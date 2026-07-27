Lumini de zi care nu mai funcționează: modul, siguranță sau setare din meniu

Ce verifici când nu funcționează niciuna dintre luminile de zi

Dacă ambele lumini s-au stins simultan, probabilitatea ca două surse LED să se defecteze exact în același moment este redusă. Începe cu siguranțele, folosind schema corespunzătoare modelului, anului și nivelului de echipare. Nu te baza exclusiv pe aspectul filamentului din siguranță, deoarece o fisură fină poate fi greu de observat. Verificarea cu un multimetru sau cu o lampă de control este mai sigură.

O siguranță arsă nu trebuie înlocuită cu una de amperaj mai mare. Dacă noua siguranță se arde imediat, există probabil un scurtcircuit, un fir deteriorat sau o componentă care consumă prea mult curent. Montarea unei siguranțe supradimensionate poate încălzi cablajul și poate transforma o problemă de iluminare într-un risc de incendiu.

Verifică apoi modul în care reacționează mașina la pornire și la acționarea comutatorului de lumini. Pe numeroase modele Dacia, luminile de zi pornesc automat odată cu vehiculul și își schimbă funcționarea când sunt activate luminile de întâlnire. În funcție de echipare, o lumină de zi se poate stinge temporar și la folosirea semnalizării de pe aceeași parte, fără ca acest comportament să indice o defecțiune. Dacia User Manual

Meniul mașinii poate include funcții de întâmpinare, iluminare exterioară la deblocare sau temporizarea stingerii luminilor. Aceste setări nu trebuie confundate cu funcționarea legală a luminilor de zi în timpul deplasării. Dacă luminile se aprind la deblocare, dar nu și după pornire, problema poate ține de comanda transmisă de modulul caroseriei, de un senzor sau de o eroare electronică.

Când problema este în far, modul sau instalația electrică

Dacă nu funcționează o singură lumină de zi, inspectează mai întâi blocul optic. Condensul, apa, urmele de oxidare și diferențele de culoare față de partea funcțională pot indica degradarea modulului LED. La unele faruri, driverul electronic poate fi înlocuit separat. La altele, sursa luminoasă și electronica sunt integrate, iar producătorul prevede schimbarea întregului far.

O mufă imperfectă poate provoca aprinderi intermitente. Dacă lumina revine temporar când lovești ușor carcasa sau când treci peste denivelări, suspectează un contact slăbit, un pin oxidat ori o lipitură internă deteriorată. Nu trage de fire și nu introduce obiecte metalice în conector. Deconectarea și inspectarea mufei trebuie făcute cu alimentarea oprită.

Diagnoza electronică este utilă chiar dacă în bord nu apare niciun avertisment. Modulul caroseriei poate memora un circuit întrerupt, un scurtcircuit la masă sau un consum anormal. Unele module dezactivează temporar ieșirea pentru a proteja instalația, iar lumina nu revine până când eroarea nu este eliminată și circuitul nu este reactivat.