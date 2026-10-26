Kia a început să livreze mașini fără șofer la adresa clientului. Cum funcționează noul serviciu

Cum funcționează serviciul Kia care livrează mașina direct la client

Programul a început în octombrie 2026 în Pangyo, provincia Gyeonggi din Coreea de Sud, și urmează să continue până la sfârșitul anului. Kia îl prezintă drept primul serviciu local de car-sharing bazat pe conducerea de la distanță, în condițiile unui proiect-pilot autorizat.

Procesul începe într-o aplicație dedicată. Clientul rezervă automobilul și indică locul în care dorește să îl primească. În loc ca un angajat să transporte vehiculul până acolo, un operator îl conduce de la distanță, utilizând camerele și sistemele de comunicație instalate la bord.

Odată ajuns la client, Kia PV5 poate fi utilizat în regim obișnuit. Persoana care a închiriat automobilul conduce efectiv vehiculul pe durata călătoriei, fără să fie vorba despre un serviciu de taxi autonom.

La final, utilizatorul parchează într-un loc permis de serviciu, iar un operator recuperează automobilul prin aceeași tehnologie de teleoperare. Comunicațiile sunt realizate prin rețele 4G sau 5G, iar proiectul urmărește inclusiv evaluarea întârzierilor de transmisie și a comportamentului sistemului în condiții reale.

Diferența față de conducerea complet autonomă este esențială. Autovehiculul nu ia independent toate deciziile de navigație pe traseul de livrare, ci primește comenzi de la o persoană aflată într-un centru de control.

De ce ar putea schimba industria închirierilor auto, inclusiv în România

Pentru operatorii de car-sharing, una dintre cele mai costisitoare operațiuni este redistribuirea mașinilor. Vehiculele se pot acumula în zone unde cererea este mică, în timp ce în cartierele aglomerate nu mai există suficiente unități disponibile.

Astăzi, această redistribuire presupune angajați, deplasări suplimentare și organizare logistică. Un sistem de teleoperare ar putea reduce nevoia de personal prezent fizic în fiecare automobil, deși ar necesita operatori instruiți, centre de control și conexiuni foarte fiabile.