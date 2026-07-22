Cu ce document nu poate ieși un copil din România? Confuzia care îi poate lăsa pe mulți părinți în aeroport

Ce diferență există între cartea electronică de identitate și cea simplă

În prezent, pentru minori pot fi eliberate două tipuri de cărți de identitate:

cartea electronică de identitate (CEI);

cartea de identitate simplă (CIS).

Deși ambele servesc la identificarea persoanei în România, doar cartea electronică de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie în statele care acceptă cartea de identitate românească.

În schimb, cartea de identitate simplă nu poate fi folosită pentru ieșirea din țară. Tocmai aici apare confuzia: mulți părinți văd că documentul poartă denumirea de „carte de identitate” și presupun că este suficient pentru o vacanță în străinătate.

Este obligatoriu pașaportul pentru copiii sub 14 ani?

Nu întotdeauna.

Din 2025, și copiii care nu au împlinit 14 ani pot primi carte electronică de identitate, la solicitarea părinților sau a reprezentantului legal.

Dacă minorul deține acest document și călătorește într-un stat care acceptă cartea de identitate românească, pașaportul nu mai este necesar.

În practică, însă, cei mai mulți copii mici continuă să călătorească folosind pașaportul, fie pentru că nu au încă o carte electronică de identitate, fie pentru că destinația aleasă îl impune.