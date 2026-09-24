Meta scoate camera din ochelarii AI. Poate că problema nu era tehnologia, ci faptul că nu o vezi
Trebuie săr ecunosc, când am auzit prima dată despre ochelarii inteligenți Meta, nu m-am gândit că voi ajunge să mă întreb dacă avem nevoie de o versiune a lor fără cameră. Dimpotrivă, chiar. Camera era, probabil, una dintre cele mai interesante părți ale produsului. Să faci o fotografie fără să scoți telefonul din buzunar, să filmezi ce vezi, să întrebi AI-ul ce ai în față sau să traduci un text doar privind spre el sună ca genul de tehnologie pe care acum câțiva ani o vedeam doar prin filme.
Ray-Ban Meta au mers exact pe această idee. Arată aproape ca niște ochelari obișnuiți, dar au cameră ultra-wide de 12 megapixeli, difuzoare open-ear, microfoane și acces la Meta AI. Prima generație poate face fotografii la 3.024 x 4.032 pixeli și poate filma la 1080p, iar modelul are 32 GB de stocare. Cu alte cuvinte, Meta a luat un accesoriu banal și i-a pus suficient hardware cât să devină o mică platformă de calcul purtată pe față.
Problema este că telefonul are un avantaj pe care ochelarii nu îl au: atunci când îl ridici și îndrepți camera spre cineva, aproape toată lumea înțelege ce faci. La ochelari, lucrurile sunt mult mai complicate. Nu mai este evident pentru persoana din fața ta dacă vorbești cu cineva, te uiți la ea sau tocmai îi faci o fotografie.
Această problemă nu mai este una ipotetică. Ray-Ban Meta au ajuns în centrul unor controverse privind filmarea oamenilor fără consimțământ, au atras atenția autorităților și au generat discuții serioase despre cât de multă intimitate mai există atunci când camerele ajung să fie purtate permanent la nivelul ochilor.
În același timp, Meta pare să pregătească exact produsul care ridică o întrebare aparent absurdă: ochelarii inteligenți fără cameră. Potrivit Reuters și The Information, compania lucrează la un model cu numele de cod Luna, care ar putea fi lansat în această toamnă. Nu este încă un produs confirmat oficial de Meta, dar informațiile disponibile sunt suficient de concrete încât merită să ne întrebăm ce încearcă, de fapt, compania să construiască.
Ray-Ban Meta au demonstrat cât de utilă poate fi o cameră pe care o porți pe față
Pe hârtie, ideea pare aproape perfectă. Telefonul este în buzunar, iar ochelarii sunt deja pe nas. De ce să mai scoți smartphone-ul pentru o fotografie rapidă, un clip sau o întrebare către AI?
Meta a construit Ray-Ban Meta tocmai în jurul acestei idei. Poți spune „Hey Meta” și poți cere informații despre ceea ce vezi, poți face fotografii și videoclipuri, poți asculta muzică și podcasturi și poți comunica prin difuzoarele integrate. Camera transformă ochelarii dintr-un simplu dispozitiv audio într-un gadget capabil să perceapă vizual mediul din jur.
Să presupunem că ești într-un oraș străin și ai în față un monument pe care nu îl recunoști. În loc să scoți telefonul, să deschizi camera, să faci o fotografie și apoi să cauți informații, poți întreba direct ochelarii. Același lucru este valabil pentru o plantă, un obiect, un text sau un semn.
În cazul traducerilor, avantajul este și mai solid. Camera vede textul, AI-ul îl interpretează, iar răspunsul poate fi transmis audio. Pentru cineva care călătorește, această combinație poate fi mult mai naturală decât să țină permanent telefonul în mână.
Doar că există o diferență importantă între a folosi camera pentru a privi lumea și a folosi camera pentru a înregistra lumea, iar oamenii din jurul tău nu au neapărat cum să știe în ce categorie te afli.
Meta știe foarte bine că aceasta este o problemă. Compania a explicat în iulie că fiecare pereche de AI glasses are un LED alb de captură, care clipește atunci când ochelarii înregistrează conținut destinat galeriei, iar LED-ul nu are un buton normal de oprire. La generația a doua, dacă sistemul detectează că LED-ul a fost acoperit, camera este dezactivată. Meta spune că lucrează și la detectarea tentativelor de modificare fizică sau distrugere a LED-ului.
Este o măsură de protecție rezonabilă. Dar faptul că Meta a trebuit să construiască un întreg sistem pentru a împiedica utilizatorii să modifice un beculeț de câțiva milimetri spune ceva despre natura problemei.
În august, CBS News relata cazul unei femei care a descoperit că fusese filmată fără să știe de un bărbat care purta ochelari Meta. Videoclipul a ajuns pe rețelele sociale și a strâns, potrivit femeii, peste 200.000 de vizualizări înainte să fie eliminat. CBS nota de asemenea fenomenul creatorilor de conținut care folosesc dispozitive purtabile pentru videoclipuri de tip prank sau pickup, uneori fără consimțământul persoanelor filmate.Aici apare termenul pe care internetul l-a lipit de produs: „pervert glasses”.
Controversele nu s-au oprit la filmările făcute de utilizatori
În martie, Ars Technica relata despre o investigație suedeză privind subcontractori ai Meta care lucrau la etichetarea datelor pentru sistemele AI. Potrivit mărturiilor citate în investigație, angajați ai companiei Sama ar fi văzut imagini capturate cu ochelari Ray-Ban Meta în situații extrem de private, inclusiv persoane dezbrăcate sau în baie. Ars Technica a relatat și că Meta a confirmat că uneori conținutul trimis către Meta AI poate fi distribuit unor contractori pentru evaluare și îmbunătățirea serviciilor, după aplicarea unor filtre de protecție.
Asta nu înseamnă că fiecare fotografie făcută cu o pereche de Ray-Ban Meta ajunge la un angajat Meta. Compania spune că fotografiile și videoclipurile capturate pentru galerie sunt stocate pe ochelari și sunt importate de utilizator pe telefon, iar utilizatorul decide dacă le distribuie mai departe sau le folosește cu Meta AI.
Însă atunci când ochelarii sunt folosiți împreună cu funcțiile AI, lucrurile devin mai complicate. Meta explică faptul că anumite imagini pot fi procesate pentru a furniza funcții AI și că datele pot fi utilizate, în formă protejată, pentru îmbunătățirea produselor.
Problema ochelarilor Meta nu mai este doar fotografia, ci încrederea
În septembrie, problema a ajuns suficient de departe încât agenții de aplicare a legii din Statele Unite au început să trateze ochelarii Meta ca pe o potențială problemă de securitate.
The Guardian a relatat că mai multe agenții americane și-au exprimat îngrijorarea că dispozitivele pot fi folosite pentru înregistrarea discretă a unor spații sensibile. Un memorandum al NYPD avertiza asupra posibilității ca ochelarii să fie utilizați pentru a filma zone precum celulele sau traseele de patrulare ale ofițerilor. Alte instituții au impus restricții privind folosirea ochelarilor inteligenți în anumite spații. Nu este nevoie să fii polițist pentru a înțelege problema. Imaginează-ți un restaurant. Un bar. Un cabinet medical. O sală de clasă. Un birou. Un concert. O întâlnire romantică.
În toate aceste locuri, oamenii au anumite așteptări despre ce înseamnă să fii filmat. Dacă cineva scoate telefonul și începe să înregistreze, este foarte probabil să observi. Dacă cineva poartă ochelari care seamănă cu orice altă pereche de Ray-Ban, situația este diferită.
Meta a încercat să rezolve problema prin LED. Compania spune că lumina a fost aleasă tocmai pentru a-i informa pe cei din jur când se face o fotografie sau o filmare. A testat inclusiv luminozitatea și frecvența clipirii pentru ca semnalul să fie vizibil în timpul zilei.
Dar există o problemă foarte umană aici, nu toată lumea știe ce este acel LED, nu toată lumea observă o lumină albă care clipește lângă tâmpla altcuiva.
Poți face LED-ul mai luminos. Poți detecta dacă este acoperit. Poți bloca o cameră modificată. Poți introduce politici de confidențialitate. Poți explica toate acestea într-un articol lung pe site-ul companiei, dar nu poți instala în creierul tuturor oamenilor din jur o explicație despre ce face dispozitivul de pe fața ta.
Și mai există o problemă.
În iunie, WIRED a relatat că Meta a testat tehnologie de recunoaștere facială pentru ochelarii săi printr-un furnizor specializat în sisteme de recunoaștere facială folosite inclusiv de instituții guvernamentale americane.
Ulterior, în septembrie, tot WIRED a relatat despre un proces în care reclamanții acuză Meta că ar fi folosit fotografii de pe Facebook și Instagram pentru dezvoltarea unui sistem numit NameTag, destinat ochelarilor, și pentru antrenarea unor modele AI. Meta a contestat caracterizările privind un sistem disponibil public și a susținut că NameTag nu a fost lansat pentru consumatori.
Este important să facem diferența între ceea ce a fost lansat efectiv și ceea ce a fost testat sau descoperit în cod. NameTag nu este o funcție pe care utilizatorii obișnuiți o pot activa astăzi pe ochelari. Dar simplul fapt că recunoașterea facială a ajuns în discuția despre ochelari face ca întrebarea despre cameră să devină și mai serioasă.
Luna ar putea fi răspunsul Meta la propria problemă
Potrivit Reuters, care citează informații publicate inițial de The Information, Meta pregătește pentru această toamnă o pereche de ochelari inteligenți fără cameră, cu numele de cod Luna. Reuters precizează că informațiile provin de la persoane familiarizate cu planurile companiei. Meta nu a confirmat oficial încă produsul.
The Information a publicat câteva detalii interesante: Luna ar avea șase microfoane, ar permite interacțiunea cu Meta AI și cu agentul AI Muse și ar păstra difuzoarele care trimit sunetul către urechile utilizatorului fără să acopere urechea. Ar exista și un buton lateral pentru activarea rapidă a Meta AI.
Și mai interesant este că eliminarea camerei ar permite ochelarilor să aibă brațe mai subțiri și să arate mai mult ca o pereche normală de ochelari. Potrivit informațiilor publicate de The Information și preluate de The Verge, ar urma să existe două variante de design, Clubmaster și Burbank, iar lansarea ar putea avea loc în această toamnă, posibil în octombrie.
Așadar, întrebarea nu mai este dacă Meta poate pune AI într-o pereche de ochelari.