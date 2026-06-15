Mașină electrică sau diesel la drum lung? Testul de 600 de kilometri care arată unde se rupe avantajul

Pe distanțe scurte, electrica are avantaj clar

Pe traseul de 350 de kilometri, mașina electrică a câștigat fără mari emoții duelul costurilor. Dieselul a consumat combustibil de aproximativ 43,75 euro, în timp ce electrica, plecată cu bateria încărcată complet, a parcurs aceeași distanță cu un cost estimat la 32,90 euro. Diferența nu este uriașă, dar este suficient de clară pentru a confirma avantajul electricelor în anumite scenarii.

Acest rezultat este valabil mai ales atunci când bateria este încărcată la un tarif bun, de preferat acasă sau la o stație cu preț predictibil. În momentul în care intră în calcul abonamente scumpe, roaming de încărcare sau stații rapide cu tarife ridicate, aceeași deplasare poate ajunge să coste 60 de euro sau chiar mai mult. Cu alte cuvinte, electrica poate fi mai ieftină, dar nu este garantat că va fi.

Diferența vine din felul în care sunt folosite cele două tehnologii. Un diesel are un cost destul de previzibil la drum lung: alimentezi, calculezi consumul și mergi mai departe. O electrică depinde mult mai mult de locul în care încarci, de prețul pe kWh, de aplicația folosită, de puterea stației și de nivelul bateriei la plecare.

Pentru naveta zilnică sau pentru trasee de weekend care nu depășesc autonomia reală a mașinii, modelul electric rămâne foarte greu de bătut. Problema apare atunci când distanța trece de pragul la care încărcarea pe traseu devine inevitabilă.

La 600 de kilometri, dieselul revine puternic în joc

Traseul de 600 de kilometri este punctul în care avantajul electric începe să se clatine. Mașina diesel a parcurs distanța cu un cost de aproximativ 75 de euro pentru combustibil și fără o oprire obligatorie pentru realimentare. În schimb, mașina electrică a avut nevoie de cel puțin o încărcare pe drum, iar costul total a urcat între 60 și 90 de euro, în funcție de stația folosită.

Pe hârtie, electrica încă poate rămâne competitivă, dar diferența nu mai este spectaculoasă. Dacă alegi o stație rapidă scumpă, avantajul dispare aproape complet. Dacă mai adaugi și timpul pierdut la încărcare, ecuația devine și mai nuanțată. O oprire de 20 de minute poate părea rezonabilă pentru o călătorie de relaxare, dar devine un dezavantaj pentru cine merge contra cronometru.

Pe traseul de 800 de kilometri, costurile se apropie și mai mult. Dieselul a ajuns la aproximativ 100 de euro pentru carburant, în timp ce electrica a avut nevoie de încărcări estimate între 90 și 120 de euro. Asta înseamnă că, la drumuri lungi, mașina electrică nu mai este neapărat alternativa mai ieftină, mai ales dacă șoferul depinde de rețeaua publică de încărcare rapidă.