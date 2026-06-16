Meseria neaşteptată pe care o are fiul „Regelui Asfaltului”. Răzvan Umbrărescu are mare succes în domeniul său de activitate
În timp ce numele Umbrărescu este asociat în România cu autostrăzi, drumuri expres și contracte de infrastructură de miliarde de lei, unul dintre membrii familiei și-a construit o carieră într-un domeniu complet diferit. Răzvan Umbrărescu, fiul omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, cunoscut drept „Regele Asfaltului”, este pilot profesionist de curse și obține rezultate remarcabile pe unele dintre cele mai prestigioase circuite din lume.
Performanță importantă la celebra cursă de la Le Mans
Răzvan Umbrărescu a reușit una dintre cele mai bune performanțe ale carierei sale după ce a terminat ediția din 2026 a celebrei curse de 24 de ore de la Le Mans pe locul patru în clasa LMGT3, scrie Profit.ro.
Pilotul român a concurat pentru echipa franceză Akkodis ASP Team, la volanul unui Lexus RC F GT3, alături de austriacul Clemens Schmid și argentinianul José María López, fost câștigător al competiției cu Toyota.
Echipajul mașinii cu numărul 87 a parcurs 335 de tururi și a încheiat cursa pe poziția a 36-a în clasamentul general, dar mult mai sus în clasamentul categoriei LMGT3, unde s-a clasat pe locul patru din 25 de echipaje participante.
Rezultatul confirmă ascensiunea constantă a lui Răzvan Umbrărescu în motorsportul internațional și vine după participarea sa din 2025 la aceeași competiție, tot în culorile echipei franceze.
O carieră construită pe circuit, nu în birou
Deși provine din una dintre cele mai puternice familii de afaceri din România, Răzvan Umbrărescu și-a construit propriul drum în sporturile cu motor.
În prezent, el concurează în Campionatul Mondial de Anduranță FIA World Endurance Championship, una dintre cele mai importante competiții de motorsport din lume. Statisticile sale arată o experiență considerabilă: 84 de curse începute, 71 finalizate, patru victorii și 13 podiumuri.
Clasa LMGT3, în care evoluează, reunește mașini derivate din modelele GT3 și a fost introdusă pentru a înlocui vechea categorie GTE din Campionatul Mondial de Anduranță.
Pentru un pilot român, prezența constantă la Le Mans și în FIA WEC reprezintă o realizare importantă, având în vedere nivelul extrem de ridicat al competiției și numărul redus de sportivi din România care ajung la acest nivel.
Implicat și în afacerile familiei
Pe lângă activitatea sportivă, Răzvan Umbrărescu este implicat și în businessurile familiei. Potrivit datelor publice, el figurează în acționariatul unor companii din grupul controlat de familia Umbrărescu, inclusiv la Spedition UMB, unde deține o participație de 5%.
Compania este una dintre cele mai importante firme din domeniul transporturilor și infrastructurii din România și a raportat în 2025 o cifră de afaceri de peste 6,16 miliarde de lei.
Totuși, spre deosebire de tatăl său, care este asociat cu marile șantiere de autostrăzi, Răzvan și-a câștigat notorietatea în primul rând prin rezultatele obținute pe circuit.
Cum a construit Dorinel Umbrărescu un imperiu în infrastructură
Povestea familiei începe în județul Vrancea, unde Dorinel Umbrărescu s-a născut într-o familie modestă de agricultori. După ce a lucrat ca șofer în transporturi, acesta și-a deschis propria firmă și a investit într-un prim camion cumpărat cu bani împrumutați.
Afacerea a crescut rapid, iar până la sfârșitul anilor ’90 flota depășea 100 de camioane. Ulterior, antreprenorul a făcut pasul către construcții și a fondat grupul UMB, format astăzi din companii precum Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.
În prezent, grupul este implicat în construirea a sute de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, inclusiv pe Autostrada Moldovei A7, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România.
În timp ce Dorinel Umbrărescu și-a construit reputația pe șantierele de autostrăzi, fiul său demonstrează că succesul familiei poate continua și într-un domeniu complet diferit. Cu rezultate solide în competițiile internaționale și două participări consecutive la Le Mans, Răzvan Umbrărescu devine tot mai cunoscut în lumea motorsportului european, confirmând că numele său nu este legat doar de asfalt, ci și de performanța sportivă.