Schimbare importantă pentru șoferii din România. Unde se dă, de acum, testul pentru reducerea suspendării permisului

Noua regulă stabilește că examenul va putea fi susținut la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Schimbarea este prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, act normativ care introduce mai multe modificări pentru conducătorii auto, inclusiv în ceea ce privește regulile referitoare la reducerea, la cerere, a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Potrivit prevederilor ordonanței, începând de miercuri, „testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (…) se susține la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor”.

Până la această modificare, Codul rutier prevedea că testul putea fi susținut la orice serviciu al Poliției Rutiere.

Cine poate solicita reducerea perioadei de suspendare

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut de șoferii care doresc reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, aplicată în urma săvârșirii unor contravenții.

Totuși, această posibilitate nu este disponibilă pentru toți conducătorii auto. Pot beneficia de reducerea perioadei de suspendare doar cei care au o experiență la volan mai mare de un an și care pot face dovada achitării tuturor amenzilor de circulație.

Prin urmare, atât vechimea permisului, cât și plata integrală a sancțiunilor reprezintă condiții necesare pentru a putea solicita reducerea suspendării prin promovarea testului.