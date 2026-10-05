Matlock cu Kathy Bates este mult mai bun decât pare la început. REVIEW: un serial juridic care știe când să lase surprizele să vorbească

Până în prezent, serialul are două sezoane, iar al doilea a ajuns la final în aprilie 2026. Criticii au primit producția mult mai bine decât ar putea sugera ideea unui reboot al unui serial clasic. Primul sezon are 90% pe Rotten Tomatoes, iar al doilea a ajuns la 96%, în timp ce scorul criticilor pentru primul sezon pe Metacritic este 74 din 100.

Kathy Bates este motivul principal pentru care serialul funcționează

Madeline Matlock intră în poveste ca o femeie pe care ceilalți sunt tentați să o ignore. Nu are imaginea avocatului agresiv care domină sala de judecată și nici atitudinea unei persoane care trebuie să demonstreze permanent cât de inteligentă este. Matty vorbește calm, pune întrebări aparent banale și lasă impresia că uneori nu înțelege exact ce se întâmplă în jurul ei. În realitate, este mult mai atentă decât pare.

Aici Kathy Bates găsește un echilibru foarte bun între comedie, dramă și mister. Matty poate fi amuzantă fără să devină un personaj de sitcom, iar momentele în care își folosește inteligența nu sunt transformate în demonstrații ostentative. Bates are suficientă experiență pentru a face ca gesturile mici să conteze, iar personajul nu are nevoie de monologuri interminabile pentru a transmite că vede lucruri pe care ceilalți nu le observă.

Este una dintre cele mai bune decizii ale serialului. „Matlock” nu încearcă să demonstreze în fiecare episod că Kathy Bates este o actriță extraordinară. Pur și simplu îi oferă suficient spațiu pentru a juca.

Matty lucrează la firma Jacobson Moore, unde ajunge să facă parte din echipa condusă de Olympia Lawrence, interpretată de Skye P. Marshall. Din distribuție mai fac parte Jason Ritter în rolul lui Julian, Leah Lewis în rolul lui Sarah și David Del Rio în rolul lui Billy, iar Beau Bridges îl interpretează pe Howard „Senior” Markston.

Relațiile dintre aceste personaje sunt importante pentru că „Matlock” nu se bazează exclusiv pe cazurile juridice ale săptămânii. Serialul construiește treptat o echipă în care fiecare personaj vine cu propriile ambiții, probleme și secrete. Iar Matty devine, uneori fără ca ceilalți să își dea seama, persoana care le schimbă dinamica.

Marele secret al lui Matty schimbă complet povestea

Una dintre problemele cu un review al serialului „Matlock” este că orice explicație prea detaliată despre poveste poate strica una dintre cele mai bune surprize ale producției.