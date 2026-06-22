Limbajul secret al deținuților sovietici a ajuns pe internet. Cum a devenit fenia un cod folosit de milioane de oameni

Fenia, codul ascuns al hoților care a supraviețuit în lagărele lui Stalin

Originile exacte ale fenia sunt încă discutate de lingviști. Una dintre teoriile cunoscute susține că termenul ar putea proveni de la „ofeni”, comercianți ambulanți care ar fi folosit un limbaj special pentru a comunica între ei și pentru a evita să fie înțeleși de străini sau autorități.

De-a lungul timpului, acest jargon a fost preluat de lumea infracțională și adaptat pentru nevoile grupurilor de hoți și escroci. Fenia nu era doar o colecție de cuvinte schimbate, ci un sistem complex de expresii, simboluri și reguli care marcau apartenența la un anumit grup.

După formarea Uniunii Sovietice, răspândirea acestui limbaj a luat o amploare neașteptată. În lagărele de muncă sovietice au ajuns milioane de oameni, de la infractori de drept comun până la persoane condamnate din motive politice. Contactul dintre aceste categorii a făcut ca termenii fenia să circule pe scară largă.

În perioada lui Stalin, gulagul a devenit un spațiu în care acest limbaj a fost consolidat. Deținuții îl foloseau pentru a comunica fără ca gardienii să înțeleagă întotdeauna sensul real al conversațiilor. Treptat, fenia a devenit un fel de limbaj comun al universului penitenciar sovietic.

Multe expresii aveau sensuri diferite față de limba rusă obișnuită. De exemplu, un cuvânt banal putea ascunde o semnificație complet diferită în contextul interlop. „Babki”, care în rusa standard înseamnă „bunici”, este folosit în fenia cu sensul de bani, iar alte cuvinte obișnuite au primit interpretări noi.

De la gulag la hackeri, cum s-a adaptat fenia pentru internet

După căderea Uniunii Sovietice, fenia nu a dispărut. Din contră, anumite expresii au intrat treptat în cultura populară, iar unele au ajuns chiar în limbajul de zi cu zi. Anumiți termeni proveniți din acest jargon au fost folosiți inclusiv de politicieni și figuri publice, pierzând parțial legătura cu originile lor.

O nouă etapă a început odată cu dezvoltarea internetului. Comunitățile online, mai ales cele asociate infracțiunilor informatice, au preluat mecanismele vechi ale fenia: cuvinte codificate, expresii ambigue și termeni care par normali pentru cei din exterior, dar au un înțeles precis pentru cei familiarizați cu mediul respectiv.