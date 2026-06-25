Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa. Investiția uriașă care schimbă harta

Diplomatul a respins informațiile potrivit cărora Statele Unite și-ar reduce prezența militară în România și a explicat că schimbările din ultimele luni au reprezentat doar rotații normale de trupe.

„Pentru început, aș dori să corectez informația: nu au fost 1.000 de militari și nu a fost o retragere. A fost parte a unei rotații normale de trupe. Important de reținut este că descurajarea nu se bazează pe numărul soldaților aflați la sol, ci pe capabilități. Iar capabilitățile de aici rămân puternice și, de fapt, vor deveni și mai puternice”, a declarat ambasadorul.

El a povestit că a vizitat recent baza de la Mihail Kogălniceanu și s-a declarat impresionat de amploarea proiectului.

„Am fost la Mihail Kogălniceanu vinerea trecută. Este impresionantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, prin viziunea pentru viitor. Va deveni cea mai mare bază militară NATO atunci când va fi finalizată, iar lucrările avansează într-un ritm foarte bun”, a spus oficialul american.

Un proiect de 2,5 miliarde de euro

Transformarea bazei militare reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură militară dezvoltate vreodată în România. Prima etapă a lucrărilor este deja în desfășurare și include construirea unei noi piste pentru avioanele militare. Aceasta va avea o lungime de aproximativ 3,5 kilometri și va putea deservi inclusiv aeronavele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române.

„În acest moment se toarnă căile de rulare, se toarnă asfaltul la pistă, se lucrează intens, astfel încât să putem să ajungem cu lucrările la termenul de finalizare, care va fi în 2027”, a explicat Mihaela Haimana, ofițer specialist în cadrul biroului de infrastructură.

Pe lângă pista de aterizare și decolare, proiectul include un nou turn de control, platforme pentru aeronave, clădiri dedicate escadrilelor și infrastructură logistică modernă.

Un adevărat oraș militar

Planurile merg însă mult dincolo de facilitățile destinate avioanelor și militarilor. În etapele următoare vor fi construite locuințe, grădinițe, o școală, un spital și toate serviciile necesare pentru ca baza să funcționeze asemenea unui oraș.

„Mă ocup de ce clădiri vor fi, ce clădiri vor utiliza militarii care vor locui și vor munci în această bază”, a explicat Mihaela Haimana.

La finalizarea proiectului, baza va putea găzdui aproximativ 10.000 de militari și personal auxiliar, devenind una dintre cele mai importante facilități militare ale Alianței Nord-Atlantice.

De ce este atât de importantă pentru România și NATO

Poziționarea bazei, la doar câteva zeci de kilometri de Marea Neagră, îi oferă o importanță strategică majoră pentru apărarea flancului estic al NATO, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea măsurilor de securitate în Europa. Comandantul bazei, Gabriel Goagă, spune că investiția va consolida rolul României în cadrul alianței.