Meta scoate camera din ochelarii AI. Poate că problema nu era tehnologia, ci faptul că nu o vezi

Problema este că telefonul are un avantaj pe care ochelarii nu îl au: atunci când îl ridici și îndrepți camera spre cineva, aproape toată lumea înțelege ce faci. La ochelari, lucrurile sunt mult mai complicate. Nu mai este evident pentru persoana din fața ta dacă vorbești cu cineva, te uiți la ea sau tocmai îi faci o fotografie.

Această problemă nu mai este una ipotetică. Ray-Ban Meta au ajuns în centrul unor controverse privind filmarea oamenilor fără consimțământ, au atras atenția autorităților și au generat discuții serioase despre cât de multă intimitate mai există atunci când camerele ajung să fie purtate permanent la nivelul ochilor.

În același timp, Meta pare să pregătească exact produsul care ridică o întrebare aparent absurdă: ochelarii inteligenți fără cameră. Potrivit Reuters și The Information, compania lucrează la un model cu numele de cod Luna, care ar putea fi lansat în această toamnă. Nu este încă un produs confirmat oficial de Meta, dar informațiile disponibile sunt suficient de concrete încât merită să ne întrebăm ce încearcă, de fapt, compania să construiască.

Ray-Ban Meta au demonstrat cât de utilă poate fi o cameră pe care o porți pe față

Pe hârtie, ideea pare aproape perfectă. Telefonul este în buzunar, iar ochelarii sunt deja pe nas. De ce să mai scoți smartphone-ul pentru o fotografie rapidă, un clip sau o întrebare către AI?

Meta a construit Ray-Ban Meta tocmai în jurul acestei idei. Poți spune „Hey Meta” și poți cere informații despre ceea ce vezi, poți face fotografii și videoclipuri, poți asculta muzică și podcasturi și poți comunica prin difuzoarele integrate. Camera transformă ochelarii dintr-un simplu dispozitiv audio într-un gadget capabil să perceapă vizual mediul din jur.

Să presupunem că ești într-un oraș străin și ai în față un monument pe care nu îl recunoști. În loc să scoți telefonul, să deschizi camera, să faci o fotografie și apoi să cauți informații, poți întreba direct ochelarii. Același lucru este valabil pentru o plantă, un obiect, un text sau un semn.

În cazul traducerilor, avantajul este și mai solid. Camera vede textul, AI-ul îl interpretează, iar răspunsul poate fi transmis audio. Pentru cineva care călătorește, această combinație poate fi mult mai naturală decât să țină permanent telefonul în mână.