, autoritățile verifică și dacă minorul este însoțit în condițiile prevăzute de lege.
Dacă pleacă împreună cu ambii părinți, procedura este simplă și nu este necesară o declarație de acord.
În schimb, atunci când copilul călătorește doar cu unul dintre părinți sau cu bunicii, o rudă ori o altă persoană, pot fi necesare declarații notariale sau alte documente, în funcție de situația juridică a familiei.
Minorii care au împlinit 16 ani pot călători singuri doar în anumite situații prevăzute de lege și cu documentele necesare.
Cele mai frecvente greșeli făcute înainte de vacanță
Poliția de Frontieră atrage atenția că, în fiecare sezon estival, apar aceleași probleme:
- părinții cred că orice carte de identitate este valabilă pentru ieșirea din țară;
- certificatul de naștere este confundat cu un document de călătorie;
- pașaportul sau cartea electronică de identitate sunt expirate;
- nu sunt verificate condițiile de intrare în statul de destinație;
- documentele necesare persoanei care însoțește minorul sunt pregătite în ultimul moment.
Pentru a evita problemele la aeroport sau la frontieră, este recomandat ca toate documentele copilului să fie verificate cu câteva zile înainte de plecare și să fie consultate informațiile actualizate publicate de Ministerul Afacerilor Externe și Poliția de Frontieră.