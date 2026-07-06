Mașina electrică de 1,15 milioane de euro care poate merge cu susul în jos: McMurtry Speirling intră în producție

Conceptul de „fan car” nu este nou. A apărut în motorsport încă din anii ’70, dar a fost atât de eficient încât a fost rapid interzis în competițiile importante. McMurtry îl readuce acum într-o mașină electrică de circuit, iar rezultatele prototipului au fost spectaculoase: record absolut la Goodwood Festival of Speed, record pe circuitul Top Gear și timp impresionant la Laguna Seca.

De ce Speirling pare o mașină cu coduri de trișat

Versiunea de producție Speirling PURE vine cu 1.000 de cai-putere, două motoare electrice pe puntea spate, tracțiune spate și accelerație 0-60 mph în 1,55 secunde. Convertit pentru publicul european, asta înseamnă 0-96 km/h în 1,55 secunde. Viteza maximă este de aproximativ 306 km/h.

Cifra cu adevărat absurdă este apăsarea aerodinamică. Ventilatoarele pot genera 2.000 kg de downforce la 0 km/h. Teoretic, este suficient pentru ca mașina să poată merge cu susul în jos, dacă ar exista o suprafață potrivită și condiții controlate. În viraje și la frânare, Speirling poate atinge până la 3G lateral sau longitudinal, valori apropiate de zona mașinilor de curse extreme.

Față de prototip, versiunea de producție a fost modificată masiv. McMurtry spune că 95% dintre componente au fost înlocuite. Mașina a devenit mai mare și mai grea, în principal pentru a primi o baterie de 100 kWh, față de 60 kWh pe prototip. Greutatea a urcat la 1.350 kg, dar raportul putere-greutate rămâne impresionant.

Autonomia pe circuit este estimată la 40-50 de kilometri în ritm apropiat de o mașină LMP2. Nu pare mult pentru o electrică obișnuită, dar pentru un hypercar de circuit care rulează la intensitate extremă, energia se consumă foarte repede. Încărcarea de la 20% la 95% durează între 20 și 60 de minute, în funcție de temperatură și puterea încărcătorului.

De ce nu este doar o jucărie pentru bogați

La 1,15 milioane de euro, Speirling este evident o mașină pentru colecționari foarte bogați. Totuși, importanța ei tehnologică este mai mare decât volumul de producție. Într-o eră în care electricele performante sunt deja limitate de aderență, nu de putere, McMurtry arată o direcție alternativă. Dacă anvelopele nu mai pot transmite toată puterea, soluția nu este doar mai mult motor, ci mai multă apăsare.

Mașinile electrice de performanță au ajuns atât de rapide încât diferența nu se mai face doar prin cai-putere. Bateriile mari adaugă greutate, iar tracțiunea integrală a devenit aproape banală în zona EV de top. Speirling merge pe altă cale: o mașină mică, extrem de concentrată, cu aderență artificial creată și comportament de circuit care pare desprins dintr-un joc video.