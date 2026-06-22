Mașina pierde antigel doar la răcoare: coliere, furtune și garnituri care cedează la frig

De aceea, pierderea de antigel iarna nu trebuie ignorată doar pentru că este mică. Sistemul de răcire funcționează sub presiune, iar o scurgere minoră se poate transforma într-o problemă mare exact când ai nevoie de mașină: dimineața, la drum lung, pe ger, cu încălzirea pornită și motorul solicitat.

Colierele și furtunurile sunt primele suspecte

Prima verificare trebuie făcută la furtunurile sistemului de răcire. Acestea îmbătrânesc, se întăresc, se fisurează fin sau nu mai etanșează perfect pe racorduri. La frig, cauciucul devine mai rigid, iar o zonă care vara nu pierdea poate începe să lase antigel. Scurgerea apare adesea la capetele furtunurilor, acolo unde colierul strânge pe racord.

Colierele sunt la fel de importante. Unele slăbesc în timp, altele nu mai apasă uniform, iar cele de tip arc pot pierde din forță după ani de cicluri termice. Dacă vezi urme albicioase, roz, verzi sau albastre, în funcție de culoarea antigelului, în jurul unui furtun, ai găsit un indiciu. Antigelul se evaporă parțial pe componente calde și lasă depuneri cristalizate.

Radiatorul și vasul de expansiune trebuie verificate atent. Plasticul îmbătrânit poate face microfisuri care se deschid la rece. Capacul vasului de expansiune poate crea probleme dacă nu mai ține presiunea corect sau dacă supapa internă funcționează greșit. Un capac ieftin poate produce simptome ciudate, de la pierderi mici până la presiune excesivă în instalație.

Pompa de apă este altă zonă suspectă. Uneori pierde doar la rece, prin simering, iar urmele apar sub formă de depuneri uscate sau picături mici. Dacă pompa este antrenată de distribuție, problema devine mai sensibilă, pentru că ignorarea scurgerii poate afecta și alte componente.

Garnituri, radiator de habitaclu și riscuri ascunse

Termostatul, carcasa termostatului și racordurile din plastic sunt cauze frecvente ale pierderilor de antigel pe timp rece. La multe mașini moderne, aceste piese sunt din plastic și lucrează constant la temperaturi mari, apoi se răcesc complet. După ani de dilatări și contracții, garniturile se întăresc, iar carcasa poate începe să piardă.

Radiatorul de habitaclu este mai greu de verificat, dar nu trebuie ignorat. Dacă simți miros dulceag în interior, geamurile se aburesc ciudat, mocheta este umedă sau nivelul antigelului scade fără urme vizibile în compartimentul motor, există posibilitatea unei pierderi în interior. Iarna, când folosești încălzirea constant, simptomele pot deveni mai clare.