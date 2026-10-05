Matlock cu Kathy Bates este mult mai bun decât pare la început. REVIEW: un serial juridic care știe când să lase surprizele să vorbească
„Matlock” pornește de la o idee care, pe hârtie, pare suficient de simplă pentru un serial procedural de televiziune: o avocată trecută de 70 de ani se întoarce la muncă și încearcă să își găsească locul într-o firmă de avocatură plină de colegi mai tineri. Numai că serialul creat de Jennie Snyder Urman are grijă să ascundă încă de la început adevărata miză a poveștii. Iar Kathy Bates este exact actrița de care avea nevoie această versiune a lui „Matlock”.
Serialul CBS a avut premiera în septembrie 2024 și este o reinterpretare a celebrului „Matlock” din anii ’80, cel în care Andy Griffith îl interpreta pe avocatul Ben Matlock. Noua producție nu încearcă să copieze personajul original. În locul avocatului cu aer de șerif din sudul Statelor Unite apare Madeline „Matty” Matlock, o femeie aparent discretă, amabilă și ușor de subestimat. Tocmai această aparență devine una dintre cele mai eficiente arme ale personajului.
Până în prezent, serialul are două sezoane, iar al doilea a ajuns la final în aprilie 2026. Criticii au primit producția mult mai bine decât ar putea sugera ideea unui reboot al unui serial clasic. Primul sezon are 90% pe Rotten Tomatoes, iar al doilea a ajuns la 96%, în timp ce scorul criticilor pentru primul sezon pe Metacritic este 74 din 100.
Kathy Bates este motivul principal pentru care serialul funcționează
Madeline Matlock intră în poveste ca o femeie pe care ceilalți sunt tentați să o ignore. Nu are imaginea avocatului agresiv care domină sala de judecată și nici atitudinea unei persoane care trebuie să demonstreze permanent cât de inteligentă este. Matty vorbește calm, pune întrebări aparent banale și lasă impresia că uneori nu înțelege exact ce se întâmplă în jurul ei. În realitate, este mult mai atentă decât pare.
Aici Kathy Bates găsește un echilibru foarte bun între comedie, dramă și mister. Matty poate fi amuzantă fără să devină un personaj de sitcom, iar momentele în care își folosește inteligența nu sunt transformate în demonstrații ostentative. Bates are suficientă experiență pentru a face ca gesturile mici să conteze, iar personajul nu are nevoie de monologuri interminabile pentru a transmite că vede lucruri pe care ceilalți nu le observă.
Este una dintre cele mai bune decizii ale serialului. „Matlock” nu încearcă să demonstreze în fiecare episod că Kathy Bates este o actriță extraordinară. Pur și simplu îi oferă suficient spațiu pentru a juca.
Matty lucrează la firma Jacobson Moore, unde ajunge să facă parte din echipa condusă de Olympia Lawrence, interpretată de Skye P. Marshall. Din distribuție mai fac parte Jason Ritter în rolul lui Julian, Leah Lewis în rolul lui Sarah și David Del Rio în rolul lui Billy, iar Beau Bridges îl interpretează pe Howard „Senior” Markston.
Relațiile dintre aceste personaje sunt importante pentru că „Matlock” nu se bazează exclusiv pe cazurile juridice ale săptămânii. Serialul construiește treptat o echipă în care fiecare personaj vine cu propriile ambiții, probleme și secrete. Iar Matty devine, uneori fără ca ceilalți să își dea seama, persoana care le schimbă dinamica.
Marele secret al lui Matty schimbă complet povestea
Una dintre problemele cu un review al serialului „Matlock” este că orice explicație prea detaliată despre poveste poate strica una dintre cele mai bune surprize ale producției.
De aceea, merită spus doar atât: femeia care ajunge la Jacobson Moore nu este acolo întâmplător.
Serialul folosește această idee pentru a transforma ceea ce pare inițial un procedural juridic destul de familiar într-o poveste cu o miză mai mare. Cazurile individuale rămân importante, dar în paralel se construiește o investigație care îi privește direct pe oamenii din firmă.
Este și motivul pentru care primele episoade pot părea mai convenționale decât ceea ce urmează. „Matlock” are nevoie de timp pentru a construi aparența de serial juridic clasic înainte să înceapă să o demonteze.
Fără să intre în zona spoilerelor majore, această strategie funcționează tocmai pentru că Matty nu este prezentată de la început ca un personaj care controlează totul. Ea poate greși, poate fi prinsă în situații incomode și trebuie să improvizeze. Uneori, spectatorul știe mai multe decât personajele din jurul ei, alteori serialul păstrează informația pentru mai târziu.
„Matlock” nu este însă un thriller juridic întunecat. Tonul rămâne accesibil, iar producția alternează cazurile serioase cu umorul și cu momentele de familie. Tocmai combinația aceasta îi permite serialului să nu devină obositor după câteva episoade.
Criticii au remarcat exact această combinație. Rotten Tomatoes rezumă reacția pozitivă față de primul sezon prin faptul că noua producție păstrează ceva din farmecul serialului original, dar introduce o schimbare importantă de perspectivă.
Cazurile juridice sunt bune, dar personajele țin serialul în picioare
Dacă „Matlock” ar fi fost doar despre procese, probe și avocați care găsesc în ultimul moment argumentul salvator, probabil că nu ar fi avut aceeași forță.
Cazurile sunt construite în stilul serialelor procedurale americane, cu suficiente întorsături pentru a păstra interesul, dar nu toate sunt memorabile. Unele episoade sunt mai convingătoare decât altele, iar anumite rezolvări cer și puțină suspendare a neîncrederii. Nu toate procedurile juridice trebuie privite ca un manual de drept american. În schimb, povestea personajelor devine din ce în ce mai interesantă.
Olympia este probabil cel mai important exemplu. Relația ei profesională cu Matty pornește într-o zonă în care Olympia nu are toate motivele să aibă încredere în noua colegă. Pe măsură ce cele două ajung să lucreze împreună, serialul începe să construiască o relație mult mai complexă decât formula simplă „șefă și angajată”.
Și personajele secundare primesc suficient spațiu pentru a deveni relevante. Julian, Sarah și Billy nu sunt acolo doar pentru a-i pune întrebări lui Matty sau pentru a o ajuta să rezolve cazul episodului. Fiecare are propriile conflicte, iar unele dintre acestea ajung să se intersecteze cu povestea principală.
Sezonul al doilea duce această formulă mai departe și extinde povestea legată de Wellbrexa și de investigația lui Matty. Episoadele din sezonul 2 combină cazuri diferite cu această intrigă centrală, iar finalul sezonului pune echipa în fața unei ultime bariere în încercarea de a-l aduce pe Senior în fața justiției pentru rolul său în scandalul Wellbrexa.
Asta face ca serialul să fie mai ușor de urmărit decât pare. Nu trebuie ținute minte zeci de personaje și nici fiecare detaliu juridic. Miza principală rămâne clară, iar cazurile individuale funcționează ca povești care dezvoltă în paralel personajele.
Merită văzut „Matlock” dacă nu există nostalgie pentru serialul original?
Da. Și poate tocmai aici este una dintre cele mai mari reușite ale producției. Noul „Matlock” nu cere spectatorului să fi urmărit serialul cu Andy Griffith pentru a înțelege ce se întâmplă. Cunoașterea producției originale poate adăuga un strat de nostalgie, dar povestea lui Matty este suficient de diferită pentru a funcționa singură. Serialul din 2024 este, în esență, o reinterpretare, nu o continuare.
Kathy Bates este, fără îndoială, cea mai mare atracție. Personajul îi permite să treacă de la vulnerabilitate la ironie și de la aparența unei femei inofensive la momente în care devine evident că are controlul situației. Este genul de rol care pare construit în jurul personalității și experienței ei.
„Matlock” nu reinventeză serialul juridic și nici nu încearcă să fie cel mai sofisticat thriller de televiziune. Are episoade inegale, unele soluții sunt convenabile, iar formula procedurală se simte uneori. Dar serialul știe foarte bine ce vrea să fie: o producție ușor de urmărit, cu mister, umor, personaje simpatice și o actriță principală care poate transforma un personaj aparent simplu într-unul surprinzător de nuanțat.