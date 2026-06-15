Meseriile din care se câștigă cel mai mult fără facultate. Unele salarii depășesc 8.000 de lei pe lună

Meserii tehnice și specializate, printre cele mai bine plătite

Una dintre cele mai căutate categorii este cea a meseriilor tehnice. Electricienii, instalatorii, sudorii și tehnicienii specializați sunt tot mai greu de găsit, iar salariile au crescut semnificativ în ultimii ani.

Un electrician cu experiență poate câștiga între 5.000 și 9.000 de lei pe lună, în funcție de proiectele la care lucrează și de zona în care activează. În cazul celor care lucrează pe cont propriu, veniturile pot fi chiar mai mari.

Și instalatorii se află într-o situație similară. Cererea este ridicată atât în sectorul rezidențial, cât și în cel industrial, iar veniturile lunare pot depăși frecvent 7.000 de lei.

Sudorii specializați, în special cei care lucrează în construcții industriale, șantiere navale sau proiecte internaționale, pot ajunge la salarii de peste 8.000 de lei lunar.

Șoferii profesioniști și operatorii de utilaje sunt foarte căutați

O altă categorie de meserii bine remunerate este reprezentată de șoferii profesioniști. Cei care dețin permis pentru transport de marfă și efectuează curse interne sau internaționale pot obține venituri considerabile.

În funcție de experiență și de compania angajatoare, salariile șoferilor de camion pot varia între 6.000 și 12.000 de lei pe lună. În cazul transportului internațional, veniturile sunt adesea completate de diurne.

La rândul lor, operatorii de excavatoare, buldozere, macarale sau alte utilaje grele beneficiază de salarii atractive. În contextul dezvoltării sectorului construcțiilor și infrastructurii, multe companii oferă salarii de peste 7.000 de lei pentru personal calificat.