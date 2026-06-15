Meseriile din care se câștigă cel mai mult fără facultate. Unele salarii depășesc 8.000 de lei pe lună
În ultimii ani, tot mai mulți români au început să privească diferit piața muncii. Dacă în trecut diploma de facultate era considerată aproape obligatorie pentru obținerea unui venit bun, în prezent există numeroase meserii care oferă salarii atractive fără a impune absolvirea studiilor superioare.
În multe cazuri, angajatorii pun mai mult accent pe calificare, experiență și competențe practice decât pe diploma universitară. Astfel, unele dintre cele mai căutate meserii din România pot aduce venituri de peste 8.000 de lei pe lună.
Meserii tehnice și specializate, printre cele mai bine plătite
Una dintre cele mai căutate categorii este cea a meseriilor tehnice. Electricienii, instalatorii, sudorii și tehnicienii specializați sunt tot mai greu de găsit, iar salariile au crescut semnificativ în ultimii ani.
Un electrician cu experiență poate câștiga între 5.000 și 9.000 de lei pe lună, în funcție de proiectele la care lucrează și de zona în care activează. În cazul celor care lucrează pe cont propriu, veniturile pot fi chiar mai mari.
Și instalatorii se află într-o situație similară. Cererea este ridicată atât în sectorul rezidențial, cât și în cel industrial, iar veniturile lunare pot depăși frecvent 7.000 de lei.
Sudorii specializați, în special cei care lucrează în construcții industriale, șantiere navale sau proiecte internaționale, pot ajunge la salarii de peste 8.000 de lei lunar.
Șoferii profesioniști și operatorii de utilaje sunt foarte căutați
O altă categorie de meserii bine remunerate este reprezentată de șoferii profesioniști. Cei care dețin permis pentru transport de marfă și efectuează curse interne sau internaționale pot obține venituri considerabile.
În funcție de experiență și de compania angajatoare, salariile șoferilor de camion pot varia între 6.000 și 12.000 de lei pe lună. În cazul transportului internațional, veniturile sunt adesea completate de diurne.
La rândul lor, operatorii de excavatoare, buldozere, macarale sau alte utilaje grele beneficiază de salarii atractive. În contextul dezvoltării sectorului construcțiilor și infrastructurii, multe companii oferă salarii de peste 7.000 de lei pentru personal calificat.
Domenii în care experiența contează mai mult decât diploma
Industria producției și sectorul energetic oferă, de asemenea, oportunități pentru persoane fără studii universitare. Tehnicienii de mentenanță, operatorii industriali sau specialiștii în automatizări pot avea salarii care depășesc media națională.
De asemenea, în domeniul vânzărilor, agenții cu experiență și rezultate bune pot obține venituri ridicate datorită comisioanelor. În anumite sectoare, precum cel auto, imobiliar sau al echipamentelor industriale, câștigurile lunare pot depăși 8.000 de lei.
Meseriile din domeniul frumuseții reprezintă o altă alternativă. Coaforii, frizerii, tehnicienii de unghii sau specialiștii în cosmetică pot obține venituri importante, mai ales dacă au o bază stabilă de clienți.
Calificarea și experiența pot face diferența
Specialiștii în recrutare atrag atenția că piața muncii se schimbă rapid, iar multe companii caută oameni care pot demonstra competențe practice. În numeroase cazuri, o calificare profesională, cursurile de specializare și experiența acumulată în timp sunt mai importante decât o diplomă universitară.
Pentru cei care își doresc un venit bun, meseriile tehnice și specializate rămân printre cele mai sigure opțiuni. În contextul deficitului de personal calificat, cererea pentru astfel de profesioniști este așteptată să rămână ridicată și în următorii ani, iar salariile să continue să crească.