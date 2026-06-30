Schimbare importantă pentru șoferii din România. Unde se dă, de acum, testul pentru reducerea suspendării permisului
Începând cu 1 iulie, intră în vigoare o modificare care îi vizează pe șoferii din România aflați în situația de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Procedura se schimbă în ceea ce privește locul în care poate fi susținut examenul, ca urmare a prevederilor introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026. Modificarea îi privește atât pe conducătorii auto care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului, cât și pe cei pentru care promovarea testului este obligatorie.
Testul nu se mai susține la Poliția Rutieră
De la 1 iulie, șoferii care trebuie sau doresc să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu vor mai merge la sediile Poliției Rutiere, așa cum prevedea procedura de până acum.
Noua regulă stabilește că examenul va putea fi susținut la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Schimbarea este prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, act normativ care introduce mai multe modificări pentru conducătorii auto, inclusiv în ceea ce privește regulile referitoare la reducerea, la cerere, a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.
Potrivit prevederilor ordonanței, începând de miercuri, „testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (…) se susține la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor”.
Până la această modificare, Codul rutier prevedea că testul putea fi susținut la orice serviciu al Poliției Rutiere.
Cine poate solicita reducerea perioadei de suspendare
Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut de șoferii care doresc reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, aplicată în urma săvârșirii unor contravenții.
Totuși, această posibilitate nu este disponibilă pentru toți conducătorii auto. Pot beneficia de reducerea perioadei de suspendare doar cei care au o experiență la volan mai mare de un an și care pot face dovada achitării tuturor amenzilor de circulație.
Prin urmare, atât vechimea permisului, cât și plata integrală a sancțiunilor reprezintă condiții necesare pentru a putea solicita reducerea suspendării prin promovarea testului.
Pentru unii șoferi, susținerea testului este obligatorie
Există și situații în care susținerea testului nu reprezintă o opțiune, ci o obligație.
Conform prevederilor aplicabile de la 1 iulie, examenul trebuie susținut de șoferii care nu mai au dreptul de a conduce după ce au fost sancționați pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.
De asemenea, obligația îi vizează și pe cei sancționați pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea, trecerea la culoarea roșie a semaforului sau circulația pe sens opus, în situațiile în care aceste fapte au dus la producerea unui accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale.
Totodată, testul trebuie susținut și de șoferii cărora le-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 180 de zile.
Schimbarea intră în vigoare de la 1 iulie
Noua procedură privind susținerea testului face parte din modificările introduse prin OUG nr. 7/2026 și devine aplicabilă începând cu data de 1 iulie.
Cea mai importantă schimbare este reprezentată de mutarea locului de desfășurare a testului de la serviciile Poliției Rutiere la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Măsura se aplică tuturor situațiilor în care legislația prevede susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, indiferent dacă acesta este necesar pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului sau dacă reprezintă o obligație pentru redobândirea dreptului de a conduce.