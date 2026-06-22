Metoda bunicilor pentru a răcori casa când e caniculă. Costă câțiva lei și funcționează surprinzător de bine
În zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, iar aerul condiționat funcționează aproape fără oprire, mulți români caută soluții simple și ieftine pentru a face față căldurii. Una dintre metodele folosite de generațiile trecute revine în atenție în fiecare vară și continuă să surprindă prin eficiența sa. Tot ce este necesar este un cearșaf subțire, puțină apă și o fereastră deschisă. Spre deosebire de aparatele de climatizare, această metodă nu consumă energie electrică și poate reduce senzația de căldură din încăpere în mod natural.
Cearșaful umed care poate face diferența
Trucul este simplu. Seara, după ce temperaturile de afară încep să scadă, un cearșaf ușor umezit se așază în fața unei ferestre deschise sau într-o zonă prin care circulă curentul de aer.
Pe măsură ce aerul trece prin materialul umed, apa se evaporă și absoarbe căldura din jur, contribuind la răcirea aerului care intră în cameră. Principiul este asemănător cu cel folosit de sistemele moderne de răcire evaporativă, însă costurile sunt aproape inexistente.
Specialiștii spun că metoda funcționează cel mai bine în timpul serii și al nopții, atunci când temperatura exterioară este mai scăzută decât cea din interior.
De ce este important momentul zilei
Mulți oameni fac greșeala de a deschide larg ferestrele în timpul după-amiezii, când afară sunt 35-40 de grade. În realitate, acest lucru nu face decât să introducă și mai mult aer fierbinte în locuință.
Ferestrele ar trebui ținute închise pe timpul zilei, mai ales pe partea expusă direct soarelui, iar aerisirea să fie făcută dimineața devreme și seara târziu. Combinația dintre aerisirea nocturnă și cearșaful umed poate reduce temperatura percepută cu câteva grade, suficient cât să facă somnul mai confortabil.
Perdelele și jaluzelele, prima linie de apărare
Una dintre cele mai eficiente metode împotriva caniculei nu costă aproape nimic. Perdelele deschise la culoare, draperiile opace sau jaluzelele exterioare pot bloca o mare parte din radiația solară înainte ca aceasta să încălzească locuința.
Specialiștii estimează că ferestrele neprotejate pot fi responsabile pentru o mare parte din căldura acumulată într-un apartament pe timpul verii.
În special la apartamentele orientate spre sud și vest, închiderea draperiilor în intervalul 11:00-18:00 poate avea un efect vizibil asupra temperaturii din interior.
Ventilatorul și bolul cu gheață
O altă soluție populară și accesibilă presupune așezarea unui vas cu apă foarte rece sau cu gheață în fața unui ventilator. Practic, aerul pus în mișcare de ventilator trece peste suprafața rece și creează o senzație de răcorire asemănătoare unui aparat de climatizare, deși la o scară mai redusă.
Metoda este utilizată frecvent în locuințele care nu dispun de aer condiționat și poate fi utilă mai ales în camerele mici.
Sursele ascunse de căldură din casă
Puțini oameni realizează cât de mult contribuie aparatele electrice la încălzirea locuinței. Cuptorul, aragazul, televizorul, calculatorul sau chiar becurile clasice produc căldură suplimentară. În zilele caniculare este recomandată limitarea utilizării acestora în orele de vârf.
Prepararea mâncării dimineața sau seara și înlocuirea becurilor vechi cu LED-uri pot contribui la menținerea unei temperaturi mai suportabile.
Plantele și textilele naturale ajută la confort
Plantele de interior contribuie la reglarea umidității și pot crea o senzație de prospețime în locuință. De asemenea, lenjeriile din bumbac, in sau alte materiale naturale sunt mult mai confortabile în perioadele cu temperaturi ridicate decât cele sintetice. Schimbarea textilelor groase cu unele mai ușoare este o metodă simplă prin care locuința poate deveni mai plăcută în timpul verii.
În perioadele de caniculă, fiecare grad contează. Deși aerul condiționat rămâne cea mai eficientă soluție, metodele tradiționale precum cearșaful umed la fereastră, umbrirea corectă a încăperilor și aerisirea la momentul potrivit pot reduce semnificativ disconfortul termic.
Pentru mulți români, aceste trucuri moștenite de la bunici reprezintă o alternativă ieftină și surprinzător de eficientă atunci când temperaturile ating valori extreme și factura la energie devine o preocupare tot mai mare.