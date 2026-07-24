Microsoft cedează în fața criticilor. Tasta Copilot din Windows 11 va putea fi dezactivată complet
Microsoft pare să fi acceptat că una dintre cele mai controversate modificări aduse tastaturilor pentru Windows 11 nu a fost primită așa cum spera compania. După aproape doi ani în care a promovat tasta dedicată Copilot, gigantul american pregătește o opțiune care îți va permite să o dezactivezi complet.
Noua funcție a fost descoperită în versiunile de test Windows Insider și introduce o setare simplă, dar cerută de mulți utilizatori: „Do nothing” (Nu face nimic). Dacă alegi această opțiune, apăsarea tastei Copilot nu va mai declanșa nicio acțiune, scrie Windows Latest.
Tasta Copilot a devenit obligatorie pe noile PC-uri cu Windows
Microsoft a început să introducă tasta Copilot pe laptopurile și PC-urile noi încă din 2024, considerând-o un element definitoriu pentru generația de calculatoare cu inteligență artificială.
Compania continuă să susțină că un dispozitiv poate fi considerat un AI PC doar dacă include această tastă dedicată, chiar dacă hardware-ul este suficient de performant pentru funcțiile bazate pe inteligență artificială.
În practică, însă, mulți utilizatori nu folosesc aproape deloc tasta Copilot. Din acest motiv, ea a devenit frecvent subiect de glume în comunitățile dedicate Windows.
Vei putea dezactiva complet tasta Copilot
Până acum, Microsoft confirmase că tasta va putea fi reasociată cu alte aplicații, precum ChatGPT sau Claude, ori că va putea prelua funcția tastei Right Ctrl.
Acum apare și o a treia opțiune. Alegând „Do nothing”, tasta Copilot va fi practic dezactivată și nu va mai răspunde indiferent dacă este apăsată scurt sau ținută apăsată.
Funcția este disponibilă momentan doar în versiunile de test ale Windows 11, însă este de așteptat să ajungă în actualizările publice în următoarele săptămâni.
Microsoft recunoaște că noua tastă a creat probleme
Compania admite că introducerea tastei Copilot nu a fost lipsită de consecințe. În multe configurații, aceasta a înlocuit tasta Right Ctrl sau tasta pentru meniul contextual, două butoane folosite frecvent de utilizatorii care lucrează cu scurtături din tastatură sau utilizează tehnologii de accesibilitate, precum cititoarele de ecran.
Microsoft spune că a primit numeroase sesizări din partea utilizatorilor afectați și că încearcă să reducă impactul asupra modului de lucru.
Noua opțiune de configurare va fi disponibilă în Settings – Bluetooth & devices – Keyboard, unde fiecare utilizator își va putea alege comportamentul tastei Copilot.
Tasta Copilot nu dispare de pe noile calculatoare
Chiar dacă oferă mai multă libertate utilizatorilor, Microsoft nu intenționează să renunțe la tasta Copilot. Toate PC-urile noi promovate drept AI PC vor continua să includă acest buton dedicat.
Compania avertizează însă că, dacă alegi să reasociezi tasta Copilot cu funcția Right Ctrl, anumite combinații de taste care implică și Left Shift s-ar putea să nu funcționeze identic pe toate tastaturile. În astfel de cazuri, Microsoft recomandă utilizarea tastei Right Shift.
Prin introducerea opțiunii „Do nothing”, Microsoft încearcă să răspundă criticilor fără să renunțe la strategia sa privind PC-urile cu inteligență artificială. Pentru utilizatorii care nu folosesc deloc Copilot, aceasta este probabil cea mai așteptată schimbare de până acum.