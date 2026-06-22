Mașina pierde antigel doar la răcoare: coliere, furtune și garnituri care cedează la frig
O mașină care pierde antigel doar iarna poate părea un mister. Vara nivelul rămâne stabil, nu se văd pete sub mașină, motorul nu se încălzește, iar instalația pare în regulă. Apoi vine frigul, temperatura scade sub zero grade, iar vasul de expansiune începe să piardă lichid. Uneori apare o pată mică dimineața, alteori doar observi că nivelul scade treptat de la o săptămână la alta.
Explicația este, de multe ori, simplă: frigul contractă materialele și scoate la iveală slăbiciuni pe care vara nu le vezi. Furtunurile se întăresc, colierele nu mai strâng la fel de bine, garniturile îmbătrânite se contractă, plasticul devine mai rigid, iar mici neetanșeități încep să piardă antigel. Când motorul se încălzește, materialele se dilată și scurgerea poate dispărea temporar.
De aceea, pierderea de antigel iarna nu trebuie ignorată doar pentru că este mică. Sistemul de răcire funcționează sub presiune, iar o scurgere minoră se poate transforma într-o problemă mare exact când ai nevoie de mașină: dimineața, la drum lung, pe ger, cu încălzirea pornită și motorul solicitat.
Colierele și furtunurile sunt primele suspecte
Prima verificare trebuie făcută la furtunurile sistemului de răcire. Acestea îmbătrânesc, se întăresc, se fisurează fin sau nu mai etanșează perfect pe racorduri. La frig, cauciucul devine mai rigid, iar o zonă care vara nu pierdea poate începe să lase antigel. Scurgerea apare adesea la capetele furtunurilor, acolo unde colierul strânge pe racord.
Colierele sunt la fel de importante. Unele slăbesc în timp, altele nu mai apasă uniform, iar cele de tip arc pot pierde din forță după ani de cicluri termice. Dacă vezi urme albicioase, roz, verzi sau albastre, în funcție de culoarea antigelului, în jurul unui furtun, ai găsit un indiciu. Antigelul se evaporă parțial pe componente calde și lasă depuneri cristalizate.
Radiatorul și vasul de expansiune trebuie verificate atent. Plasticul îmbătrânit poate face microfisuri care se deschid la rece. Capacul vasului de expansiune poate crea probleme dacă nu mai ține presiunea corect sau dacă supapa internă funcționează greșit. Un capac ieftin poate produce simptome ciudate, de la pierderi mici până la presiune excesivă în instalație.
Pompa de apă este altă zonă suspectă. Uneori pierde doar la rece, prin simering, iar urmele apar sub formă de depuneri uscate sau picături mici. Dacă pompa este antrenată de distribuție, problema devine mai sensibilă, pentru că ignorarea scurgerii poate afecta și alte componente.
Garnituri, radiator de habitaclu și riscuri ascunse
Termostatul, carcasa termostatului și racordurile din plastic sunt cauze frecvente ale pierderilor de antigel pe timp rece. La multe mașini moderne, aceste piese sunt din plastic și lucrează constant la temperaturi mari, apoi se răcesc complet. După ani de dilatări și contracții, garniturile se întăresc, iar carcasa poate începe să piardă.
Radiatorul de habitaclu este mai greu de verificat, dar nu trebuie ignorat. Dacă simți miros dulceag în interior, geamurile se aburesc ciudat, mocheta este umedă sau nivelul antigelului scade fără urme vizibile în compartimentul motor, există posibilitatea unei pierderi în interior. Iarna, când folosești încălzirea constant, simptomele pot deveni mai clare.
Garnitura de chiulasă este scenariul mai grav, dar nu trebuie pusă prima pe listă fără dovezi. Dacă nu există fum alb persistent, presiune excesivă în vas, ulei contaminat, bule continue în lichid sau supraîncălzire, începe cu verificările simple. Multe mașini ajung să fie suspectate de garnitură de chiulasă când, de fapt, pierd pe la un colier sau o carcasă de termostat.
Un test de presiune al sistemului de răcire este foarte util. Service-ul pune instalația sub presiune cu motorul rece și poate vedea pe unde scapă antigelul. Exact la rece apar multe pierderi de iarnă, deci testul are șanse mari să reproducă problema. Uneori este nevoie ca mașina să stea peste noapte în service, apoi să fie verificată dimineața.
Nu completa la nesfârșit fără să repari. Antigelul nu este doar apă colorată. El protejează la îngheț, coroziune și supraîncălzire. Dacă tot adaugi lichid nepotrivit sau apă simplă, concentrația scade, iar iarna riști îngheț parțial sau coroziune internă. Folosește lichid compatibil cu specificația mașinii și păstrează concentrația corectă.
O pierdere de antigel doar iarna este aproape întotdeauna semnul unei etanșări slăbite. Poate fi un colier, un furtun, o garnitură, o carcasă de plastic sau o pompă de apă. Cu cât o identifici mai repede, cu atât reparația este mai ieftină. Dacă o ignori, cel mai mic por poate deveni exact scurgerea care te lasă fără căldură, fără lichid și cu motorul supraîncălzit într-o dimineață geroasă.