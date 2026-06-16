Meseria neaşteptată pe care o are fiul „Regelui Asfaltului”. Răzvan Umbrărescu are mare succes în domeniul său de activitate

Pilotul român a concurat pentru echipa franceză Akkodis ASP Team, la volanul unui Lexus RC F GT3, alături de austriacul Clemens Schmid și argentinianul José María López, fost câștigător al competiției cu Toyota.

Echipajul mașinii cu numărul 87 a parcurs 335 de tururi și a încheiat cursa pe poziția a 36-a în clasamentul general, dar mult mai sus în clasamentul categoriei LMGT3, unde s-a clasat pe locul patru din 25 de echipaje participante.

Rezultatul confirmă ascensiunea constantă a lui Răzvan Umbrărescu în motorsportul internațional și vine după participarea sa din 2025 la aceeași competiție, tot în culorile echipei franceze.

O carieră construită pe circuit, nu în birou

Deși provine din una dintre cele mai puternice familii de afaceri din România, Răzvan Umbrărescu și-a construit propriul drum în sporturile cu motor.

În prezent, el concurează în Campionatul Mondial de Anduranță FIA World Endurance Championship, una dintre cele mai importante competiții de motorsport din lume. Statisticile sale arată o experiență considerabilă: 84 de curse începute, 71 finalizate, patru victorii și 13 podiumuri.

Clasa LMGT3, în care evoluează, reunește mașini derivate din modelele GT3 și a fost introdusă pentru a înlocui vechea categorie GTE din Campionatul Mondial de Anduranță.

Pentru un pilot român, prezența constantă la Le Mans și în FIA WEC reprezintă o realizare importantă, având în vedere nivelul extrem de ridicat al competiției și numărul redus de sportivi din România care ajung la acest nivel.