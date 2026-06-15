Mașina anului 2026 în Europa surprinde industria auto. SUV-ul electric care a convins experții și șoferii deopotrivă

De ce a fost aleasă Škoda Elroq drept Mașina Anului 2026

Spre deosebire de multe competiții auto care se bazează exclusiv pe votul unui juriu restrâns, clasamentul realizat de The Car Expert folosește un sistem complex de evaluare. Sunt analizate recenziile publicate de peste 30 de publicații și site-uri auto importante din Regatul Unit, alături de informații privind siguranța, costurile de exploatare și alte criterii relevante pentru utilizatorii obișnuiți.

Pentru ediția din 2026 au fost luate în calcul 58 de modele lansate în ultimele 12 luni. Dintre acestea, 34 au fost vehicule electrice, ceea ce confirmă încă o dată direcția în care se îndreaptă industria auto globală.

Škoda Elroq a reușit să obțină cel mai mare scor general datorită combinației dintre preț, dotări, spațiu interior și eficiență. Experții au remarcat faptul că modelul oferă exact ceea ce caută majoritatea familiilor moderne: suficient loc pentru pasageri și bagaje, tehnologie actuală și costuri de utilizare competitive.

Un alt aspect important este nivelul ridicat de siguranță. SUV-ul electric a obținut cinci stele la testele Euro NCAP, performanță care a contribuit la poziționarea sa în fruntea clasamentului.

Vehiculele electrice domină din nou clasamentele

Rezultatele din acest an confirmă o tendință care se observă deja de mai mult timp. Automobilele electrice continuă să primească evaluări mai bune decât multe dintre modelele echivalente cu motoare pe benzină sau motorină.

De fapt, premiul acordat lui Škoda Elroq marchează al cincilea an consecutiv în care un vehicul electric câștigă titlul principal acordat de The Car Expert. Acest lucru arată că tehnologia electrică a depășit etapa experimentelor și începe să fie percepută drept o soluție matură pentru utilizarea de zi cu zi.

Pe lângă premiul cel mare, Elroq a fost desemnat și cel mai bun crossover compact al anului. Specialiștii au apreciat în mod deosebit confortul oferit la drum lung, calitatea interiorului și modul în care constructorul ceh a reușit să mențină un preț competitiv într-o categorie extrem de disputată.