Lenovo ar fi vândut un stick USB cu amprentă care nu cripta deloc datele stocate pe el

Cititorul de amprentă nu proteja efectiv datele de pe stickul Lenovo

Cercetătorul în securitate Xusheng Li a analizat modelul Lenovo ThinkPlus FU100, comercializat cu funcții de protecție biometrică și criptare AES-256. În interiorul carcasei a găsit însă un card microSD obișnuit, fără criptarea promisă. Cititorul de amprentă avea un rol mult mai simplu: permitea conectarea dispozitivului la portul USB după verificarea amprentei.

Cu alte cuvinte, amprenta nu debloca o zonă de stocare criptată, ci doar activa conexiunea. Datele rămâneau neprotejate pe card, ceea ce însemna că o persoană care obținea acces fizic la dispozitiv putea ajunge la informații fără să treacă prin mecanismul biometric.

Li a descris produsul drept „un card SD într-o carcasă elegantă”, într-o prezentare susținută în luna martie. Cercetătorul a atras atenția și asupra unui risc mai larg: securitatea hardware poate deveni doar un argument de marketing dacă mecanismele tehnice din interior nu oferă protecția promisă.

Lenovo a lansat remedieri, dar procedura presupune intervenția companiei

Problema modelului FU100 nu era nouă. Analiza inițială a fost realizată în anul precedent, iar una dintre soluțiile temporare a constat în acoperirea cardului cu rășină epoxidică, pentru a îngreuna accesul fizic la acesta.

La începutul acestui an, Lenovo a publicat o remediere pentru modelele FU100, FU200 și TU800, precum și pentru SSD-ul extern TSD303. Procedura presupune însă contactarea unui serviciu de asistență din China. În funcție de situație, proprietarii trebuie fie să trimită dispozitivele pentru înlocuire, fie să solicite o actualizare de firmware la fața locului.

Compania recomandă realizarea unei copii de siguranță înainte de intervenție și indică ștergerea datelor de pe dispozitiv înainte de expedierea acestuia. Procedura poate fi incomodă, mai ales pentru cei care folosesc aceste produse pentru păstrarea unor informații importante.

Lenovo a evaluat gravitatea vulnerabilităților ca fiind ridicată. Una dintre cele trei vulnerabilități CVE menționate în avertisment privește software-ul de configurare și ar putea permite unei persoane autentificate local să ocolească verificarea dispozitivului și să înregistreze o amprentă neautorizată.