Orașul din România care exportă miliarde de euro anual. Cum a devenit unul dintre cele mai puternice centre economice

Conectarea la autostrada A1, care leagă vestul țării de rețeaua europeană de transport, a fost unul dintre factorii decisivi care au atras investitorii. Mărfurile produse în Timișoara pot ajunge rapid către piețele din Europa Occidentală, ceea ce reduce costurile logistice și crește competitivitatea companiilor locale.

În plus, aeroportul internațional din oraș și apropierea de coridoarele europene de transport au consolidat statutul Timișoarei de centru economic strategic.

Industria auto, principalul motor al economiei

Una dintre cele mai importante ramuri economice ale Timișoarei este industria componentelor auto. În oraș și în județ activează unele dintre cele mai cunoscute companii internaționale din domeniu, care produc cablaje, sisteme electronice, componente pentru siguranță și tehnologii utilizate de marii producători auto europeni.

Sectorul auto reprezintă una dintre cele mai importante surse de export ale României. La nivel național, industria auto generează aproximativ o treime din exporturile țării și o cifră de afaceri de circa 35 de miliarde de euro anual.

În zona Timișoarei sunt prezente companii precum Continental, Hella, Bosch, Draxlmaier, Valeo, Autoliv sau Mahle, care au investit constant în extinderea capacităților de producție și cercetare. Aceste investiții au creat mii de locuri de muncă și au stimulat dezvoltarea unui întreg ecosistem economic format din furnizori, firme de logistică și servicii conexe.

Timișoara, unul dintre centrele IT ale României

Pe lângă industrie, Timișoara s-a remarcat în ultimii ani și prin dezvoltarea sectorului IT. Orașul este considerat unul dintre cele mai importante centre tehnologice din România, după București și Cluj-Napoca.

Numeroase companii internaționale și-au deschis aici birouri și centre de dezvoltare software, profitând de forța de muncă bine pregătită și de tradiția tehnică a regiunii. Universitatea Politehnica din Timișoara furnizează anual mii de specialiști în inginerie, automatizări și tehnologia informației, alimentând constant piața muncii locale.