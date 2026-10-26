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AUTO

Kia a început să livreze mașini fără șofer la adresa clientului. Cum funcționează noul serviciu

Kia a început să livreze mașini fără șofer la adresa clientului. Cum funcționează noul serviciu
Kia PV5 utilizată în Coreea de Sud pentru primul program-pilot de car-sharing cu conducere de la distanță
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Închirierea unei mașini presupune, de regulă, o deplasare la sediul companiei, completarea formalităților și returnarea automobilului într-un punct stabilit dinainte. Chiar și serviciile moderne de car-sharing obligă utilizatorul să găsească un vehicul disponibil și să ajungă până la acesta. Kia încearcă să elimine tocmai această etapă, folosind o tehnologie care pare desprinsă din viitor.

Constructorul sud-coreean a lansat un program-pilot prin care un automobil electric Kia PV5 poate ajunge la client fără un șofer aflat în habitaclu. Vehiculul este condus de la distanță de un operator uman, printr-o conexiune mobilă. După încheierea închirierii, același sistem permite recuperarea mașinii și deplasarea acesteia către punctul de operare.

Cum funcționează serviciul Kia care livrează mașina direct la client

Programul a început în octombrie 2026 în Pangyo, provincia Gyeonggi din Coreea de Sud, și urmează să continue până la sfârșitul anului. Kia îl prezintă drept primul serviciu local de car-sharing bazat pe conducerea de la distanță, în condițiile unui proiect-pilot autorizat.

Procesul începe într-o aplicație dedicată. Clientul rezervă automobilul și indică locul în care dorește să îl primească. În loc ca un angajat să transporte vehiculul până acolo, un operator îl conduce de la distanță, utilizând camerele și sistemele de comunicație instalate la bord.

Odată ajuns la client, Kia PV5 poate fi utilizat în regim obișnuit. Persoana care a închiriat automobilul conduce efectiv vehiculul pe durata călătoriei, fără să fie vorba despre un serviciu de taxi autonom.

La final, utilizatorul parchează într-un loc permis de serviciu, iar un operator recuperează automobilul prin aceeași tehnologie de teleoperare. Comunicațiile sunt realizate prin rețele 4G sau 5G, iar proiectul urmărește inclusiv evaluarea întârzierilor de transmisie și a comportamentului sistemului în condiții reale.

Diferența față de conducerea complet autonomă este esențială. Autovehiculul nu ia independent toate deciziile de navigație pe traseul de livrare, ci primește comenzi de la o persoană aflată într-un centru de control.

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Cum se conduce Kia PV5 de la distanță

Cum se conduce Kia PV5 de la distanță

De ce ar putea schimba industria închirierilor auto, inclusiv în România

Pentru operatorii de car-sharing, una dintre cele mai costisitoare operațiuni este redistribuirea mașinilor. Vehiculele se pot acumula în zone unde cererea este mică, în timp ce în cartierele aglomerate nu mai există suficiente unități disponibile.

Astăzi, această redistribuire presupune angajați, deplasări suplimentare și organizare logistică. Un sistem de teleoperare ar putea reduce nevoia de personal prezent fizic în fiecare automobil, deși ar necesita operatori instruiți, centre de control și conexiuni foarte fiabile.

Kia PV5 este un vehicul electric conceput în jurul unei platforme versatile, destinată inclusiv transportului comercial și serviciilor de mobilitate. Tocmai această flexibilitate îl face potrivit pentru experimentul sud-coreean.

Kia coordonează programul împreună cu parteneri specializați. Compania SUM dezvoltă soluția de conducere de la distanță, Mobiops gestionează operațiunile, iar autoritățile sud-coreene participă la verificarea condițiilor de siguranță și reglementare.

În România, o asemenea tehnologie ar avea aplicații potențiale în București, Cluj-Napoca sau în apropierea aeroporturilor, unde serviciile rent-a-car funcționează pe baza unor puncte fixe de preluare și returnare.

Există însă obstacole semnificative. Circulația pe drumurile publice a unui vehicul fără conducător în habitaclu necesită un cadru juridic adecvat, iar continuitatea comunicațiilor devine o componentă critică de siguranță. Un semnal mobil slab sau o întârziere neașteptată nu pot fi tratate ca simple inconveniente.

Kia nu a anunțat lansarea serviciului în România. Proiectul sud-coreean are deocamdată rolul de a demonstra fezabilitatea tehnologică și comercială, urmând ca rezultatele să fie utilizate pentru o posibilă extindere în 2027.

Dacă testele confirmă funcționarea sigură a sistemului, viitoarele servicii de închiriere ar putea deveni mai flexibile, fără ca fiecare mașină să necesite un angajat pentru transportul până la client.

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