Lumini de zi care nu mai funcționează: modul, siguranță sau setare din meniu
Luminile de zi sunt suficient de discrete încât să observi uneori târziu că nu mai funcționează. Problema poate apărea doar pe o parte, poate afecta ambele blocuri optice sau se poate manifesta intermitent, de exemplu după pornirea motorului ori când temperaturile sunt scăzute. Înainte să comanzi un far complet, trebuie stabilit dacă mașina folosește un bec separat, o bandă LED integrată sau un modul electronic care controlează mai multe funcții de iluminare.
Pe numeroase modele moderne, luminile de zi nu mai sunt alimentate printr-un circuit simplu, comandat direct de un releu. Ele pot fi gestionate de modulul electronic al caroseriei, pot avea intensitate variabilă și pot îndeplini și rolul de lumini de poziție. Din acest motiv, o defecțiune aparent banală poate proveni dintr-o siguranță, dintr-o conexiune oxidată, dintr-un modul LED sau dintr-o eroare memorată electronic.
Ce verifici când nu funcționează niciuna dintre luminile de zi
Dacă ambele lumini s-au stins simultan, probabilitatea ca două surse LED să se defecteze exact în același moment este redusă. Începe cu siguranțele, folosind schema corespunzătoare modelului, anului și nivelului de echipare. Nu te baza exclusiv pe aspectul filamentului din siguranță, deoarece o fisură fină poate fi greu de observat. Verificarea cu un multimetru sau cu o lampă de control este mai sigură.
O siguranță arsă nu trebuie înlocuită cu una de amperaj mai mare. Dacă noua siguranță se arde imediat, există probabil un scurtcircuit, un fir deteriorat sau o componentă care consumă prea mult curent. Montarea unei siguranțe supradimensionate poate încălzi cablajul și poate transforma o problemă de iluminare într-un risc de incendiu.
Verifică apoi modul în care reacționează mașina la pornire și la acționarea comutatorului de lumini. Pe numeroase modele Dacia, luminile de zi pornesc automat odată cu vehiculul și își schimbă funcționarea când sunt activate luminile de întâlnire. În funcție de echipare, o lumină de zi se poate stinge temporar și la folosirea semnalizării de pe aceeași parte, fără ca acest comportament să indice o defecțiune. Dacia User Manual
Meniul mașinii poate include funcții de întâmpinare, iluminare exterioară la deblocare sau temporizarea stingerii luminilor. Aceste setări nu trebuie confundate cu funcționarea legală a luminilor de zi în timpul deplasării. Dacă luminile se aprind la deblocare, dar nu și după pornire, problema poate ține de comanda transmisă de modulul caroseriei, de un senzor sau de o eroare electronică.
Când problema este în far, modul sau instalația electrică
Dacă nu funcționează o singură lumină de zi, inspectează mai întâi blocul optic. Condensul, apa, urmele de oxidare și diferențele de culoare față de partea funcțională pot indica degradarea modulului LED. La unele faruri, driverul electronic poate fi înlocuit separat. La altele, sursa luminoasă și electronica sunt integrate, iar producătorul prevede schimbarea întregului far.
O mufă imperfectă poate provoca aprinderi intermitente. Dacă lumina revine temporar când lovești ușor carcasa sau când treci peste denivelări, suspectează un contact slăbit, un pin oxidat ori o lipitură internă deteriorată. Nu trage de fire și nu introduce obiecte metalice în conector. Deconectarea și inspectarea mufei trebuie făcute cu alimentarea oprită.
Diagnoza electronică este utilă chiar dacă în bord nu apare niciun avertisment. Modulul caroseriei poate memora un circuit întrerupt, un scurtcircuit la masă sau un consum anormal. Unele module dezactivează temporar ieșirea pentru a proteja instalația, iar lumina nu revine până când eroarea nu este eliminată și circuitul nu este reactivat.
Trebuie verificată și tensiunea de încărcare. O baterie foarte slabă, un alternator cu tensiune instabilă sau o masă oxidată pot influența mai multe sisteme simultan. Dacă luminile de zi pâlpâie împreună cu iluminarea habitaclului ori dacă apar și alte avertismente, problema nu mai trebuie tratată ca o defecțiune izolată a farului.
Ordinea corectă este simplă: confirmi condițiile în care luminile ar trebui să fie aprinse, verifici setările, siguranțele și tensiunea, inspectezi mufele și abia apoi suspectezi modulul LED sau blocul optic. Înlocuirea directă a farului poate fi o cheltuială inutilă când problema reală este o siguranță, un fir sau o comandă electronică blocată.