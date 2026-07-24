Microsoft cedează în fața criticilor. Tasta Copilot din Windows 11 va putea fi dezactivată complet

Tasta Copilot a devenit obligatorie pe noile PC-uri cu Windows

Microsoft a început să introducă tasta Copilot pe laptopurile și PC-urile noi încă din 2024, considerând-o un element definitoriu pentru generația de calculatoare cu inteligență artificială.

Compania continuă să susțină că un dispozitiv poate fi considerat un AI PC doar dacă include această tastă dedicată, chiar dacă hardware-ul este suficient de performant pentru funcțiile bazate pe inteligență artificială.

În practică, însă, mulți utilizatori nu folosesc aproape deloc tasta Copilot. Din acest motiv, ea a devenit frecvent subiect de glume în comunitățile dedicate Windows.

Vei putea dezactiva complet tasta Copilot

Până acum, Microsoft confirmase că tasta va putea fi reasociată cu alte aplicații, precum ChatGPT sau Claude, ori că va putea prelua funcția tastei Right Ctrl.

Acum apare și o a treia opțiune. Alegând „Do nothing”, tasta Copilot va fi practic dezactivată și nu va mai răspunde indiferent dacă este apăsată scurt sau ținută apăsată.

Funcția este disponibilă momentan doar în versiunile de test ale Windows 11, însă este de așteptat să ajungă în actualizările publice în următoarele săptămâni.

Microsoft recunoaște că noua tastă a creat probleme

Compania admite că introducerea tastei Copilot nu a fost lipsită de consecințe. În multe configurații, aceasta a înlocuit tasta Right Ctrl sau tasta pentru meniul contextual, două butoane folosite frecvent de utilizatorii care lucrează cu scurtături din tastatură sau utilizează tehnologii de accesibilitate, precum cititoarele de ecran.