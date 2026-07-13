Meta renunță la funcția AI care folosea fotografiile publice de pe Instagram după valul de critici

Funcția era activată implicit pentru conturile publice

Muse Image a fost lansată ca parte a noii suite de instrumente AI dezvoltate de Meta pentru utilizatorii Instagram și WhatsApp, scrie Mashable.

Aplicația oferea posibilitatea de a edita fotografii, de a retușa imagini sau de a aplica efecte tridimensionale generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Ceea ce a stârnit însă cele mai multe controverse a fost opțiunea prin care utilizatorii puteau folosi fotografiile publice de pe Instagram drept model pentru imaginile generate de AI.

Mai mult, această funcție era activată în mod implicit. Cei care nu doreau ca imaginile lor să fie utilizate în acest scop trebuiau fie să își transforme contul în privat, fie să caute manual opțiunea din setări pentru a dezactiva funcția.

Meta admite că funcția „nu și-a atins scopul”

Într-un comunicat transmis după retragerea instrumentului, Meta a explicat că intenția companiei a fost să ofere un instrument creativ și, în același timp, să le permită utilizatorilor să decidă dacă fotografiile lor publice pot fi folosite ca referințe pentru AI. Compania recunoaște însă că reacțiile primite au demonstrat că implementarea nu a fost bine primită.

„Intenția noastră a fost să oferim un instrument creativ util și să le oferim oamenilor control asupra modului în care conținutul lor public putea fi folosit ca referință. Am ascultat feedbackul și am ajuns la concluzia că această funcție nu și-a atins scopul, motiv pentru care nu mai este disponibilă”, a transmis Meta.

Confidențialitatea rămâne una dintre cele mai sensibile teme din era AI

Retragerea rapidă a funcției evidențiază presiunea tot mai mare asupra companiilor care dezvoltă instrumente bazate pe inteligență artificială. Deși utilizarea imaginilor publice nu este o practică nouă în industria AI, modul în care utilizatorii sunt informați și își exprimă acordul a devenit un subiect extrem de sensibil.

În cazul Muse Image, criticile s-au concentrat în special asupra faptului că utilizatorii trebuiau să renunțe activ la funcție, în loc ca aceasta să fie dezactivată implicit și activată doar cu acordul expres al proprietarilor fotografiilor.