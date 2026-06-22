Metoda bunicilor pentru a răcori casa când e caniculă. Costă câțiva lei și funcționează surprinzător de bine

Pe măsură ce aerul trece prin materialul umed, apa se evaporă și absoarbe căldura din jur, contribuind la răcirea aerului care intră în cameră. Principiul este asemănător cu cel folosit de sistemele moderne de răcire evaporativă, însă costurile sunt aproape inexistente.

Specialiștii spun că metoda funcționează cel mai bine în timpul serii și al nopții, atunci când temperatura exterioară este mai scăzută decât cea din interior.

De ce este important momentul zilei

Mulți oameni fac greșeala de a deschide larg ferestrele în timpul după-amiezii, când afară sunt 35-40 de grade. În realitate, acest lucru nu face decât să introducă și mai mult aer fierbinte în locuință.

Ferestrele ar trebui ținute închise pe timpul zilei, mai ales pe partea expusă direct soarelui, iar aerisirea să fie făcută dimineața devreme și seara târziu. Combinația dintre aerisirea nocturnă și cearșaful umed poate reduce temperatura percepută cu câteva grade, suficient cât să facă somnul mai confortabil.

Perdelele și jaluzelele, prima linie de apărare

Una dintre cele mai eficiente metode împotriva caniculei nu costă aproape nimic. Perdelele deschise la culoare, draperiile opace sau jaluzelele exterioare pot bloca o mare parte din radiația solară înainte ca aceasta să încălzească locuința.

Specialiștii estimează că ferestrele neprotejate pot fi responsabile pentru o mare parte din căldura acumulată într-un apartament pe timpul verii.

În special la apartamentele orientate spre sud și vest, închiderea draperiilor în intervalul 11:00-18:00 poate avea un efect vizibil asupra temperaturii din interior.